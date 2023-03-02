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В первой части блога мы начали знакомится с интересными программами, которые я нашел в 2023 году. Я давно ищу и собираю различные утилиты, которые дают новые функции и облегчают работу на ПК, пробую новинки или "раскапываю" редкие программы, про которые многие давно забыли. Как правило, это бесплатные или условно-бесплатные программы, которыми можно смело пользоваться, не опасаясь подхватить вирус или заразить вашу Windows трояном. Главное — правильно определять сайт разработчика утилиты, а это довольно непросто.

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Например, вы хотите скачать архиватор WinRAR, который установлен практически на каждом ПК и вводите в поисковую строку "винрар". Но первые найденные сайты, как правило, не имеют никакого отношения к разработчикам утилиты, и проще всего найти официальный сайт в описании утилиты в Википедии, и для WinRAR официальным сайтом является rarlab.com.

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И, думаю, стоит рассказать, как происходит мой процесс поиска новых программ на примере одной утилиты. При написании блогов я долгое время пользовался текстовым редактором AkelPad, который представляет собой продвинутую версию Блокнота Windows. AkelPad позволяет настроить цвета текста и фона, чтобы не уставали глаза и после него набирать текст в обычном Блокноте или Word очень некомфортно. А еще облегчает набор текста утилита Punto Switcher, которой я стал недавно пользоваться, и в ней можно настроить сокращения, которые сэкономят вам массу времени.

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Например, ввели сокращение "вин" и в тексте появляется слово "Windows", а "ссд" автоматически заменится на "SSD-накопитель" — эта функция просто подарок для блогера. Но вот незадача — AkelPad не может корректно работать с Punto Switcher, что вынудило меня искать ему замену. И перепробовав кучу разных текстовых редакторов, я нашел идеальную замену для AkelPad и Блокнота Windows, с которой мы и начнем этот блог.

Notepad++

Notepad++ — это свободный текстовый редактор с открытым исходным кодом для Windows с подсветкой синтаксиса, разметки, и с встроенными языками описания аппаратуры VHDL и Verilog. Отлично этот текстовый редактор подходит и для программистов, ведь он поддерживает языки C, C++, Java, XML, HTML, PHP, Java Script, ASCII, VB/VBS, SQL, CSS, Pascal, Perl, Python, Lua, TCL и Assembler.

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Еще из плюсов стоит отметить одновременную работу с несколькими документами, поддержку перетягивания фрагментов текста, запись макросов и гибкую настройку цветов, типа и размера шрифта, чем он и привлек меня.

NVCleanstall

Драйвера NVIDIA за последние годы превратились в распухшую программную систему, которая помимо основного предназначения оптимизирует библиотеку ваших игр, позволяет вести запись игрового процесса и собирает телеметрию. Я уже писал про утилиту NVSlimmer, которая позволяет вырезать из драйверов NVIDIA все лишнее, но оказывается, есть более удобная и актуальная утилита NVCleanstall от разработчика TechPowerUp, которая делает то же самое.

Free Shooter

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Казалось бы, в Windows есть мощные средства создания скриншотов экрана и сторонние утилиты были нужны во времена Windows 7, но, если вы делаете много скриншотов, гораздо более удобны для того такие утилиты, как Free Shooter. Это бесплатный скриншотер, который может делать снимки всего экрана или нужной области и имеет поддержку простых эффектов (поворот, изменение размера), захватывает картинку с веб-камеры и может загружать скриншоты на FTP-сервер или сайт ImageShack.

MKVToolNix

MKVToolNix — утилита для продвинутой работы с файлами контейнерами MKV (Matroska), в которых чаще всего существуют фильмы на просторах интернета. Самый распространенный сценарий ее применения — удаление из фильма не нужных вам озвучек, что может заметно сократить его размер, что позволит вам уместить больше фильмов на флешке или внешнем жестком диске. А еще утилита позволяет добавлять, извлекать и удалять субтитры, разбивать и объединять видео файлы, а также осуществлять конвертацию файлов в формате DivX и AVI в MKV.

Duplicate Files Finder

Бесплатная утилита Duplicate Files Finder — одна из самых легких и простых утилит такого типа, позволит быстро найти дубликаты файлов на ваших накопителях.

LazPaint

LazPaint — бесплатный кроссплатформенный редактор изображений с открытым исходным кодом, с возможностью работы с растровыми и векторными слоями. Этот редактор проще, чем популярный GIMP, и является отличной альтернативой стандартному Paint в Windows.

RegAlyzer

RegAlyzer — утилита для просмотра и правки системного реестра, гораздо более удобная замена стандартной утилите regedit. RegAlyzer позволяет вести улучшенный поиск со списком результатов, сразу переходит к ключу при наборе его названия в диалоге и умеет еще много другого. Если вы часто настраиваете Windows через реестр, обязательно попробуйте RegAlyzer.

Regshot

Еще одна утилита для работы с реестром — Regshot, позволит узнать все изменения в реестре, которые вносит в него какой-либо софт. Regshot делает два снимка реестра, до и после работы софта, сравнивает их и отображает все изменения в текстовом или HTML-файле.

XnView

XnView — отличная бесплатная замена популярному просмотрщику изображений ACDSee, но утилита позволяет не только просматривать более 400 форматов изображений в удобном для вас режиме, но и редактировать их, в том числе и в пакетном режиме. Функционала в утилите столько, что хватит на целую статью, и попробовав ее, я сразу же забыл про ACDSee, не говоря уж об обычном просмотре изображений в Проводнике Windows.

Right Click Enhancer

Утилита Right Click Enhancer позволяет добавлять в контекстное меню Проводника часто используемые приложения, команды, папки и файлы. А также добавляет в меню полезные команды, которые служат для перемещения файла, копирования пути к нему, проверки на целостность или создания списков файлов в папке. Right Click Enhancer может и отредактировать стандартные списки "Создать" и "Отправить" в контекстном меню Проводника.

Итоги

Все утилиты из этого блога обладают высокой оптимизацией, потребляют мало системных ресурсов и занимают на накопителе считанные мегабайты. И собрать коллекцию таких утилит, многие из которых есть и в портативном варианте, можно даже на SSD объемом 240-256 ГБ. В Ситилинке самыми популярными моделями такого объема стали Kingston A400 SA400S37/240G, KINGSPEC P3-256 и

Digma Run S9 DGSR2256GS93T.

Пишите в комментарии, какие утилиты вы бы добавили в эту подборку?

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