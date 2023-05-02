Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows в 2023 году. Часть 2

Портативные или portable программы не требуют установки и могут запускаться даже с флешки. Давайте выберем лучшие, которая пригодится каждому пользователю, и опытному, и начинающему
[ ] для раздела Блоги
+
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В первой части блога, посвященного портативным программам с сайта PortableApps.com, мы начали собирать набор полезных утилит, который пригодится практически каждому пользователю ПК. Эти программы не нужно будет устанавливать заново после переустановки Windows, и они могут запускаться с флешки или переносного жесткого диска на любом компьютере. Огромный плюс таких утилит в том, что они остаются легальными версиями программ, на базе которых созданы, и получают регулярные обновления.

реклама

Но главная фишка нашей подборки — безопасность и надежность используемых утилит, ведь качаться они будут не с торрент-трекеров или сомнительных сайтов, а с сайта, который тщательно следит за своей репутацией. А еще очень важно то, что все утилиты в этой подборке бесплатные. Сегодня мы добавим в подборку еще 15 программ, которые в основном ориентированы на обслуживание компьютера и мониторинг состояния его комплектующих, сделав нашу подборку полностью завершенной и способной решать большинство проблем, возникающих на ПК. Ссылки на скачивание утилит с сайта PortableApps.com будут расположены в их описаниях.

HWiNFO

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Утилита HWiNFO установлена в 2023 году практически на каждом ПК оверклокера или опытного пользователя, став стандартом утилит для мониторинга температур и напряжений компонентов компьютера. Нет такого параметра в ПК, который не отслеживает эта утилита, при этом она компактна и почти не нагружает систему.

CPU-Z

реклама

Но наличие на ПК утилиты HWiNFO не отменяет нужды в старой доброй утилите CPU-Z, которая показывает параметры и марку вашего процессора в удобном небольшом окне. А еще в утилиту встроен бенчмарк, ставший очень популярным.

GPU-Z

GPU-Z — компактная информационная утилита для видеокарт, аналог CPU-Z, и чаще всего ее применяют для создания наглядных скриншотов, показывающих то, какая видеокарта стоит в вашей системе. А еще утилита умеет сохранять BIOS видеокарты и имеет нагрузочный тест, показывающий работу линий PCI Express.

SSD-Z

реклама

Утилита SSD-Z, как понятно из ее названия, служит для определения параметров SSD-накопителя, и пока не так популярна, как CPU-Z и GPU-Z, но на компьютере опытного пользователя совсем не помешает.

CrystalDiskInfo

А вот CrystalDiskInfo — уже гораздо более известная утилита, показывающая параметры S.M.A.R.T. , а так же прошивку, серийный номер, тип интерфейса, общее время работы и другие данные HDD и SSD-накопителей.

CrystalDiskMark

реклама

CrystalDiskMark — удобная утилита для тестирования накопителей, без которой не обходится не один обзор современных SSD. CrystalDiskMark измеряет скорости чтения и записи тестовых файлов разного размера.

Process Hacker

Process Hacker — продвинутая версия "Диспетчера задач" Windows, показывающая исчерпывающие данные обо всех процессах в системе. Незаменимая вещь для поиска вредоносных программ: вирусов, троянов и шифровальщиков, которые умеют прятаться от стандартного "Диспетчера задач".

Autoruns

А утилита Autoruns позволит разобраться со всем софтом, который загружается при старте Windows и пожет с легкостью найти там вредоносный софт, который прописывается в автозагрузку через реестр.

Everything

Утилита Everything позволяет практически мгновенно находить файлы на ваших накопителях — скорость ее работы просто поражает. Секрет скорости поиска утилиты в том, что она ищет файлы и папки по индексам, заранее индексируя содержимое всех подключённых несъёмных томов NTFS и ReFS.

WinDirStat

Разобраться с тем, куда делось место на SSD-накопителе, позволит программа WinDirStat, которая показывает файлы и папки наглядно, в виде понятного графика из квадратов разного цвета и размера.

