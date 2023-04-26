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Материнские платы AMD AM4 появились на рынке шесть лет назад, весной 2017 года, вместе с процессорами микроархитектуры Zen. За это время на платформе AM4 сменилось целых четыре поколения микроархитектуры процессоров: Zen, Zen+, Zen 2 и Zen 3. Платформа AM4 стала одной из самых удачных и долгоживущих платформ AMD. И даже весной 2023 года мы наблюдаем парадоксальную ситуацию, когда пользователи неохотно покупают новые процессоры и материнские платы новой платформы AM5, но расхватывают как горячие пирожки процессоры Ryzen 5 5600, Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5700X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 7 5800X3D и материнские платы для них.

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Причин для этого несколько. Во-первых, платформа AM5 получилась очень дорогой, дороги не только новые процессоры и материнские платы, но и оперативная память стандарта DDR5 для них. Во-вторых, старт новой платформы ознаменовался проблемами, без которых в наше время не обходится практически никакой запуск нового продукта. Процессоры AM5 очень горячи из-за очень маленькой площади ядер и слишком толстой процессорной крышки. Да еще и массово выходят из строя по непонятным причинам и даже горят в прямом смысле, повреждая материнскую плату.

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И в-третьих, для многих пользователей вполне хватает производительности процессоров Ryzen 5000 и памяти DDR4. Ведь для видеокарт уровня GeForce RTX 3050, GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3070 в большинстве игр вполне хватает шестиядерника Ryzen 5 5600X и переплачивать за более мощные процессоры нет смысла. Но есть одна проблема, вызванная популярностью платформы AM4 — материнские платы для нее заметно подорожали и в 2023 году быстро исчезают с полок магазинов, ведь производство уже переориентировалось на выпуск плат AM5.

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Сегодня мы выберем лучшие материнские платы AM4 из ассортимента магазина Ситилинк для популярных процессоров Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X. А заодно и для Ryzen 5 5600, Ryzen 7 5700X и Ryzen 7 5800X3D, которые не сильно отличаются от них в плане требований к материнской плате.

ASUS PRIME B450M-A II

Несмотря на то, что для Ryzen 5 5600X заявлен тепловой пакет в 65 ватт, на заводских настройках он потребляет 76 ватт, а если попытаться его разгонять, то энергопотребление легко перевалит за 100 ватт. Поэтому лучше выбирать для него, как минимум, платы на чипсете AMD B450, и с радиаторами на системе питания. Такие, как бюджетная плата ASUS PRIME B450M-A II. Несмотря на низкую цену, у нее есть все, что нужно игровому ПК, а еще она обеспечивает разгон ОЗУ, что совсем не помешает для Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X.

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MSI PRO B550M-P GEN3

Несмотря на то, что у MSI PRO B550M-P GEN3 присутствует аббревиатура B550 в названии, и построена она на чипсете AMD B550, поддерживает она только шину PCI Express 3.0. А в остальном это добротная плата, с неплохой системой питания, которая легко справится с Ryzen 5 5600X. Слот PCI-E x16 у платы имеет армирование, что обеспечит надежность фиксации тяжелых видеокарт.

MSI B550 GAMING GEN3

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Полноразмерная плата MSI B550 GAMING GEN3 стоит заметно дороже, но уже сможет справиться и с восьмиядерником Ryzen 7 5700X со снятым лимитом энергопотребления за счет массивных радиаторов на системе питания. А еще платы от MSI славятся отличными возможностями по разгону ОЗУ, который очень заметно прибавляет производительности для процессоров Ryzen 5000 в играх. Плата поддерживает только шину PCI Express 3.0 — это нужно учитывать при покупке, но с видеокартами GeForce RTX 3000 это не критично.

ASROCK B550M PRO4

А вот плата ASROCK B550M PRO4 на чипсете AMD B550 уже поддерживает шину PCI Express 4.0, что критично при установке видеокарты Radeon RX 6500 XT, и даже заметно при работе видеокарт Radeon RX 6600 XT с восемью линиями PCI-E. Плата может похвалится неплохой системой питания с массивным радиатором и отдельным радиатором для слота M.2, а всего на плате два таких слота.

MSI PRO B550-P GEN3

MSI PRO B550-P GEN3 — полноразмерная версия платы MSI PRO B550M-P GEN3, но отличается от нее не только более качественным радиатором на системе питания, который накрывает ее всю, но и большим количеством портов SATA III. В остальном — это плата стоит максимум того, что не жалко отдать за основу ПК на процессорах Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5700X. Ее выбирают за отличный разгон ОЗУ и удобный BIOS, но если для вас это не важно, то лучше присмотреться к более дешевой ASROCK B550M PRO4.

MSI B550-A PRO

MSI B550-A PRO стоит не на много дороже предыдущей модели, но это продукт более высокого класса, что видно сразу, стоит лишь взглянуть на плату. Большое количество фаз питания, массивные радиаторы, два слота M.2, один из которых имеет радиатор — отличная плата, в которую уже можно смело установить восьмиядерник Ryzen 7 5800X, который потребляет до 142 ватт с включенной функцией авторазгона от AMD, несмотря на паспортное энергопотребление в 105 ватт. А в ручном разгоне с фиксацией частот — даже переваливает за 160 ватт.

MSI MPG B550 GAMING PLUS

MSI MPG B550 GAMING PLUS — еще одна топовая плата, за которую стоит отдать деньги, если вы выбираете восьмиядерники Ryzen 7 5800X и Ryzen 7 5800X3D. Качественная система питания, два слота M.2, один из которых с радиатором, подсветка и стильный дизайн — MSI MPG B550 GAMING PLUS станет отличной основой для мощного и стильного игрового ПК.

MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI

И, наконец, самая дорогая героиня нашей подборки — MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI, плата с отличными сетевыми возможностями, которые позволят вам сэкономить на периферии. Здесь есть Wi-Fi, Bluetooth и мощная сетевая карта Realtek RTL8125B 2.5 Gigabit. Каждый из слотов M.2 имеет радиатор, и, учитывая цену процессора Ryzen 7 5800X, более дорогую плату покупать для него не имеет смысла, а Ryzen 7 5800X3D предъявляет более высокие требования к охлаждению, а не к материнской плате.

Итоги

Как видите, в продаже пока есть платы AM4 на любой вкус, но цены даже самых бюджетных моделей уже кусаются, а ведь именно дешевизна материнских плат всегда была коньком корпорации AMD. Если вы сомневаетесь, какую плату выбрать, то для процессора Ryzen 5 5600X главными критериями выбора будут низкая цена, чипсет AMD B450 и система питания с радиаторами. А вот при выборе платы для Ryzen 7 5800X лучше не экономить и выбрать качественную модель с мощной системой питания.

Пишите в комментарии, что вы думаете о платформе AM4 и о ценах на процессоры Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X?

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