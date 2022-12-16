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Путь Windows 10 на рынке операционных систем был непростым. После выхода летом 2015 года ей пришлось бороться с привычной для пользователей и очень популярной Windows 7, и Microsoft сделала ставку на продвижение нового игрового API DirectX 12 и агрессивную рекламу. Но теперь, спустя 7 лет, можно утверждать, что навязывание новой операционной системы у многих пользователей вызвало отторжение, а скандалы с неотключаемой телеметрией и обновлениями только добавили негатива. Чего только стоило принудительное обновление некоторых пользователей через прилетавшую с обновлениями утилиту «Получить Windows 10» или GWX.

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Не добавили популярности Windows 10 и проблемы со стабильностью и кривыми обновлениями, которые как снежный ком стали нарастать после выхода в апреле 2017 года большого обновления Creators Update (1703). С тех пор новости о том, что очередное обновление нарушило работу части оборудования или софта пользователей, стали регулярными.

Почему Windows 10 все еще нравится пользователям?

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Но, спустя какое-то время проблем со стабильностью стало меньше, а пользователи научились правильно обращаться с Windows 10. Но главное - Microsoft наконец-то повернулась лицом к пользователям и многое из того, что вызывало их недовольство, в Windows 10 было исправлено. Вдобавок, все эти годы система не стояла на одном месте и постоянно развивалась, получая новые функции. Они уже стали для нас привычными, и, чтобы заметить разницу, достаточно попробовать в работе старую версию ОС, например, Anniversary Update (1607).

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И нет ничего удивительного, что после выхода Windows 11 в октябре 2021 года, большая часть пользователей не торопилась переходить с привычной и удобной ОС на новую, которая к тому же была настолько вторичной, что породила множество мемов. А уж аппаратные проблемы Windows 11 могли отпугнуть даже опытного энтузиаста, чего только стоит падение производительности процессоров Ryzen или снижение скорости работы SSD-накопителей.

Начался массовый переход пользователей Windows 10 на Windows 11

Но время шло, проблемы Windows 11 исправлялись и к концу 2022 года начался массовый исход пользователей со старой Windows 10. Судя по отчету аналитической компании StatCounter, в ноябре 2022 года доля Windows 10 на рынке операционных система упала ниже 70% - до 69.75%. Доля Windows 11 составляет уже 16.13%, но, что самое парадоксальное, пользователи уходят с Windows 10 даже на старую добрую Windows 7, доля которой на рынке ОС выросла с 9.62% в октябре и составила 10.25%. И даже доля Windows 8.1, чья поддержка завершится 10 января 2023 года, чуть выросла за счет пользователей, ушедших с Windows 10.

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Если посмотреть на статистику игрового сервиса Steam, то можно увидеть, что доля геймеров, уже перешедших с Windows 10 на Windows 11, составляет почти треть - 29.11%, увеличившись за месяц почти на 5%. А вот Windows 7 среди пользователей Steam теряет последних консервативных поклонников и упала уже ниже 2%.

Сколько времени продлится поддержка Windows 10?

Судя по всему, пользователей подталкивает к переходу на Windows 11 не только усталость от старой ОС и желание хоть какой-то новизны, пусть только в интерфейсе, но и политика Microsoft по времени поддержки отдельных версий Windows 10. Как бы вам не нравилась May 2019 Update или October 2020 Update, их поддержка завершена, и они больше не получают обновлений. Даже поддержка относительно новой версии May 2021 Update завершилась буквально на днях, 13 декабря 2022 года.

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Да и общий срок поддержки Windows 10 Home и Pro будет не такой уж и большой по сравнению с Windows 7, Microsoft планирует завершить ее 14 октября 2025 года, то есть уже меньше, чем через три года. Единственная возможность использовать Windows 10 после этого срока останется только у пользователей версий с долгосрочным обслуживанием: Windows 10 LTSB 2016, основанная на версии 1607, будет поддерживаться до 13 октября 2026 года. А более свежая и актуальная Windows 10 LTSC 2021, основанная на релизе 21H2 - аж до 13 января 2032 года, еще девять лет.

Как быстро пользователи перейдут на Windows 11?

Как бы то ни было, доля пользователей у Windows 10 еще большая и есть несколько причин на то, что это ОС может повторить успех долгожительства Windows 7. Во-первых, обновления для нее станут более стабильными, ведь Microsoft полностью сосредоточилась на новых функциях для Windows 11 и Windows 10 теперь будет получать минимум нововведений.

Во-вторых, выросшие системные требования Windows 11 оставят за бортом большое количество бюджетных и устаревших ПК. И дело здесь даже не в том, что Windows 11 требует, как минимум, двухъядерного процессора и 4 ГБ оперативной памяти, а в том, что работать на таком ПК с этой ОС будет очень некомфортно, ведь в 2022 году один только браузер может легко скушать 4 ГБ ОЗУ.

В-третьих, нужно понимать, что на Windows 11 уже перешла основная масса компьютерных энтузиастов, которые привыкли первыми пробовать новые операционные системы. Основная масса пользователей ПК намного более инертна и пользуется Windows до тех пор, пока переустановить ее не заставят какие-либо проблемы и баги. Но и эти пользователи, если они обладают современными ПК, встанут перед выбором - какую ОС качать с сайта Microsoft, уже устаревшую Windows 10 или новую Windows 11. Вполне возможно, что бурный рост пользователей Windows 11 в ноябре 2022 года связан именно с этой долей юзеров.

И если к концу срока поддержки в 2025 году Windows 10 придет с солидной долей пользователей, вполне возможно, что Microsoft продлят срок поддержки.

Что делать, если вы не хотите переходить с Windows 10?

Что же делать, если вы не хотите переходить с Windows 10 на Windows 11? По моему мнению, беспокоиться пока рано - в запасе есть почти три года поддержки Windows 10 Home и Pro и почти девять лет - версии LTSC 21H2. Можно спокойно продолжать пользоваться Windows 10, тем более, что новых "фич" у Windows 11, ради которых стоит перейти на новую ОС - пока немного.

Но озаботиться готовностью своего ПК к Windows 11 стоит уже сейчас и в первую очередь стоит установить в него хотя бы 16 ГБ ОЗУ, которая в декабре 2022 года стоит дешево как никогда. В Ситилинке самыми популярными комплектами ОЗУ DDR4 объемом 16 ГБ стали Kingston Fury Beast Black KF432C16BBK2/16, Kingston Fury Beast Black RGB KF436C17BBAK2/16 и Patriot Viper Steel PVS416G320C6K.

Пишите в комментарии, а вы уже перешли на Windows 11?

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