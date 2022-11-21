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Если вы застали времена операционных систем Windows XP, Windows 7 и Windows 8.1, то наверняка помните, что тогда главным в системе был пользователь и ему было подконтрольно все, даже обновления и антивирус. Вы в любой момент могли отключить обновления на неопределенный срок или полностью отключить встроенный антивирус, который в те времена назывался Защитник Windows или Windows Defender.

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Все начало меняться с выходом Windows 10 в 2015 году, когда вы перестали быть полновластным владельцем своего ПК, а операционная система начала жить своей жизнью, скачивая и устанавливая обновления тогда, когда ей захочется и собирая максимально возможные данные о пользователе, вместе с телеметрией, отслеживающей работу "железа" компьютера. Сбор телеметрии был добавлен и в старые ОС Windows 7 и Windows 8.1, на которые шпионские модули прилетели вместе с обновлениями безопасности.

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Яростные споры в интернете по поводу сбора телеметрии утихли уже давно, и каждый пользователь решил для себя этот вопрос, пытаясь блокировать сбор данных или оставляя его работать. Но нельзя не учитывать то, что сбор телеметрии - это лишняя нагрузка на систему, которая вместе с "оптимизацией" ОС за последние годы привела к тому, что Windows 10 и Windows 11 попросту не могут работать на обычном жестком диске, который постоянно загружается на 100%, приводя к тормозам и фризам. Поэтому отключить телеметрию будет очень полезно, особенно для владельцев маломощных ПК. Проще всего это сделать с помощью специальных утилит.

реклама Важно понимать, что утилиты для настройки Windows быстро устаревают и нужно скачивать самые свежие версии. Ведь Windows сегодня - система текучая, быстро изменяющаяся и утилиты, которые прекрасно работали в 2019 - 2020 годах, уже могут делать просто видимость работы или даже нарушить работоспособность системы. Крайне желательно перед их применением создать точку восстановления, а лучше - сделать образ системы.

ThisIsWin11

ThisIsWin11 утилита-комбайн от разработчика Builtbybel, которая позволит вам сделать огромное количество настроек и оптимизаций в Windows 11, но в первую очередь интересна легким отключением телеметрии, которое можно сделать в один клик.

Ссылка на скачивание с официального сайта разработчика.

Windows Privacy Dashboard (WPD)

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А вот крохотная утилита Windows Privacy Dashboard (WPD) от разработчика WPD Team занимается только параметрами конфиденциальности в Windows 10 и Windows 11. Утилита позволяет настраивать групповые политики и блокировать IP-адреса серверов для сбора телеметрии с помощью удобного интерфейса.

Ссылка на скачивание с официального сайта разработчика.

O&O ShutUp10++

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O&O ShutUp10++ от разработчика O&O Software - удобный и постоянно обновляющийся антишпионский инструмент с удобным интерфейсом, который позволит вам вырезать всю телеметрию из Windows 10 и Windows 11, управляя более, чем 50 параметрами. Утилита может делать сброс параметров к настройкам по умолчанию и выключение всех функций в одно нажатие.

Ссылка на скачивание с официального сайта разработчика.

Edge Blocker

Еще одним неприятным фактом того, что система от Microsoft все больше решает за пользователя, что ему нужно, а что - нет, стало агрессивное навязывание браузера Microsoft Edge. Edge глубоко интегрирован в систему и для его корректного удаления стоит воспользоваться утилитой Edge Blocker от разработчика Sordum.

Ссылка на скачивание с официального сайта разработчика.

Defender Control

Еще одной проблемой для пользователей стал встроенный антивирус Microsoft Defender, который уже невозможно отключить через "Параметры". Отключение пока доступно через групповые политики, но и там нельзя обойтись одной строчкой, а нужно править почти десяток параметров. Поэтому проще всего воспользоваться простой специализированной утилитой, которая отключит Microsoft Defender в один клик.

Поводом для полного отключения Microsoft Defender и замены его на другой антивирус может стать и недавнее исследование лабораторий AV-Test и AV-Comparatives, которое показало, что антивирус Microsoft оказался на одном из последних мест, заметно замедляя работу ПК. Отключить Microsoft Defender можно с помощью удобной и простой утилиты Defender Control от разработчика Sordum.

Ссылка на скачивание с официального сайта разработчика.

ConfigureDefender

Если вы все же не хотите полностью удалять Microsoft Defender из системы, есть способ ускорить работу системы с ним. Для этого следует добавить в исключения папки или даже локальные диски с данными целиком, на которые не производится установка софта. При этом и система останется защищенной и Microsoft Defender не будет сканировать большие объемы файлов подолгу. Поможет в этом утилита ConfigureDefender от разработчика AndyFul, которая позволяет тонко настроить антивирус с помощью удобного интерфейса.

Ссылка на скачивание с официального сайта разработчика.

Defender Exclusion Tool

А еще проще сделать список исключений позволит удобная узкоспециализированная утилита Defender Exclusion Tool от разработчика Sordum.

Ссылка на скачивание с официального сайта разработчика.

Windows Update Blocker

Осталось посмотреть на утилиты, которые вернут вам контроль над обновлениями Windows. Конечно, часто может выручить появившееся системное средство для откладывания обновлений, но оно требует ручного контроля и не может отключить обновление полностью. А неудачное обновление, сломавшее вам систему в то время, когда на ней выполняется важная работа - это пугающий и вполне вероятный сценарий. Взять обновления под контроль самым простым способом поможет утилита Windows Update Blocker от разработчика Sordum.

Ссылка на скачивание с официального сайта разработчика.

Windows Update MiniTool

А вот утилита Windows Update MiniTool от разработчика Stupid User - гораздо более мощное средство управления обновлениями, которое позволит сделать проверку обновлений, их скачивание в локальную папку и установку полностью или выборочно. А также - удаление уже установленных обновлений, скрытие нежелательных обновлений, получение ссылок на *.cab,*.exe,*.psf,*.esd файлы обновлений и гибкую настройку получения обновлений.

Ссылка на скачивание со странички разработчика на форуме ru-board.

WAU Manager

Похожим функционалом обладает утилита WAU Manager, которая также предоставит вам полный контроль над обновлениями Windows 10 и Windows 11.

Ссылка на скачивание с официального сайта разработчика.

Итоги

Эта десятка популярных, проверенных и бесплатных утилит позволит вам полностью вернуть контроль на своим ПК и сделать его работу более стабильной. И ускорить его за счет высвобождения ресурсов, которые тратились на сбор телеметрии и работу антивируса от Microsoft, который стал просто пожирателем ресурсов.

Windows 10 и Windows 11 уже давно сделали SSD-накопители необходимой частью любого современного компьютера. SSD дешевеют весь 2022 год и даже для бюджетных ПК стали доступны модели объемом 480-512 ГБ. В Ситилинке одними из самых популярных SSD объемом 480-512 ГБ стали вот эти три недорогие модели: Kingston A400, Digma Run S9 и Kingston NV1 SNVS/500G.

Пишите в комментарии, а вы пользовались утилитами из этого блога?

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