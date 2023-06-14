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В интернете в последние годы было множество споров на тему, что же лучше — обычная Windows 10 или корпоративная версия для предприятий Windows 10 LTSC, без предустановленного программного мусора, рекламы и только с обновлениями безопасности. У ранних версий Windows 10 LTSB и Windows 10 LTSC был серьезный минус — старые версии сборки, на которых уже не запускаются некоторые новые игры. После выхода свежей Windows 10 LTSC 2021 версии 21H2 эта проблема ушла, а в 2023 году у LTSC появился еще один весомый плюс.

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Дело в том, что поддержка Windows 10 Pro завершится в 2025 году, то есть ей осталось существовать чуть более двух лет. Windows 10 LTSC 2021 продержится дольше — до 2027 года, и если вы не хотите переходить на Windows 11, это отличный вариант пользоваться привычной Windows 10 еще почти четыре года. И это единственный вариант использования сборки 21H2, ведь 13 июня 2023 года прекратится поддержка обычных редакций Windows 10 этой версии, и они будут принудительно обновлены до версии 22H2.

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В этом блоге мы разберемся, как скачать, установить и настроить Windows 10 LTSC 2021, подготовив ее для долгой, надежной и стабильной работы на игровом компьютере или ноутбуке.

Как скачать Windows 10 LTSC 2021?

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Microsoft позволяет скачать пробную версию Windows 10 LTSC 2021 со своего сайта, но она будет работать только 90 дней и не имеет русского языкового пакета — его придется установить вручную. Но, в условиях, когда Microsoft ушла из России, а правительство уже обсуждает создание в РФ легальных файлообменников для пиратских фильмов, музыки, ПО и игр, можно не переживать по поводу нелегального скачивания образов Windows.

Главное — не использовать готовые сборки неизвестных авторов и не скачивать образы с сомнительных сайтов, это прямой путь к получению проблем со стабильностью Windows или получению кучи встроенных троянов. Нужно скачивать оригинальный MSDN образ, который лежит на самом популярном российском торрент-трекере под названием "Microsoft Windows 10 Enterprise 2021 LTSC, Version 21H2 - Оригинальные образы от Microsoft MSDN [Ru]". При желании можно проверить хеш этого образа, а скаченные файлы будут называться как на скриншоте ниже. Для современных ПК будет нужна только x64 версия.

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Как записать образ Windows 10 LTSC на флешку?

Проще всего сделать это с помощью утилиты Rufus — выбираете в ней вашу флешку (у меня она имеет название Linux Mint), указывайте путь к образу Windows 10 LTSC и записываете его. А далее загружаетсь с флешки и устанавливаете Windows 10 LTSC, установка ее практически не будет отличаться от установки обычной Windows 10.

Как установить Windows 10 LTSC без флешки второй системой?

У многих опытных пользователей на ПК установлена не одна операционная система, а сразу две. Если у вас есть пара SSD-накопителей в ПК, то совсем не помешает выделить под еще одну Windows раздел размером 50-70 ГБ, и установить ее как резервную, в которую вы всегда можете зайти при возникновении проблем с основной Windows. А если второго SSD нет, можно купить SATA модель объемом 240-256 ГБ буквально за копейки, например, KINGSPEC P3-256, Digma Run S9 или A-Data Ultimate SU650.

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А еще наличие двух накопителей и уже установленной Windows дает возможность очень быстро установить Windows на другой накопитель без загрузочных флешек с помощью утилиты WinNTSetup. Для этого создаем на втором SSD раздел размером минимум 50 ГБ, и создаем на нем загрузочный EFI-раздел, который требует утилита WinNTSetup для установки Windows. Для чего вводим последовательно такие команды:

diskpart lis disk sel disk 1 (вместо "1" указываете номер вашего раздела) creat par efi size=100 format fs=FAT32

После чего в утилите WinNTSetup указываете путь к файлам образа Windows, путь к разделу с загрузчиком EFI, и путь к основному разделу для установки Windows.

