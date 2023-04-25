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15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows 10 и 11 в 2023 году

Портативные или portable программы не требуют установки и могут запускаться даже с флешки. Давайте выберем лучшие, которая пригодится каждому пользователю, и опытному, и начинающему.
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Многим из вас знаком процесс установки программ на компьютер или ноутбук после переустановки Windows. Иногда этот процесс занимает гораздо больше времени, чем сама переустановка Windows, ведь нужно не только установить программы, но и восстановить их настройки. Для браузера, к примеру, это будут вкладки и логины с паролями, для BitTorrent-клиентов — папки и сетевые настройки, а для утилит типа MSI Afterburner — профили частот, напряжений и оборотов вентиляторов видеокарты.

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Этого рутинного процесса можно избежать, если собрать для себя набор портативных или portable программ. Такие программы не требуют установки и способны запускаться даже с флешки. Вам достаточно после переустановки Windows лишь вынести на Рабочий стол их ярлыки, и они будут готовы к работе. Многих пользователей отпугивает от подобных программ то, что обычно они скачиваются с торрент-трекеров и нет никакой гарантии, что они не будут заражены вирусами и троянами, а для некоторых будет важен вопрос легальности их использования.

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Но оказывается, что есть популярный сайт PortableApps.com, на котором энтузиасты давно собирают огромную коллекцию бесплатных портативных программ, предназначенных практически для всех аспектов использования ПК и ноутбука. Программы можно скачать с сайта вручную, или через специальный лаунчер, весь софт с сайта PortableApps.com получает регулярные обновления, а отсутствие в нем вирусов и троянов гарантирует огромное количество опытных пользователей, которые скачивают и проверяют эти утилиты.

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Количество скачиваний перевалило уже за миллиарды, и если бы с каким-либо софтом с этого сайта были проблемы — об этом написали бы многие IT-ресурсы, а сайт живет только за счет донатов и тщательно следит за своей репутацией. Сегодня я предлагаю выбрать из ассортимента утилит сайта PortableApps.com наиболее полезные и актуальные, которые пригодятся практически на любом ПК и ноутбуке с Windows 10 и Windows 11, вместе со ссылками на их скачивание. 

Браузер

Вы не представляете, насколько удобно после переустановки Windows сразу запустить свой портативный браузер, в котором уже сохранены все вкладки, пароли и даже сессии авторизации. На PortableApps.com есть три самых популярных браузера — Google Chrome, Mozilla Firefox и Opera.

LibreOffice

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Почти на любом компьютере пригодится компактный офисный пакет LibreOffice, который позволяет открывать и создавать документы Word и Excel. Есть в нем еще и Impress —  отличный аналог PowerPoint, векторный графический редактор, база данных и редактор математических формул.  

AIMP

Проигрыватель AIMP стал отличным наследником популярного Winamp и эталоном плеера для оффлайнового прослушивания музыки.

VLC Media Player

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А для просмотра фильмов и видеофайлов лучшим выбором станет VLC Media Player, который умеет открывать практически все существующие форматы видео.

qBittorrent

Несмотря на развитие сервисов потокового вещания видео, многие до сих пор скачивают фильмы с торрентов и в этом поможет один из лучших BitTorrent-клиентов — qBittorrent. qBittorrent позволяет легко начать просмотр фильма сразу, не дожидаясь его полного скачивания.

Notepad++

Для работы с простым текстом и для замены встроенного в Windows Блокнота отлично подойдет текстовый процессор Notepad++. Он умеет одновременно работать со множеством документов, поддерживает перетягивания фрагментов текста, гибко настраивается внешне и поддерживает огромное количество типов файлов.

Foxit Reader

Несмотря на то, что PDF-документы в 2023 году отлично открываются браузерами, их удобнее просматривать в одной из лучших программ для этого — Foxit Reader.

PDF-XChange Editor

А вот для редактирования PDF-документы подойдет мощная и удобная в использовании утилита PDF-XChange Editor.

WinDjView

Файлы формата DjVu, используемые для отсканированных книг и журналов, пока не открываются ни браузерами, ни другими средствами Windows или Microsoft Office и поэтому требуют отдельной утилиты. Одна из самых популярных утилит для чтения DjVu файлов стала WinDjView.

XnView

Для просмотра и простого редактирования графических файлов гораздо более удобной, чем средства Windows станет утилита XnView, которая является практически аналогом популярной платной утилиты ACDSee.

GIMP

Для более серьезной работы с графикой пригодится редактор GIMP, который мало чем уступает популярному Photoshop.

7-Zip

Привычный на наших компьютерах архиватор WinRAR легко способен заменить архиватор 7-Zip, который в отличие от WinRAR полностью бесплатен, и его можно использовать на рабочих ПК, где могут быть проверки легальности софта.

Telegram Desktop

Есть в виде портативной версии для Windows и популярный мессенджер Telegram, который продолжает набирать популярность у нас в стране и вытеснять все остальные мессенджеры.

KeePass Classic Password Safe

У каждого из нас в 2023 году есть не менее десятка паролей, которые уже невозможно запомнить, а держать в браузере не совсем безопасно. Но есть утилиты, предназначенные для безопасного хранения паролей и одна из самых популярных — KeePass Classic Password Safe.

CamStudio

В драйверах для видеокарт NVIDIA и AMD, и в самой ОС Windows 10 и Windows 11 сегодня есть удобный софт для записи видео, но работает он не на всех видеокартах. Например, видеокарта GeForce GT 1030 не имеет встроенного кодировщика видео и записать ею видео с помощью Nvidia Shadowplay не получится. Да и если вам лишь изредка требуется записать видео с Рабочего стола, устанавливать прожорливый пакет GeForce Experience не обязательно. Можно воспользоваться простой и крохотной утилитой CamStudio, которая записывает видео в форматах AVI или SWF.

Итоги

Эта подборка из 15 утилит весит совсем немного и иметь ее под рукой будет полезно на любом компьютере. А в следующем блоге мы выберем еще 15 портативных утилит, но уже предназначенных для работы в основном с "железом" компьютера или ноутбука и сделаем завершенный набор из 30 полезных утилит. Удобнее всего держать такие утилиты на флешке, что позволит переносить их между разными ПК. Кстати, вся подборка с сайта PortableApps.com из более чем 450 утилит весит 49 ГБ, и спокойно уместится на флешке объемом 64 ГБ.

В Ситилинке самыми популярными флешками в апреле 2023 года стали недорогие модели Kingston DataTraveler Exodia 64 ГБ, Transcend Jetflash 700 128 ГБ и Kingston DataTraveler Exodia 32 ГБ.

Пишите в комментарии, какие еще утилиты вы бы добавили в эту подборку?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми.

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