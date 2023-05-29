Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Цена Ryzen 5 5500 упала ниже 10 000 рублей — собираем отличный игровой компьютер для новых игр

Ryzen 5 5500 появился в продаже год назад, но только сегодня, когда его цена низка, как никогда, стал отличным выбором в игровые сборки среднего уровня.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В начале 2022 года компания AMD выпустила недорогой шестиядерный процессор Ryzen 5 5500, установив для него цену в 159 долларов. Особого ажиотажа процессор не вызывал, производительность его оказалась на уровне Ryzen 5 3600, а довольно высокая цена склоняла выбор покупателей в сторону более быстрых Ryzen 5 5600, Ryzen 5 5600X и Core i5-12400F.

реклама

Но, спустя год цена на Ryzen 5 5500 буквально обрушилась, в Регарде он стоит уже 8420 рублей, что даже дешевле Ryzen 5 3600 и дешевле любого современного шестиядерного процессора. Если перевести в доллары, то это всего 105 долларов, что намного ниже рекомендованной цены и заставляет взглянуть на Ryzen 5 5500 совсем по-другому.

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Но для начала поговорим об его особенностях. Это процессор на микроархитектуре Zen 3, как и популярные Ryzen 5 5600, Ryzen 5 5600X, а отличается от старших шестядерников Ryzen 5 5500 в первую очередь уменьшенным с 32 до 16 МБ кэшем третьего уровня. По внутренней компоновке Ryzen 5 5500 ближе к APU Ryzen 5600G, и имеет внутри один монолитный кристалл, за счет чего ему покоряются высокие частоты ОЗУ, недоступные для Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X.

реклама

Усредненная производительность Ryzen 5 5500 в играх примерно равна Ryzen 5 3600, но, если посмотреть на данные тестов, можно понять, что этого процессора вполне хватает в 2023 году даже для такой мощной видеокарты, как Radeon RX 6950 XT. Да, он отстает от Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X, но выдает достаточный FPS в играх.

Но есть у Ryzen 5 5500 еще один плюс, который делает его отличным выбором в недорогие игровые сборки — энергопотребление у него заметно ниже, чем у Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X, несмотря на паспортный TDP в 65 ватт. А это значит, что для него вполне хватит бюджетной материнской платы, а сэкономленные деньги можно потратить на видеокарту.

В этом блоге мы соберем добротный и недорогой игровой компьютер на Ryzen 5 5500, который справится со всеми новыми играми, взяв за основу цены магазина Регард. И начнем с выбора материнской платы.

Материнская плата

реклама

Мы соберем наш компьютер на материнской плате MSI A320M-A PRO, которая стоит всего 5040 рублей. Это плата на чипсете A320, поэтому о разгоне процессора придется забыть, как и о слоте M.2 для быстрых SSD, но в остальном вы не почувствуете, что плата сильно вас ограничивает — все будет работать надежно и стабильно.

Кулер процессора

реклама

Для Ryzen 5 5500 с его скромным тепловыделением вполне хватит бюджетного кулера с двумя теплотрубками, например, ID-COOLING SE-802-SD. У этой модели удобное и простое крепление, а максимальная мощность, которую она может рассеять — 95 ватт.

Оперативная память

Современным процессорам необходима быстрая оперативная память для того, чтобы они показали максимум своей производительности. Главный скачек прироста производительности происходит при переходе частоты ОЗУ с 2666 МГц на 3200 МГц, а с дальнейшим повышением частоты производительность процессоров растет уже не так впечатляюще. Нужно не забывать и об адекватных таймингах, стараясь брать модули с CL, равным 16. Мы возьмем в эту сборку комплект модулей Netac Shadow II (NTSWD4P32DP-16K) с частотой 3200 МГц и объемом 16 ГБ, стоят они очень недорого, а крупные радиаторы позволят не беспокоиться о перегреве.

