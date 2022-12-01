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10 бесплатных утилит, которые стоит установить сразу после установки Windows в 2022 году

Актуальные утилиты из нашей подборки позволят вам эффективно решать большинство задач, которые встают перед обычными пользователями ПК.
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Функционал возможностей Windows 10 и Windows 11 уже настолько широкий, что многие задачи, которые мы выполняем на ПК, можно выполнить встроенными в операционную систему средствами. Смотреть фильмы, слушать музыку, серфить интернет и просматривать фото - все это могут встроенные утилиты. 

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Часто они уступают сторонним утилитам, но, если вспомнить времена популярности Windows 7, сегодня ситуация заметно изменилась к лучшему. Но, до тех времен, когда после установки Windows большинству пользователей совсем не нужно будет устанавливать дополнительные утилиты - еще очень и очень долго. И в этом блоге мы рассмотрим десяток полезных утилит, которые нужны большинству пользователей в 2022 году и которые стоит установить на ПК сразу после установки Windows.

Архиватор WinRAR или 7-Zip

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Windows до сих пор не умеет открывать архивы RAR, поэтому первым делом на ПК стоит установить архиватор. Наиболее популярное решение - архиватор WinRAR, который способен создавать, изменять и распаковывать архивы большинства популярных форматов. WinRAR встраивается в контекстное меню Windows, позволяя работать быстро и удобно. Все утилиты в нашем блоге бесплатны, но не WinRAR. Но утилита напоминает об этом так ненавязчиво, что давно стала героем мемов, а большинство пользователей не догадываются, что WinRAR - платный архиватор.

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Ссылка на скачивание с официального сайта.

А если вам нужен бесплатный архиватор, то обратите внимание на 7-Zip, который мало чем уступает WinRAR и имеет собственный формат сжатия 7z c высокоэффективным алгоритмом LZMA.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

Менеджер паролей Bitwarden

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Раньше большинство подборок необходимых утилит начинались с предложения установить сторонний браузер: Google Chrome, Firefox или Opera, но в 2022 году большинству пользователей вполне хватит встроенного браузера Microsoft Edge на базе Chromium. А вот что стало остро необходимо, так это менеджер паролей. Требования к паролям за последние годы сильно возросли и держать в голове их уже невозможно, а доверять хранить браузеру - не слишком безопасно. 

Поэтому стоит установить на ПК менеджер паролей, например, Bitwarden, бесплатный и с открытым исходным кодом. Bitwarden умеет синхронизировать пароли между устройствами в облаке, импортировать пароли из LastPass, 1Password, Firefox, Chrome и многое другое.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

Офисный пакет LibreOffice

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Большинству пользователей не помешает офисный пакет, ведь даже если вы не работаете на ПК, часто возникает потребность открыть файлы Word или Excel. В этом поможет бесплатный офисный пакет LibreOffice, который часто используется в дистрибутивах Linux и пользуется там большой популярностью. В LibreOffice входят не только аналоги Word, Excel и Powerpoint, но и редактор баз данных, способный заменить Microsoft Access.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

Просмотрщик PDF и DjVu STDU Viewer

Файлы форматов PDF и DjVu уже давно стали стандартом документов и электронных книг, но в Windows до сих пор нет средств для их чтения, не считая браузера для PDF. А что делать, если вам попался файл формата FB2 или EPub? Выручит бесплатная утилита STDU Viewer, способная открывать файлы форматов: FB2, DjVu, PDF, CBR, CBZ, PDB, MOBI, AZW, EPub, XPS, TCR. В том числе и многостраничные TIFF, TXT, DCX, WWF, PCX, JBIG2, EMF, WMF, BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, PSD.

Утилита может масштабировать страницы, поворачивать их на 90 градусов, менять яркость, контрастность и гамму при просмотре, добавлять закладки, сохранять DjVu в текстовый файл или графические форматы: bmp, gif, jpeg и png.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

QBittorrent

Не помешает на ПК и клиент файлообменной сети BitTorrent, даже если все ваши игры куплены в Steam, GOG и Epic Games Store, ведь с помощью файлообменной сети BitTorrent можно быстро скачивать дистрибутивы Linux, обменяться файлом большого размера с пользователем и многое другое. Но вот устанавливать в 2022 году привычный μTorrent не стоит, если вы не хотите смотреть рекламу или майнить его создателям криптовалюту, как в скандальном инциденте 2015 года. Да и Windows 10 с 2021 года уже блокирует некоторые версии μTorrent.

Поэтому наш выбор - QBittorrent, бесплатный, свободный и кроссплатформенный. Список возможностей QBittorrent просто огромный и он может многое, недоступное старому клиенту, например, смотреть фильм еще до того, как он полностью скачался, производить IP фильтрацию и имеет поддержку IPv6.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

Проигрыватель видео

Несмотря на то, что в Windows 10 и Windows 11 есть довольно удобный медиаплеер, сторонние решения превосходят его на голову, например, популярный VLC media player, который может переварить любой формат видео и имеет множество опций улучшения изображения и функций навигации.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

А если вам нужна альтернатива, обратите внимание на не менее удобный и функциональный PotPlayer, созданный одним из авторов популярнейшего плеера KMPlayer.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

AIMP

А если у вас есть коллекция музыки на жестком диске, то не забудьте установить самого знаменитого наследника плеера Winamp - многофункциональный аудио центр AIMP. AIMP не только позволит с комфортом слушать музыку в любых форматах, но и способен конвертировать музыку из самых разных форматов в популярные wma, mp3, wav, ogg. А так же имеет встроенный редактор тэгов и позволяет выполнить групповое переименование файлов вашей медиатеки по одному из выбранных шаблонов.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

XnView MP

А что касается просмотра и редактирования графических изображений, то стоит попробовать XnView MP, утилиту, способную просматривать более 500 различных графических форматов и преобразовать их в 50 различных форматов, в том числе и в пакетном режиме. XnView MP умеет и обрабатывать изображения - обрезать, поворачивать, изменять размер, настраивать параметры яркости и контраста, применять различные эффекты и многое другое.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

Paint.NET

А если вам нужно делать с изображениями гораздо более глубокие преобразования или создавать новые, то обратите внимание на Paint.NET, растровый и векторный фоторедактор, удобный и бесплатный аналог Adobe Photoshop.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

Wise Disk Cleaner

Несмотря на то, что в Windows 10 и Windows 11 есть средство очистки диска от программного мусора, оно пропускает много файлов. Удалить их и освободить место на вашем SSD поможет утилита Wise Disk Cleaner, взявшая все лучшее из популярной утилиты CCleaner, которая превратилась в распухший комбайн со шпионскими функциями. Wise Disk Cleaner, в отличие от CCleaner занимается только очисткой от мусора и делает это идеально, позволяя удалять мусорные файлы в автоматическом режиме.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

Итоги

Вот такая десятка необходимых каждому пользователю полезных утилит у нас получилась. Все эти утилиты актуальны, популярны, качественны и проверены сотнями тысяч пользователей, которые их устанавливают. И, кроме WinRAR, все они бесплатны и не потребуют кряков, скачивания с подозрительных сайтов и прочих небезопасных вещей, с которыми связано использование пиратского софта.

Требования Windows 10 и Windows 11 сделали SSD-накопители необходимой частью современного ПК. SSD-накопители дешевеют уже год и модели объемом 480-512 ГБ стали доступны всем. В Ситилинке одними из самых популярных SSD такого объема стали три модели: Kingston A400, Digma Run S9 и Kingston NV1 SNVS/500G

 

Пишите в комментарии, а какой самый оптимальный кулер выбрали бы вы?  

Более 500 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми. 

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