Wise Disk Cleaner

Утилита Wise Disk Cleaner очистит ваши диски и Windows от программного мусора, причем делает это она быстро и корректно. Раньше для этих целей применяли утилиту CCleaner, но, после того, как она неоднократно подмочила свою репутацию, на ПК опытных пользователей ее заменила Wise Disk Cleaner.

IObit Uninstaller

А легко и быстро удалить ненужные программы, игры, расширения браузеров и компоненты Windows позволит популярная утилита IObit Uninstaller. Плюс утилиты в том, что она удаляет компоненты Windows корректно, а также легко удаляет элементы браузеров, которые иногда ставятся в них автоматически, без согласия пользователя, и которые можно считать вредоносными — например, лишние панели.

IObit Unlocker

Если же какой-то файл или папка заблокированы какой-либо программой, вирусом, на уровне файловой системы или самой системой Windows, удалить их поможет программа IObit Unlocker, которая удобно интегрируется в Проводник.

VeraCrypt

Если же вам надо защитить конфиденциальную информацию на вашем ноутбуке или ПК от чужих глаз, и предотвратить ее попадание в чужие руки при краже устройства, стоит воспользоваться мощным средством создания зашифрованных хранилищ VeraCrypt. Утилита позволяет зашифровать целый диск, обеспечив доступ к нему по паролю или ключевому файлу.

Rufus

Rufus — одна из самых популярных утилит для создания загрузочных флешек для разных версий Windows. Особенно актуальна эта утилита стала после выхода новой операционной системы Windows 11 с жесткими системными требованиями. Rufus еще на этапе создания загрузочной флешки из образа Windows интегрирует в нее обход требований модуля TPM 2.0 и поддержке функции Secure Boot. Это позволит вам установить Windows 11 практически на любой ПК и ноутбук.

Итоги

Вот такой набор из 30 полезных портативных программ у нас получился, только не забудьте добавить в набор утилиты из первого блога. Вы можете разнообразить его утилитами по-своему вкусу, ведь на PortableApps.com есть еще множество разнообразного софта. Например, мощным средством удаления вредоносных программ Spybot - Search & Destroy или средой запуска DOS программ DOSBox, с помощью которой можно легко поиграть в старые игры. 

Подборку утилит можно записать не только на флешку, но и на внешний жесткий диск, где они будут в безопасности от случайного удаления или заражения вирусами. В Ситилинке самыми популярными переносными жесткими дисками весной 2023 года стали: Toshiba Canvio Basics HDTB410EK3AA объемом 1 ТБ и Toshiba Canvio Basics HDTB420EK3AA и Transcend StoreJet 25M3S TS2TSJ25M3S объемом 2 ТБ.

 


Пишите в комментарии, какие еще утилиты вы бы добавили в этот список?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

подборка программы лучшие софт утилиты бесплатные portableapps портативные
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
20
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+
Главные игры апреля 2023 года
5
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
89
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
36
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
35
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
4
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
13

Интересные материалы

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
20 апреля 2023 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Павлограде в результате гибридной атаки дронов-камикадзе и ракет ВКС РФ были поражены резервы ВСУ
33
ВСУ в Марьинке открыли охоту на российские Т-90М» и Т-72Б3М – танки выдерживают 3 прямых попадания
17
Россия может устроить тотальный блэкаут в Британии, проведя операцию в Северном море
9
В Украине подбитый российский Т-62М за $46 000 превратили в БРЭМ, удалив пушку и установив кран
6
Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» могут уйти из Артемовска
4
Microsoft анонсировала несколько выпусков Windows 11 LTSC с долгосрочным обслуживанием
5
Евгений Пригожин выступит в Госдуме по теме спецоперации, если такое предложение поступит
+
В ВСУ начали готовиться к переходу на истребители F-16 и к полному отказу от советских самолётов
17
Пригожин поздравил всех, в т.ч. Зеленского, с 1 мая из Соледара
2
Google опубликовала отчёт о борьбе с вредоносными приложениями в 2022 году
+
Опубликованы рендеры будущего складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 5
+
ВС России нанесли удар крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ
+
После ареста российских активов темпы глобальной дедолларизации увеличились в 10 раз
13
Картинка-головоломка "Найди панду" за 20 сек поставила в тупик тысячи пользователей интернета
9
MSI подтвердила, что видеокарты Nvidia RTX 4060 предлагают всего 8 ГБ видеопамяти
4
В Ленинградской области диверсанты подорвали опору линии электропередач
14
Украинские войска попали "в плоскогубцы", оказавшись зажатыми с трёх сторон в Бахмуте
21
На Украине в "гаражных условиях" собираются сделать ракету, способную пролететь 140 километров
9
В Германии начали «распечатывать» заброшенные шахты из-за нехватки ресурсов - Financial Times
4
ВС РФ нанесли мощнейший удар по транспортному узлу ВСУ в Павлограде
2