Видеокарта

Видеокарты среднего уровня новых поколений получились крайне неудачными как у AMD, так и у NVIDIA. Поэтому можно не ждать низких цен на GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600, а спокойно собирать ПК на проверенных решениях прошлого поколения. Например, на AMD Radeon RX 6600 Sapphire Pulse, видеокарте, которая стоит как GeForce RTX 3050, но заметно быстрее ее в играх. Игры на связке Ryzen 5 5500 и Radeon RX 6600 идут замечательно, в чем можно убедиться, посмотрев вот это видео.

SSD-накопитель

В игровой ПК, даже такой недорогой, как наш, в 2023 году стоит устанавливать SSD-накопители объемом не менее1 ТБ, ведь новые игры перевалили в объеме за 100 ГБ. Мы возьмем в нашу сборку SSD Netac N600S (NT01N600S-001T-S3X) с SATA III интерфейсом, модель, построенную на памяти 3D NAND TLC и ресурсом перезаписи в 560 ТБ. Не стоит переживать о том, что это модель в формфакторе 2.5" с медленным интерфейсом, разницу на глаз в загрузке игр по сравнению с быстрыми M.2 NVME моделями заметить практически невозможно, но зато нет нужды беспокоиться о нагреве накопителя, такие модели практически не греются.

Блок питания

Запитывать наш ПК будет блок питания Chieftec Element ELP-500S мощностью 500 ватт. Это добротный бюджетный БП с сертификатом 80 PLUS Bronze. Несмотря на низкую цену, Chieftec Element ELP-500S может похвалиться тайваньскими конденсаторами, качественной сборкой, набором самых необходимых защит и тихой работой в нагрузке до 300 ватт. А наш экономичный ПК в играх будет потреблять максимум 200 ватт, что гарантирует низкий нагрев блока питания при минимальном уровне шума.

Корпус

Выбирая корпуса для сборок, часто удается найти отличные модели, которые еще не стали популярными, но предлагают очень много за свою цену. Одна из таких моделей — AeroCool Hexform-G-BK-V2 Black, стильный и вместительный корпус, с боковой стенкой из закаленного стекла и передней сетчатой панелью с интересным дизайном. В корпусе предустановлено три вентилятора диаметром 120 мм с подсветкой, которые создают отличную вентиляцию для комплектующих. Для нашей не сильно греющейся сборки этого вполне хватит, но есть возможность установить пару вентиляторов на верхнюю панель или даже систему жидкостного охлаждения.

Итоги

Наша сборка обойдется вам в 56130 рублей, что совсем немного по меркам 2023 года. Шесть ядер Ryzen 5 5500 еще долго будут справляться с новыми играми, а Radeon RX 6600, как и многие другие видеокарты от AMD, будет долго поддерживаться драйверами, постепенно отрываясь в производительности от своего главного соперника — GeForce RTX 3050. Добавьте сюда отличный корпус, качественный блок питания и вместительный SSD — у нас получилась отличная, хорошо сбалансированная сборка.

Пишите в комментарии, а что бы вы изменили в этой сборке?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

radeon rx 6600 игровой компьютер игровая сборка ryzen 5 5500 netac n600s chieftec element elp-500s msi a320m-a pro netac shadow ii aerocool hexform-g-bk-v2 black
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
122
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
10
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
29
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
31
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
19
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+

