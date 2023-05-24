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При сборке игрового компьютера среднего уровня в 2023 году главный вопрос, который встает перед пользователем — на каком процессоре его собирать, Ryzen 5 5600X или Core i5-12400F? Именно эти популярные шестиядерники чаще всего используют в игровых компьютерах среднего уровня, хотя и тоn и другой можно назвать устаревшей моделью. У AMD есть новый шестиядерник для платформы AM5 — Ryzen 5 7600X, а у Intel — Core i5-13400F для платформы LGA1700. Но они все еще слишком дороги и поэтому не пользуются популярностью.

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А в хорошем игровом компьютере все должно быть сбалансировано и по цене, и по производительности и Ryzen 5 5600X или Core i5-12400F станут отличной основой для ПК с видеокартой GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070. И даже с новыми GeForce RTX 4060 Ti, которые скоро пойдут в продажу. Популярный Ryzen 5 5600X чаще всего сталкивают в обзорах и тестах с Core i5-12400F и в его тени часто остается младшая модель — Ryzen 5 5600, которая отличается лишь немного более низкой частотой и отстает в играх всего на пару процентов.

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А вот цена Ryzen 5 5600 ниже, чем Ryzen 5 5600X иногда на столь существенную величину, что выбор между этими моделями склоняется в сторону младшей версии. Да и разницу в производительности настолько легко компенсировать небольшим разгоном, что Ryzen 5 5600 можно назвать самым оптимальным процессором от AMD по соотношению цена/производительность. Например, в Регарде разница в цене между Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X составляет 3400 рублей, а между Ryzen 5 5600 и Core i5-12400F — 3670 рублей по ценам на 23 мая 2023 года.

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Но при учете цены игрового компьютера нужно не забывать стоимость материнской платы, системы охлаждения и прочих комплектующих. И сегодня мы сравним стоимость двух игровых сборок, на Ryzen 5 5600 и Core i5-12400F, взяв за основу цены магазина Регард. Ryzen 5 5600 всегда есть там в наличии уже несколько месяцев, а в других торговых сетях он иногда пропадает из продажи или его стоимость слишком близка к стоимости старшей модели — Ryzen 5 5600X. И начнем со сборки на Ryzen 5 5600.

Цена на Ryzen 5 5600 долго держится у отметки в 11000 рублей.

Материнская плата

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Лучшим выбором для Ryzen 5 5600 станут платы на чипсете AMD B450 или AMD B550, но стоимость плат с нормальной системой питания, оснащенной радиаторами, заметно выросла. Например, ASRock B450 PRO4 R2.0 стоит 8500 рублей. Это добротная полноразмерная плата, с парой слотов M.2 и всеми портами, что нужны в игровом ПК.

Кулер процессора

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Без разгона для Ryzen 5 5600 вполне хватит дешевого кулера с парой теплотрубок, но если мы упомянули разгон в начале блога, то чуть переплатим и возьмем ID-COOLING SE-213V2 с тремя теплотрубками и вентилятором диаметром 120 мм, который может отвести 130 ватт тепла.

Оперативная память

Несмотря на критику в комментариях, даже в сборках среднего уровня я ставлю 32 ГБ ОЗУ. Оперативная память стандарта DDR4 стоит дешево, как никогда, а новым играм уже становится тесно в объеме в 16 ГБ, поэтому экономить тут не стоит. Мы возьмем недорогую память Netac Shadow II (NTSWD4P32DP-32W) с частотой 3200 МГц и формулой таймингов 16-20-20-40. А вот переплата за более дорогую память уже не так оправдана и никто не помешает вам разогнать эти модули или "ужать" на них тайминги, хотя их скорости вполне хватит для игр.

Видеокарта

Вот-вот должны выйти новые видеокарты GeForce RTX 4060 Ti, но никто не ждет от новинки ничего хорошего. Восемь гигабайт видеопамяти с шиной 128 бит — это насмешка над геймерами, ведь новым играм не хватает такого объема уже в разрешении Full HD. На этом фоне 12 ГБ быстрой памяти с шиной 192 бита у GeForce RTX 3060 выглядит просто царским объемом. Мы возьмем в нашу сборку популярную GeForce RTX 3060 Palit Dual OC, которой еще долго будет хватать в играх.

SSD-накопитель

На чем еще не стоит экономить в 2023 году, так это на объеме SSD-накопителя, и самым оптимальным объемом станет 1 ТБ, ведь новые игры весят в среднем по 100 ГБ, а нужно еще место под систему и файлы пользователя. Мы возьмем Netac NV5000 Pro (NT01NV5000-1T0-E4X), шустрый SSD с массивным и красивым радиатором, который к тому же недорого стоит.

Блок питания

В нашу сборку мы возьмем блок питания Chieftec Proton (BDF-600S) мощностью 600 ватт. Эта модель всего на несколько сотен рублей дороже 500 ваттной, а запас мощности никогда не будет лишним. Chieftec Proton (BDF-600S) построен на современных технологических решениях, таких, как DC-DC преобразователи и умерен по шуму в нагрузке до 400 ватт.

Корпус

В Регарде огромным спросом пользуется корпус Powercase Mistral X4 Mesh LED Black и это неудивительно. При цене всего в 4370 рублей он имеет четыре предустановленных вентилятора с подсветкой, отличную продуваемость за счет сетчатой передней панели, неплохую вместимость и окно из закаленного стекла.

Цена сборки на Ryzen 5 5600

Сборка на Ryzen 5 5600 обойдется вам в 73150 рублей, что совсем немного за игровой ПК с такой производительностью. А теперь давайте посмотрим, во сколько обойдется сборка на Core i5-12400F.

Процессор

Core i5-12400F заметно прибавил в цене за последнее время.

Материнская плата

Подросли в цене и платы на чипсете Intel B660 и самая недорогая плата с качественной системой питания, полностью закрытой радиаторами, аналогичная по качеству плате из сборки на AM4 — ASRock B660M Steel Legend. Несмотря на компактные размеры, ASRock B660M Steel Legend позволяет установить два M.2 накопителя, для одного из которых есть радиатор. А еще один весомый плюс — поддержка шины PCI Express 5.0, тогда как плата под Ryzen 5 5600 поддерживает только PCI Express 3.0.

Цена сборки на Core i5-12400F

Остальные комплектующие в сборке будут аналогичны сборке на Ryzen 5 5600, ведь даже у кулера ID-COOLING SE-213V2 есть крепления под сокет LGA 1700 и он отлично подойдет для более горячего Core i5-12400F. Сборка обойдется вам в 79960 рублей и это на 6810 рублей дороже сборки на Ryzen 5 5600, что для этого ценового сегмента очень и очень много. На эту сумму в сборку можно поставить, к примеру, гораздо более мощную видеокарту GeForce RTX 3060 Ti.

Пишите в комментарии, а какой процессор выбрали бы вы?

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