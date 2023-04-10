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Семейство процессоров Core i5 от Intel уже много лет является золотой серединой на рынке, предлагая лучшее соотношении цены и производительности. Да, долгое время они были урезаны по сравнению с Core i7 — не только по наличию технологии Hyper-threading и объему кэша, но и по возможности работы с высокочастотной оперативной памятью. Но выход недорогих и очень популярных процессоров Ryzen в 2017 году изменил все и теперь мы видим, как Core i5 получают почти все новые фишки старших процессоров, чтобы успешно конкурировать с популярным Ryzen 5 5600X и новейшим Ryzen 5 7600X.

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Такая политика Intel принесла свои плоды, и если посмотреть статистику Steam, то видно, что процессоры от Intel стоят в компьютерах 76% геймеров, и 46% этих процессоров — шестиядерные. То есть, несмотря на отличные модели Ryzen 5 3600X, Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600, вышедшие в последние годы, AMD так и не удалось захватить весомой доли рынка процессоров. А на рынке видеокарт дела AMD совсем плохи, но это тема для отдельного блога.

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Новый шестиядерник Ryzen 5 7600X вышел довольно спорным — очень дорогой, очень горячий и с высокой стоимостью всей платформы, ведь ему подходит только память DDR5. Но в играх, а особенно в рабочих задачах процессор показывает себя неплохо, что заставило Intel создать для него адекватных конкурентов. Одним из них стал Core i5-13400, процессор, который принес в средний ценовой сегмент количество ядер, которое стало больше шести.

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У Core i5-13400 шесть производительных и четыре энергоэффективных ядра, и он может обрабатывать сразу 16 потоков. Процессор отстает от Ryzen 5 7600X в рабочих задачах, а в играх медленнее примерно на 8%, но стоит гораздо дешевле как сам, так и вся платформа для него. Сегодня я предлагаю собрать шустрый игровой ПК на базе Core i5-13400, взяв цены на комплектующие из магазина Регард. Если вы давно планировали покупку игрового ПК, откладывать ее не стоит, ведь курсы валют опять бьют рекорды, а с ними растут и цены на комплектующие. И вполне возможно, что некоторые цены из этого блога на момент его выхода в печать уже выросли.

Процессор

Core i5-13400 стоит в Регарде 18680 рублей, причем версия с встроенной графикой Intel UHD Graphics 730 стоит дешевле версии Core i5-13400F, в которой видеоядро отключено. Ее мы и возьмем.

Кулер процессора

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Несмотря на то, что для Core i5-13400 заявлено максимальное тепловыделение в 154 ватта, этот процессор ненамного прожорливей Core i5-12400. Например, при рендеринге в Cinebench R23 он потребляет около 110 ватт. Поэтому кулера с четырьмя теплотрубками и вентилятором 120 мм этому процессору хватит с большим запасом. Мы возьмем популярную модель ID-COOLING SE-214-XT, которая может отвести от процессора 180 ватт тепла. Кулер имеет вентилятор с подсветкой, который на минимальных оборотах бесшумен.

Материнская плата

Материнскую плату возьмем добротную, с качественной системой питания — ASRock B660M Pro RS. Плата построена на чипсете Intel B660 и имеет два слота под быстрые SSD-накопители, один из которых имеет радиатор.

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Оперативная память

Core i5-13400 процессор мощный и ему нужна быстрая оперативная память, тем более, что Intel позволила процессору работать с модулями памяти, выходящими по частотам за пределы спецификаций. А вот с разгоном памяти все не очень хорошо — у процессора жёстко зафиксировано напряжение System Agent. Поэтому мы немного переплатим, но возьмем шустрые модули памяти, которые будут работать без разгона на частоте 3600 МГц и с оптимальным таймингом CL, равным 16. Это комплект памяти DDR4 Kingston Fury Renegade Black (KF436C16RB1K2/32), состоящий из двух модулей по 16 ГБ, ведь время объема ОЗУ, равного 16 ГБ, в игровых ПК практически закончилось.

Видеокарта

Core i5-13400 вполне вытянет в играх мощную видеокарту, которая позволит вам играть в разрешении Full HD с высоким фремрейтом или даже замахнуться на разрешение 2560x1440. Это будет GeForce RTX 3070 Palit GamingPro OC, модель, которая заметно дешевеет, несмотря на рост курса валют, ведь уже на подходе GeForce RTX 4070. Но GeForce RTX 4070 на старте будут явно дороже, поэтому еще долго середнячки семейства GeForce RTX 3000 будут актуальными.

Я уже вижу, как кто-то пишет в комментарии — "надо ждать GeForce RTX 4070!", но если завтра доллар скакнет до 95 рублей, то можно не только не дождаться хороших цен на GeForce RTX 4070, но и в панике бежать покупать GeForce RTX 3060 по цене, по которой сейчас лежат GeForce RTX 3070.

SSD-накопитель

SSD-накопитель объемом 1000 ГБ становится разумным минимумом для игровых ПК, ведь игры весят уже каких-то пугающих объемов, переваливших за 100 ГБ. Мы возьмем MSI SPATIUM M450, модель на 1 ТБ, построенную на контроллере PHISON E19T, которая развивает скорость чтения в 3600 МБ/сек, записи - 3000 МБ/сек, и имеет ресурс записи в 600 ТБ.

Блок питания

GeForce RTX 3070 требует блока питания в 650 ватт, и мы возьмем качественную "голдовую" модель с небольшим запасом. Это будет Chieftec (BBS-700S) мощностью 700 ватт, добротная и надежная модель на современной схемотехнике и с тихим вентилятором.

Корпус

У нас получается отлично сбалансированный и мощный игровой компьютер и теперь главное — не испортить его экономией на корпусе. Корпус, как и блок питания, способен пережить несколько апгрейдов, поэтому при его выборе лучше не экономить, а наоборот, взять качественную, красивую модель с отличной вентиляцией. Например, DeepCool MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F Black, корпус с четырьмя предустановленными вентиляторами диаметром 12 мм, отличной продуваемостью за счет сетки на передней панели, боковой крышкой из закаленного стекла и пылевыми фильтрами.

DeepCool MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F Black позволяет установить длинные видеокарты и высокие процессорные кулеры, а дополнительные посадочные места под вентиляторы позволят создать мощный сквозняк, который охладит самое горячее железо.

Итоги

Итак, сборка готова, и она обойдется вам в 111530 рублей по ценам на 9 апреля 2023 года. Это немало, но и компьютер у нас получился выше среднего уровня, который будет тянуть новые игры еще очень и очень долго.

Пишите в комментарии, чтобы вы изменили в этой сборке?

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