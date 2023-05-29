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В начале 2022 года компания AMD выпустила недорогой шестиядерный процессор Ryzen 5 5500, установив для него цену в 159 долларов. Особого ажиотажа процессор не вызывал, производительность его оказалась на уровне Ryzen 5 3600, а довольно высокая цена склоняла выбор покупателей в сторону более быстрых Ryzen 5 5600, Ryzen 5 5600X и Core i5-12400F.

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Но, спустя год цена на Ryzen 5 5500 буквально обрушилась, в Регарде он стоит уже 8420 рублей, что даже дешевле Ryzen 5 3600 и дешевле любого современного шестиядерного процессора. Если перевести в доллары, то это всего 105 долларов, что намного ниже рекомендованной цены и заставляет взглянуть на Ryzen 5 5500 совсем по-другому.

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Но для начала поговорим об его особенностях. Это процессор на микроархитектуре Zen 3, как и популярные Ryzen 5 5600, Ryzen 5 5600X, а отличается от старших шестядерников Ryzen 5 5500 в первую очередь уменьшенным с 32 до 16 МБ кэшем третьего уровня. По внутренней компоновке Ryzen 5 5500 ближе к APU Ryzen 5600G, и имеет внутри один монолитный кристалл, за счет чего ему покоряются высокие частоты ОЗУ, недоступные для Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X.

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Усредненная производительность Ryzen 5 5500 в играх примерно равна Ryzen 5 3600, но, если посмотреть на данные тестов, можно понять, что этого процессора вполне хватает в 2023 году даже для такой мощной видеокарты, как Radeon RX 6950 XT. Да, он отстает от Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X, но выдает достаточный FPS в играх.

Но есть у Ryzen 5 5500 еще один плюс, который делает его отличным выбором в недорогие игровые сборки — энергопотребление у него заметно ниже, чем у Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X, несмотря на паспортный TDP в 65 ватт. А это значит, что для него вполне хватит бюджетной материнской платы, а сэкономленные деньги можно потратить на видеокарту.

В этом блоге мы соберем добротный и недорогой игровой компьютер на Ryzen 5 5500, который справится со всеми новыми играми, взяв за основу цены магазина Регард. И начнем с выбора материнской платы.

Материнская плата

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Мы соберем наш компьютер на материнской плате MSI A320M-A PRO, которая стоит всего 5040 рублей. Это плата на чипсете A320, поэтому о разгоне процессора придется забыть, как и о слоте M.2 для быстрых SSD, но в остальном вы не почувствуете, что плата сильно вас ограничивает — все будет работать надежно и стабильно.

Кулер процессора

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Для Ryzen 5 5500 с его скромным тепловыделением вполне хватит бюджетного кулера с двумя теплотрубками, например, ID-COOLING SE-802-SD. У этой модели удобное и простое крепление, а максимальная мощность, которую она может рассеять — 95 ватт.

Оперативная память

Современным процессорам необходима быстрая оперативная память для того, чтобы они показали максимум своей производительности. Главный скачек прироста производительности происходит при переходе частоты ОЗУ с 2666 МГц на 3200 МГц, а с дальнейшим повышением частоты производительность процессоров растет уже не так впечатляюще. Нужно не забывать и об адекватных таймингах, стараясь брать модули с CL, равным 16. Мы возьмем в эту сборку комплект модулей Netac Shadow II (NTSWD4P32DP-16K) с частотой 3200 МГц и объемом 16 ГБ, стоят они очень недорого, а крупные радиаторы позволят не беспокоиться о перегреве.

Видеокарта

Видеокарты среднего уровня новых поколений получились крайне неудачными как у AMD, так и у NVIDIA. Поэтому можно не ждать низких цен на GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600, а спокойно собирать ПК на проверенных решениях прошлого поколения. Например, на AMD Radeon RX 6600 Sapphire Pulse, видеокарте, которая стоит как GeForce RTX 3050, но заметно быстрее ее в играх. Игры на связке Ryzen 5 5500 и Radeon RX 6600 идут замечательно, в чем можно убедиться, посмотрев вот это видео.

SSD-накопитель

В игровой ПК, даже такой недорогой, как наш, в 2023 году стоит устанавливать SSD-накопители объемом не менее1 ТБ, ведь новые игры перевалили в объеме за 100 ГБ. Мы возьмем в нашу сборку SSD Netac N600S (NT01N600S-001T-S3X) с SATA III интерфейсом, модель, построенную на памяти 3D NAND TLC и ресурсом перезаписи в 560 ТБ. Не стоит переживать о том, что это модель в формфакторе 2.5" с медленным интерфейсом, разницу на глаз в загрузке игр по сравнению с быстрыми M.2 NVME моделями заметить практически невозможно, но зато нет нужды беспокоиться о нагреве накопителя, такие модели практически не греются.

Блок питания

Запитывать наш ПК будет блок питания Chieftec Element ELP-500S мощностью 500 ватт. Это добротный бюджетный БП с сертификатом 80 PLUS Bronze. Несмотря на низкую цену, Chieftec Element ELP-500S может похвалиться тайваньскими конденсаторами, качественной сборкой, набором самых необходимых защит и тихой работой в нагрузке до 300 ватт. А наш экономичный ПК в играх будет потреблять максимум 200 ватт, что гарантирует низкий нагрев блока питания при минимальном уровне шума.

Корпус

Выбирая корпуса для сборок, часто удается найти отличные модели, которые еще не стали популярными, но предлагают очень много за свою цену. Одна из таких моделей — AeroCool Hexform-G-BK-V2 Black, стильный и вместительный корпус, с боковой стенкой из закаленного стекла и передней сетчатой панелью с интересным дизайном. В корпусе предустановлено три вентилятора диаметром 120 мм с подсветкой, которые создают отличную вентиляцию для комплектующих. Для нашей не сильно греющейся сборки этого вполне хватит, но есть возможность установить пару вентиляторов на верхнюю панель или даже систему жидкостного охлаждения.

Итоги

Наша сборка обойдется вам в 56130 рублей, что совсем немного по меркам 2023 года. Шесть ядер Ryzen 5 5500 еще долго будут справляться с новыми играми, а Radeon RX 6600, как и многие другие видеокарты от AMD, будет долго поддерживаться драйверами, постепенно отрываясь в производительности от своего главного соперника — GeForce RTX 3050. Добавьте сюда отличный корпус, качественный блок питания и вместительный SSD — у нас получилась отличная, хорошо сбалансированная сборка.

Пишите в комментарии, а что бы вы изменили в этой сборке?

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