Интересные материалы

Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
24 мая 2023 122

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
146
Для завершения СВО нужен бросок в сторону Днепра — Пригожин
16
Британская разведка отмечает переброску ВС РФ с Дальнего Востока на защиту границы с Украиной
2
Залужный опубликовал ролик с подписью "Пришло время возвращать свое"
15
В МИД РФ объяснили, при каких условиях возможно мирное урегулирование на Украине
18
Российские силы провели операцию возмездия после ударов ВСУ по Брянской области
2
В Кремле и МИДе прокомментировали нашумевшее заявление американского сенатора о смерти русских как лучшем вложении денег США
6
Пригожин перечислил шаги, необходимые для завершения СВО
1
Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow
2
В Запорожской области сообщают о готовности ВСУ пойти в наступление в течение ближайшей недели
4
Xiaomi выпустила умную беговую дорожку за 21 000 рублей
1
Белгородский губернатор рассказал об американцах и поляках среди диверсантов, атаковавших область
5
Новый имплант между головным и спинным мозгом помог парализованному человеку снова ходить
2
В Киеве сообщили о самом массированном ударе дронами по городу с начала СВО
2
Украинский чиновник: Киев пережил самую масштабную атаку БПЛА за всё время проведения СВО [Видео]
3
В Киеве выдвинули встречные требования к РФ для мирного урегулирования конфликта: репарации, разоружение, и денуклеаризация
13
Snapdragon 8cx Gen 4 в многоядерных тестах на 32% превзошёл Apple M3
+
iPhone 15 Pro Max может обладать теми же камерами и экраном, что и iPhone 14 Pro Max
+
Telegraph: Украина продолжает мобилизацию перед контрнаступлением
2
Армия России провела операцию возмездия за атаку в Брянской области
3

Популярные статьи

Почему ЗРК MIM-104 "Patriot" называют "мусоровозом с гидроприводом"
34
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Fallout: New Vegas - Ultimate Edition
25
Как развивались события 22 мая во время вторжения украинской ДРГ в Белгородскую область
5
О значении взятия Артёмовска и 3 варианта развития событий после него
48
Как горе-сборщики унижают производительность актуального железа
35
Самая бюджетная геймерская сборка мая 2023 для ультимативных настроек графики в 4К всего за 370 000р
15
Собираю геймерский ПК для 2К под себя – Radeon RX 6750 XT + Ryzen 7 5800X3D всего за 120 000р
12
Обзор NVME накопителя Silicon Power UD85 объемом 2 ТБ: малый нагрев, немалый объем и PCIe 4
4
Ремонт видеокарты после некачественного сервиса - как избежать проблем
7
Итоги гоночного уик-энда 27-28 мая
+

Сейчас обсуждают

Надежда Непша
09:29
Это же как мозги надо промыть им! Другой же информации нет вообще, типа: я в домике
В Киеве выдвинули встречные требования к РФ для мирного урегулирования конфликта: репарации, разоружение, и денуклеаризация
Игорь Жолнерович
09:27
Русский Маск - звучит как "белый негр", чтобы стать 2м Маском нужно для начала как минимум свалить из России))
Давайте разберемся: электромобили лучше или хуже обычных автомобилей для окружающей среды
Олег Жарких
09:26
Сборка имеет право на жизнь, но я бы взял 6800хт и камень 5600х с по следующей заменой на х3д. И если остаться на 5600х попугаев будет больше. Плата конечно тот ещё калл.
Собираю геймерский ПК для 2К под себя – Radeon RX 6750 XT + Ryzen 7 5800X3D всего за 120 000р
no_fate
09:21
Про хаймарсы украинские свиньи точно так же поначалу говорили.
Резников: Россия не перехватила ни одной ракеты Storm Shadow, выпущенной Украиной
Ben Zona
09:20
Разумеется, вы все вернете. До последней пяди. Впрочем, болота мы вам оставим. Для компактного проживания.
Для завершения СВО нужен бросок в сторону Днепра — Пригожин
Игорь Васильев
09:14
Ты не эксперт
Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
федор садовский
09:13
Множать множать, никак не помножать
Залужный опубликовал ролик с подписью "Пришло время возвращать свое"
Роберт Шарипов
09:13
Я думал здесь про него речь не зайдёт
ВСУ предприняли неудачную попытку сбить миномётным огнём флаг РФ со здания в освобождённом Бахмуте
федор садовский
09:11
Наташа Каво ты там победила? =)
Залужный опубликовал ролик с подписью "Пришло время возвращать свое"
dimkahon
09:10
Какая разница, каким образом достигается высокий фпс? Картинки что с длсс, что без нужно с лупой рассматривать, чтобы разницу увидеть. а подготовка кадров длсс дает до 100% прироста фпс в том же кибер...
При работе в режиме PCIe 3.0 новая GeForce RTX 4060 Ti может даже уступать RTX 3060 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем