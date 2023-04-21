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8 лучших видеокарт для недорогих игровых компьютеров в 2023 году — практичная экономия

Если не гнаться за высокими настройками графики, большинство новых игр можно пройти на недорогих видеокартах, лучшие из которых мы сегодня выберем.
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Системные требования игр резко подросли за последние два года, если раньше в минимальных требованиях часто фигурировала видеокарта GeForce GTX 1050, то многие новинки 2023 года требуют уже гораздо более мощную GeForce GTX 1070. При этом сказать, что произошла какая-то революция в графике — нельзя, игры 2023 года мало отличаются в визуально плане от игр 2019 года, а иногда умудряются выглядеть хуже.

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Да, повсеместно внедряется трассировка лучей, но на данном, начальном этапе ее реализация совсем не впечатляет. Красиво блестящие в лучах солнца лужи или металлические поверхности мы видим в играх уже лет 15, но еще никогда за графические эффекты не приходилось расплачиваться таким падением производительности, как в случае с трассировкой лучей. Особенно проседает производительность на видеокартах AMD, на которых эффекты трассировки лучей лучше совсем не включать.

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Но что делать, если на мощную новую GeForce RTX не хватает средств, а пройти новые игры хочется? Придется экономить и смириться с тем, что во многих новых играх для разрешения Full HD придется выставить минимальные настройки графики. И даже в таком режиме на бюджетных видеокартах не будет стабильных 60 кадров в секунду в новых играх, но пройти их, тем не менее, вполне возможно. Даже старая добрая GeForce GTX 1050 Ti, появившаяся на рынке в 2016 году, позволит вам поиграть в God of War, Dying Light 2 и Elden Ring. То, как ведет себя эта видеокарта в играх, можно посмотреть вот в этом большом видео.

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Именно производительность GeForce GTX 1050 Ti и стоит взять за точку отсчета при выборе бюджетной видеокарты в 2023 году. Ведь игровая производительность более дешевых GeForce GT 1030, Radeon RX 550 и Radeon RX 560 настолько низка, что вместо них рациональнее будет купить процессор со встроенной графикой Radeon Vega 7, например, недорогой шестиядерник Ryzen 5 PRO 4650G

Давайте посмотрим, что весной 2023 года предлагает рынок видеокарт, выбрав самые привлекательные модели стоимостью до 27000 рублей, взяв цены и ассортимент магазина Регард и начав с самых недорогих, с уровнем производительности как у GeForce GTX 1050 Ti.

Radeon RX 6400

Radeon RX 6400 — видеокарта очень противоречивая. С одной стороны, стоит она довольно дешево, а в компьютерах с шиной PCI Express 4.0 ее производительность достигает уровня GeForce GTX 1650. Но в большинстве компьютеров, особенно бюджетных, есть только шина PCI Express 3.0, что снижает производительность Radeon RX 6400 на 13-15%.

GeForce GTX 1050 Ti

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Чуть дороже стоит GeForce GTX 1050 Ti, видеокарта, которая будет прекрасно работать в большинстве бюджетных компьютеров, ведь она не требовательна ни к шине PCI Express, ни к мощности блока питания. В нашей сегодняшней подборке не будет видеокарты GeForce GTX 1630, потому, что GeForce GTX 1050 Ti даже в 2023 году выглядит предпочтительнее новинки — стоит дешевле, и имеет на 10% более высокую производительность.

GeForce GTX 1650

А вот GeForce GTX 1650 остается одной из самых популярных бюджетных видеокарт. Она позволяет поиграть практически во все новинки на минимальных и средних настройках графики, при этом компактна и очень экономична. Но, выбирая GeForce GTX 1650, ищите модели с памятью GDDR6, которые немного быстрее обычных. 

Radeon RX 6500 XT

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Radeon RX 6500 XT еще более противоречивая видеокарта, чем Radeon RX 6400, ведь в ней мощный видеочип, производительность которого находится на уровне видеочипов GeForce GTX 1060 и Radeon RX 580, ограничили узкой шиной памяти всего в 64 бита и, что еще хуже, всего четырьмя линиями PCI Express. В итоге в некоторых играх на системах с PCI Express 3.0 Radeon RX 6500 XT отстает даже от GeForce GTX 1650. Но, если не увлекаться высокими настройками графики, и не забивать видеопамять текстурами высокого разрешения, Radeon RX 6500 XT неплоха в играх и стоит тех денег, что за нее просят.  

GeForce GTX 1650 Super

GeForce GTX 1650 Super редко появляется на полках магазинов в 2023 году, но является отличной моделью для бюджетного игрового ПК. Низкое энергопотребление, невысокая цена, производительность на уровне Radeon RX 6500 XT, возможность работать на шине PCI Express 3.0 без потери производительности — плюсов у GeForce GTX 1650 Super много, несмотря на то, что модель эта уже на новая.

GeForce GTX 1660 Super

GeForce GTX 1660 Super, как и Radeon RX 6500 XT, видеокарта довольно противоречивая и однозначно рекомендовать ее к покупке в 2023 году нельзя. С одной стороны, ее производительность стоит своих денег, и она позволит поиграть во все новые хиты, а энергопотребление составляет всего 120 ватт. С другой стороны — гораздо более привлекательные Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3050 стоят всего на 3500-4500 рублей дороже. Но если денег при покупке ПК осталось впритык, то можно взять GeForce GTX 1660 Super даже в 2023 году.

Radeon RX 6600

Radeon RX 6600 можно было бы назвать идеальной бюджетной видеокартой для разрешения Full HD, ведь стоит она гораздо дешевле GeForce RTX 3060, которую догоняет в некоторых играх. Ей можно было бы даже простить низкую производительность в играх с трассировкой лучей, но почему-то видеокарты этой серии совсем не пользуются популярностью среди геймеров. Судя по свежей статистике сервиса Steam, Radeon RX 6600 установлена всего у 0.64%ее пользователей, а GeForce RTX 3060, для сравнения, у 20.88% пользователей. Но если вы не боитесь видеокарт от AMD и готовы обойтись без трассировки лучей, то подумайте о покупке Radeon RX 6600, ведь она дешевле и часто мощнее нашей следующей претендентки — GeForce RTX 3050.

GeForce RTX 3050

GeForce RTX 3050 — самая дорогая видеокарта в нашей подборке и стоит почти 27000 рублей. Эту сумму в 2023 году можно считать потолком бюджетного сегмента, а ведь совсем недавно столько стоили мощные середнячки. Главное достоинство GeForce RTX 3050 — отличный баланс всех характеристик. Объем памяти более, чем достаточный для ее производительности, а в играх она показывает отличные результаты, которые можно улучшить с помощью технологии DLSS. Энергопотребление у модели невысокое, и с ней уже можно посмотреть на трассировку лучей в играх. 

Итоги

Вот такая подборка видеокарт для бюджетных компьютеров у нас получилась. Не все из них оптимальны в 2023 году, но таков сейчас рынок видеокарт. А из-за роста курса доллара не стоит ждать снижения цен в ближайшей перспективе, так что откладывать покупку видеокарты не стоит. 

Пишите в комментарии, а какую видеокарту из этой подборки вы считаете самой оптимальной?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

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