Установка проходит очень быстро и после перезагрузки, загрузившись с этого SSD, вы сразу попадаете в окончание установки Windows, где после нескольких вопросов и создания пользователя и пароля попадаете в рабочую Windows 10 LTSC, лаконичную и без всякого программного мусора.

Как грамотно настроить Windows 10 LTSC?

Первым делом стоит определиться, устроят ли вас драйвера, которые Windows скачает и установит на видеокарту и материнскую плату. Они будут не самые свежие, но стабильные. Если вы играете в самые новые игры и регулярно обновляете драйвера, имеет смысл скачать новый видеодрайвер заранее, отключить на время установки Windows интернет (выключив роутер или выдернув LAN-кабель из ПК), установить свежий видеодрайвер после установки Windows и только затем включить интернет.

Для тех пользователей, которые не пользуются GeForce Experience, можно порекомендовать утилиту NVSlimmer, которая может вырезать из драйвера не только его, но и телеметрию NVIDIA, которая заметно нагружает слабые ПК. Результат работы утилиты — кастомизированый драйвер, можно сразу установить или упаковать в самораспаковывающийся архив.

Заодно можно свести к минимуму телеметрию в Windows, зайдя в групповые политики по адресу «Сборки для сбора данных и предварительные сборки» — «Конфигурация компьютера», «Административные шаблоны», затем «Компоненты Windows». Выбрать элемент «Разрешить телеметрию» и выставить значение «Включено», а внизу задать «0 – Безопасность [только для предприятий]».

Не помешает отключить режим гибернации и удалить файл hiberfil.sys, который при большом размере ОЗУ весит просто неприлично много. Для чего запустите командную строку или PowerShell от Администратора и введите команду powercfg -h off.

При больших объемах ОЗУ — 32 ГБ и, если вы не запускаете на ПК тяжелый, прожорливый софт, имеет смысл уменьшить файл подкачки для экономии места на SSD. Но полностью отключать его не стоит, это чревато проблемами даже в некоторых играх.

После этих процедур размер Windows 10 LTSC 2021 на накопителе составит около 19.6 ГБ.

Обычно я возвращаю в Windows 10 стандартный просмотрщик графических файлов, как самый шустрый и удобный, для чего запускаю команды Powershell, которые легко найти в сети (не буду их включать в блог, чтобы не перегружать его).





Еще один полезный лайфхак для пользователей двух Windows в одном ПК — удалить буквы системных дисков с установленными другими Windows. Этим мы добьемся того, что обезопасим операционные системы как от вирусов и троянов из другой Windows, так и от активности антивируса Microsoft Defender, который может удалить активаторы или скаченные программы и игры с "кряками", даже если в основной Windows вы добавили их в исключения.

Устанавливаем Microsoft Store в Windows 10 LTSC

При желании можно очень легко интегрировать Microsoft Store в Windows 10 LTSC, что сделает ее такой же функциональной, как и обычная Windows 10. Для чего скачиваем с GitHub небольшой командный файл и запускаем его от Администратора.

После нескольких секунд работы Microsoft Store установлен и можно скачать полезные UWP-приложения, например, "Записки" или установить в систему кодеки VP9.

Итоги

Что мы получаем после такой настройки Windows 10 LTSC? Система занимает около 1.9 ГБ ОЗУ из 32 ГБ, никаких глубоких твиков, которые могли бы что-нибудь сломать в Windows или влиять на стабильность, мы не делали, а по функционалу ничего не теряем по сравнению с обычной Windows 10 после установки Microsoft Store.

При этом мы будем получать только обновления безопасности, а система сохранит актуальное состояние до 2027 года — еще почти четыре года. А за счет минимума предустановленного софта эта версия Windows идеально подходит для игрового ПК, позволяя при желании устанавливать игры из магазина Microsoft Store.

Пишите в комментарии, а какой версией Windows пользуетесь вы и пробовали ли Windows 10 LTSC?



