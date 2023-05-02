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В первой части блога, посвященного портативным программам с сайта PortableApps.com, мы начали собирать набор полезных утилит, который пригодится практически каждому пользователю ПК. Эти программы не нужно будет устанавливать заново после переустановки Windows, и они могут запускаться с флешки или переносного жесткого диска на любом компьютере. Огромный плюс таких утилит в том, что они остаются легальными версиями программ, на базе которых созданы, и получают регулярные обновления.

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Но главная фишка нашей подборки — безопасность и надежность используемых утилит, ведь качаться они будут не с торрент-трекеров или сомнительных сайтов, а с сайта, который тщательно следит за своей репутацией. А еще очень важно то, что все утилиты в этой подборке бесплатные. Сегодня мы добавим в подборку еще 15 программ, которые в основном ориентированы на обслуживание компьютера и мониторинг состояния его комплектующих, сделав нашу подборку полностью завершенной и способной решать большинство проблем, возникающих на ПК. Ссылки на скачивание утилит с сайта PortableApps.com будут расположены в их описаниях.

HWiNFO

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Утилита HWiNFO установлена в 2023 году практически на каждом ПК оверклокера или опытного пользователя, став стандартом утилит для мониторинга температур и напряжений компонентов компьютера. Нет такого параметра в ПК, который не отслеживает эта утилита, при этом она компактна и почти не нагружает систему.

CPU-Z

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Но наличие на ПК утилиты HWiNFO не отменяет нужды в старой доброй утилите CPU-Z, которая показывает параметры и марку вашего процессора в удобном небольшом окне. А еще в утилиту встроен бенчмарк, ставший очень популярным.

GPU-Z

GPU-Z — компактная информационная утилита для видеокарт, аналог CPU-Z, и чаще всего ее применяют для создания наглядных скриншотов, показывающих то, какая видеокарта стоит в вашей системе. А еще утилита умеет сохранять BIOS видеокарты и имеет нагрузочный тест, показывающий работу линий PCI Express.

SSD-Z

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Утилита SSD-Z, как понятно из ее названия, служит для определения параметров SSD-накопителя, и пока не так популярна, как CPU-Z и GPU-Z, но на компьютере опытного пользователя совсем не помешает.

CrystalDiskInfo

А вот CrystalDiskInfo — уже гораздо более известная утилита, показывающая параметры S.M.A.R.T. , а так же прошивку, серийный номер, тип интерфейса, общее время работы и другие данные HDD и SSD-накопителей.

CrystalDiskMark

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CrystalDiskMark — удобная утилита для тестирования накопителей, без которой не обходится не один обзор современных SSD. CrystalDiskMark измеряет скорости чтения и записи тестовых файлов разного размера.

Process Hacker

Process Hacker — продвинутая версия "Диспетчера задач" Windows, показывающая исчерпывающие данные обо всех процессах в системе. Незаменимая вещь для поиска вредоносных программ: вирусов, троянов и шифровальщиков, которые умеют прятаться от стандартного "Диспетчера задач".

Autoruns

А утилита Autoruns позволит разобраться со всем софтом, который загружается при старте Windows и пожет с легкостью найти там вредоносный софт, который прописывается в автозагрузку через реестр.

Everything

Утилита Everything позволяет практически мгновенно находить файлы на ваших накопителях — скорость ее работы просто поражает. Секрет скорости поиска утилиты в том, что она ищет файлы и папки по индексам, заранее индексируя содержимое всех подключённых несъёмных томов NTFS и ReFS.

WinDirStat

Разобраться с тем, куда делось место на SSD-накопителе, позволит программа WinDirStat, которая показывает файлы и папки наглядно, в виде понятного графика из квадратов разного цвета и размера.

Wise Disk Cleaner

Утилита Wise Disk Cleaner очистит ваши диски и Windows от программного мусора, причем делает это она быстро и корректно. Раньше для этих целей применяли утилиту CCleaner, но, после того, как она неоднократно подмочила свою репутацию, на ПК опытных пользователей ее заменила Wise Disk Cleaner.

IObit Uninstaller

А легко и быстро удалить ненужные программы, игры, расширения браузеров и компоненты Windows позволит популярная утилита IObit Uninstaller. Плюс утилиты в том, что она удаляет компоненты Windows корректно, а также легко удаляет элементы браузеров, которые иногда ставятся в них автоматически, без согласия пользователя, и которые можно считать вредоносными — например, лишние панели.

IObit Unlocker

Если же какой-то файл или папка заблокированы какой-либо программой, вирусом, на уровне файловой системы или самой системой Windows, удалить их поможет программа IObit Unlocker, которая удобно интегрируется в Проводник.

VeraCrypt

Если же вам надо защитить конфиденциальную информацию на вашем ноутбуке или ПК от чужих глаз, и предотвратить ее попадание в чужие руки при краже устройства, стоит воспользоваться мощным средством создания зашифрованных хранилищ VeraCrypt. Утилита позволяет зашифровать целый диск, обеспечив доступ к нему по паролю или ключевому файлу.

Rufus

Rufus — одна из самых популярных утилит для создания загрузочных флешек для разных версий Windows. Особенно актуальна эта утилита стала после выхода новой операционной системы Windows 11 с жесткими системными требованиями. Rufus еще на этапе создания загрузочной флешки из образа Windows интегрирует в нее обход требований модуля TPM 2.0 и поддержке функции Secure Boot. Это позволит вам установить Windows 11 практически на любой ПК и ноутбук.

Итоги

Вот такой набор из 30 полезных портативных программ у нас получился, только не забудьте добавить в набор утилиты из первого блога. Вы можете разнообразить его утилитами по-своему вкусу, ведь на PortableApps.com есть еще множество разнообразного софта. Например, мощным средством удаления вредоносных программ Spybot - Search & Destroy или средой запуска DOS программ DOSBox, с помощью которой можно легко поиграть в старые игры.

Подборку утилит можно записать не только на флешку, но и на внешний жесткий диск, где они будут в безопасности от случайного удаления или заражения вирусами. В Ситилинке самыми популярными переносными жесткими дисками весной 2023 года стали: Toshiba Canvio Basics HDTB410EK3AA объемом 1 ТБ и Toshiba Canvio Basics HDTB420EK3AA и Transcend StoreJet 25M3S TS2TSJ25M3S объемом 2 ТБ.





Пишите в комментарии, какие еще утилиты вы бы добавили в этот список?

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