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Как перестать переживать о непройденных играх и играть только в те, что приносят удовольствие

Купили новенькую GeForce RTX 3070, но до сих пор не прошли Elden Ring, God of War и другие хиты и переживаете об этом? Такая проблема встречается все чаще и сегодня мы с ней разберемся.
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Все чаще среди своих знакомых или на просторах интернета я встречаю геймеров, которые делают дорогостоящий апгрейд своего ПК, чтобы пройти новые игровые хиты, но продолжают играть в пару-тройку привычных игр, а купленные хиты так и лежат в Steam или Epic Games Store и даже не устанавливаются. Я и сам год назад, покупая GeForce RTX 3060, составил огромный список новых игр, которые буду на ней проходить: Resident Evil Village, Assassin's Creed Valhalla, Death Stranding, Horizon Zero Dawn, Days Gone, Red Dead Redemption 2. А за 2022 год к этому списку добавились God of War, Elden Ring и Dying Light 2: Stay Human.

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Но за прошедший год из этого списка я прошел только Horizon Zero Dawn, а все остальное время перепроходил старые хиты: Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One, Half-Life 2: Episode Two, SiN Episodes: Emergence, Rune. И играл в стратегии, в которые могу играть бесконечно: Warcraft III: The Frozen Throne, Heroes of Might and Magic V, Disciples II: Dark Prophecy, Age of Empires II: Definitive Edition, Anno 1800 и They Are Billions.

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И прямо сейчас я уже пару недель с азартом прохожу первую Gothic, которую пропустил в свое время. Возможно, что не очень вовремя, ведь скоро выходит Gothic 1 Remake с шикарной графикой. Глядя на этот список игр, становится понятно, что мне не стоило продавать старую добрую видеокарту GeForce GTX 1060, а если и делать апгрейд, то не на GeForce RTX 3060, а на видеокарту попроще и подешевле — GeForce RTX 3050 или Radeon RX 6600, которые в начале 2023 года стоят совсем недорого.

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Но если раньше после апгрейдов я переживал по поводу того, что новые хиты так и остаются непройденными, то сегодня я перестал беспокоиться по этому поводу и расскажу, что мне помогло. Но для начала стоит разобраться с этим явлением поподробнее и понять, откуда оно вообще появилось.

Я начал свою карьеру ПК-геймера в начале нулевых годов и первое время совершенно не беспокоился о том, что не прошел какую-либо новую игру. Просто потому, что я о них не знал. В то время я играл в те игры, которые удавалось достать у друзей и знакомых, и изредка покупал их на рынке с прилавками, заваленными пиратскими дисками.

Мой компьютер в то время настолько отставал от системных требований новых игр, что даже то, что игра запустилась в разрешении 800х600 с кадровой частотой в 20 FPS, уже было отлично. И я играл в то, во что придется, иногда случайно набредая на хиты, которые захватывали меня на месяцы. Так я совершенно случайно познакомился с Heroes of Might and Magic III, Fallout 2, Diablo II: Lord of Destruction и Half-Life. Я до сих пор помню то впечатление, которое тогда произвела игра Half-Life, с заскриптованными сценами и шикарным сюжетом.

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Все изменилось сразу после покупки первых игровых журналов. Стоило купить "Игроманию", "PC Игры" или "Лучшие компьютерные игры" и вы сразу становились в курсе того, какие хиты вышли за последние месяцы. Как говорится, чтобы человек что-либо захотел, надо это ему показать.

И мы с друзьями, покупая журналы в складчину и читая их, остро хотели поиграть не только в уже вышедшие хиты, но и в те, которые находятся в разработке, и которые так красиво расписывали попробовавшие бета-версию игровые журналисты. Но это была только одна сторона медали, и мы теперь хотели не только новые игры, но процессоры и видеокарты, которые нужны для их запуска и которые подробно описывались в "железных" рубриках журналов.

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Сидя на GeForce2 MX 200 было мучительно больно читать про новенькие ATI RADEON X800 XT или GeForce 6800 Ultra, понимая, что накопить на них было практически невозможно. Это было сродни чтению про спортивные машины — интересно, захватывающе, но недостижимо для большинства геймеров в реальности. А еще больнее было потом запускать The Elder Scrolls III: Morrowind или Half-Life 2 даже без возможности увидеть шейдерную водичку.

К 2010 годам мой ПК уже поддерживался в актуальном состоянии, регулярно апгрейдился и проблем с запуском игр не было, но я втянулся в бесконечную гонку апгрейдов, а список непройденных игр, ради которых совершались апгрейды, все рос и рос. Чем меньше у меня становилось времени для игр, тем длиннее он становился и я так и не прошел, к примеру, всю серию Mass Effect, всю серию
Assassin's Creed до Assassin’s Creed Odyssey, Batman: Arkham City и Batman: Arkham Asylum, Borderlands 2 и 3, Alan Wake 1 и 2, Mirror's Edge, Sleeping Dogs, серию Tom Clancy's Splinter Cell, серию Saints Row, серию Dark Souls и многие другие хиты. А уж про новые непройденные хиты лучше не вспоминать.

После появления множества сайтов, посвященных играм и "железу", ситуация стала только хуже, ведь теперь не надо было целый месяц ждать выхода игрового журнала, а окунуться в мир более быстрых видеокарт, чем твоя, и супер хитов, которые хочешь пройти, но никак не доходят руки, можно было в любое время.

Как антипода данной ситуации можно привести пример одного моего друга, который сразу с момента появления у него ПК сосредоточился на онлайн играх: Counter-Strike, World of Warcraft и World of Tanks заняли львиную долю его игрового времени. А из одиночных игр он прошел только The Elder Scrolls V: Skyrim, Titan Quest и еще парочку игр. Но нисколько не жалеет о непройденных играх, так как совершенно не читает игровые журналы и сайты.

И только пару лет назад я стал понимать простую истину о том, что все игры хиты мы при всем желании не сможем пройти, а чувство утраты и недополученного удовольствия от игр — ложное. Ведь многие из этих хитов, когда мы до них добираемся, оказываются вовсе не такими шикарными, как их расписывали игровые журналисты.

И главное — не пройти очередной хит, в погоне за положительными ощущениями, а получить эти самые ощущения, и не важно, от какой игры они получены, от старой доброй Heroes of Might and Magic III или новой Total War: Warhammer 3. А что касается апгрейдов, сделанных впустую, и мощности процессоров и видеокарт, которые остаются невостребованными, можно дать один совет — читать и смотреть поменьше обзоров нового железа. Ведь вам наверняка знаком это чувство, когда начитавшись обзоров остро хочется купить новую видеокарту и этот зуд не проходит, пока ее не купишь.

А для того, чтобы играть в большинство уже вышедших игр или новые игры на минималках, и при этом не переживать о потраченных деньгах, вполне хватит недорогой видеокарты GeForce GTX 1630,
GeForce GTX 1650 или Radeon RX 6500XT.




Пишите в комментарии, сталкивались ли вы с переживаниями о непройденных играх?

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