Популярные статьи

9 уникальных open-source стратегий, в которые можно бесплатно поиграть на ПК с Windows и Linux
10
Сколько стоит ПК для требовательных игр 2023 – экономим 350 000р по сравнению с максимальной сборкой
16
ТОП лучших процессоров для игр в 2023 году
17
Life By You - настоящий конкурент The Sims 5 от создателя Sims c открытым миром
4
Поговорим о Роберте Родригесе
3
Итоги гоночного уик-энда 29-30 апреля
1
Обзор аркадного стика Nygacn NJP-308, а также немного размышлений о файтингах
12
Обзор Unihertz Luna – большой смартфон с яркой RGB-подсветкой
2
Мои впечатления от игры Dead Rising 3. Часть 2
1
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows в 2023 году. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Welcome to Hell
05:49
Толку выбирать 4к если они их не тянут. Выбери там 1440p и полюбуйся как Хуанг везде обделался с в среднем сегменте. А тут на диаграме и в верхнем.
Radeon RX 6800 на 40% обогнала GeForce RTX 3070 в Star Wars Jedi: Survivor с трассировкой лучей
SINgle84
05:41
уже видели керогазные 8нм самсунга на амперах, надеюсь АМД там какие нить заказные решения только клепать будет
CPU и GPU AMD будут производиться на заводах Samsung
Сергей Кириллов
05:41
Судя по отзывам в днс, карты вроде и ничего, в новых играх работают, а вот про старые можно забыть, игры с дх9, 10, не запускаются от слова совсем.
Ни AMD, ни NVIDIA за Intel не угнаться — Arc A770 стала самой дешёвой видеокартой с 16 Гбайт
Эдуард Кузнецов
05:40
Надо было назвать ультра супер мега. Но видимо остпвили на будущие поколения. Нельзя так сразу производительность повышать, Словами)
На смену процессорам Core i Intel представит Core Ultra
Вася Пупкин
05:33
"В этом смысле американский доллар долгое время был палочкой выручалочкой для мировых правительств. Во-первых, долгое время его можно было самым натуральным образом обменять на доллар," Автор, ты деби...
После ареста российских активов темпы глобальной дедолларизации увеличились в 10 раз
Вася Пупкин
05:21
Откуда вы эти термины слизываете, с чьей жопы? Нет такого слова в природе "дедолларизация". Послушали какого-то одного дебила и давай все за ним давай повторять как бараны! Впрочем, почему "как"? )))...
После ареста российских активов темпы глобальной дедолларизации увеличились в 10 раз
Михаил Авраменко
05:20
Ага, мирных укронацистов.
Стали известны подробности результативного ночного удара ВКС РФ по Павлограду
Gringo
05:08
Вычеркиваем из списка дружественных стран!
Китай поддержал резолюцию в ООН, где действия России называются агрессией по отношению к Украине
Даниил Живогляд
04:52
На старых ФэПять нарисуют "F-16", "укроБандеровичи" поверят. Книжки читать не обязательно, западный пан сказал - верим, платим!
В ВСУ начали готовиться к переходу на истребители F-16 и к полному отказу от советских самолётов
VDR
04:49
Он же не зассыт и поедет?
Sunday Times: ЮАР попросили Путина не приезжать, чтобы им не пришлось его арестовывать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем