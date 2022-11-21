Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

10 утилит, которые помогут взять Windows 10 и Windows 11 под полный контроль

Телеметрию, обновления и встроенный антивирус Microsoft Defender в 2022 году отключить средствами системы все сложнее или вовсе невозможно. В этом помогут специальные утилиты.
[ ] для раздела Блоги
+
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Если вы застали времена операционных систем Windows XP, Windows 7 и Windows 8.1, то наверняка помните, что тогда главным в системе был пользователь и ему было подконтрольно все, даже обновления и антивирус. Вы в любой момент могли отключить обновления на неопределенный срок или полностью отключить встроенный антивирус, который в те времена назывался Защитник Windows или Windows Defender.

реклама

Все начало меняться с выходом Windows 10 в 2015 году, когда вы перестали быть полновластным владельцем своего ПК, а операционная система начала жить своей жизнью, скачивая и устанавливая обновления тогда, когда ей захочется и собирая максимально возможные данные о пользователе, вместе с телеметрией, отслеживающей работу "железа" компьютера. Сбор телеметрии был добавлен и в старые ОС Windows 7 и Windows 8.1, на которые шпионские модули прилетели вместе с обновлениями безопасности.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
RTX 3090 уже за 100 тр с началом
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Galaxy S22 Ultra - цена снижена
3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Яростные споры в интернете по поводу сбора телеметрии утихли уже давно, и каждый пользователь решил для себя этот вопрос, пытаясь блокировать сбор данных или оставляя его работать. Но нельзя не учитывать то, что сбор телеметрии - это лишняя нагрузка на систему, которая вместе с "оптимизацией" ОС за последние годы привела к тому, что Windows 10 и Windows 11 попросту не могут работать на обычном жестком диске, который постоянно загружается на 100%, приводя к тормозам и фризам. Поэтому отключить телеметрию будет очень полезно, особенно для владельцев маломощных ПК. Проще всего это сделать с помощью специальных утилит.

реклама

Важно понимать, что утилиты для настройки Windows быстро устаревают и нужно скачивать самые свежие версии. Ведь Windows сегодня - система текучая, быстро изменяющаяся и утилиты, которые прекрасно работали в 2019 - 2020 годах, уже могут делать просто видимость работы или даже нарушить работоспособность системы. Крайне желательно перед их применением создать точку восстановления, а лучше - сделать образ системы.

ThisIsWin11

ThisIsWin11 утилита-комбайн от разработчика Builtbybel, которая позволит вам сделать огромное количество настроек и оптимизаций в Windows 11, но в первую очередь интересна легким отключением телеметрии, которое можно сделать в один клик.

Ссылка на скачивание с официального сайта разработчика.

Windows Privacy Dashboard (WPD)

реклама

А вот крохотная утилита Windows Privacy Dashboard (WPD) от разработчика WPD Team занимается только параметрами конфиденциальности в Windows 10 и Windows 11. Утилита позволяет настраивать групповые политики и блокировать IP-адреса серверов для сбора телеметрии с помощью удобного интерфейса.

Ссылка на скачивание с официального сайта разработчика.

O&O ShutUp10++

реклама

O&O ShutUp10++ от разработчика O&O Software - удобный и постоянно обновляющийся антишпионский инструмент с удобным интерфейсом, который позволит вам вырезать всю телеметрию из Windows 10 и Windows 11, управляя более, чем 50 параметрами. Утилита может делать сброс параметров к настройкам по умолчанию и выключение всех функций в одно нажатие.

Ссылка на скачивание с официального сайта разработчика.

Edge Blocker

Еще одним неприятным фактом того, что система от Microsoft все больше решает за пользователя, что ему нужно, а что - нет, стало агрессивное навязывание браузера Microsoft Edge. Edge глубоко интегрирован в систему и для его корректного удаления стоит воспользоваться утилитой Edge Blocker от разработчика Sordum.

Ссылка на скачивание с официального сайта разработчика.

Defender Control

Еще одной проблемой для пользователей стал встроенный антивирус Microsoft Defender, который уже невозможно отключить через "Параметры". Отключение пока доступно через групповые политики, но и там нельзя обойтись одной строчкой, а нужно править почти десяток параметров. Поэтому проще всего воспользоваться простой специализированной утилитой, которая отключит Microsoft Defender в один клик. 

Поводом для полного отключения Microsoft Defender и замены его на другой антивирус может стать и недавнее исследование лабораторий AV-Test и AV-Comparatives, которое показало, что антивирус Microsoft оказался на одном из последних мест, заметно замедляя работу ПК. Отключить Microsoft Defender можно с помощью удобной и простой утилиты Defender Control от разработчика Sordum.

Ссылка на скачивание с официального сайта разработчика.

ConfigureDefender

Если вы все же не хотите полностью удалять Microsoft Defender из системы, есть способ ускорить работу системы с ним. Для этого следует добавить в исключения папки или даже локальные диски с данными целиком, на которые не производится установка софта. При этом и система останется защищенной и Microsoft Defender не будет сканировать большие объемы файлов подолгу. Поможет в этом утилита ConfigureDefender от разработчика AndyFul, которая позволяет тонко настроить антивирус с помощью удобного интерфейса.

Ссылка на скачивание с официального сайта разработчика.

Defender Exclusion Tool

А еще проще сделать список исключений позволит удобная узкоспециализированная утилита Defender Exclusion Tool от разработчика Sordum.

Ссылка на скачивание с официального сайта разработчика.

Windows Update Blocker

Осталось посмотреть на утилиты, которые вернут вам контроль над обновлениями Windows. Конечно, часто может выручить появившееся системное средство для откладывания обновлений, но оно требует ручного контроля и не может отключить обновление полностью. А неудачное обновление, сломавшее вам систему в то время, когда на ней выполняется важная работа - это пугающий и вполне вероятный сценарий. Взять обновления под контроль самым простым способом поможет утилита Windows Update Blocker от разработчика Sordum.

Ссылка на скачивание с официального сайта разработчика.

Windows Update MiniTool

А вот утилита Windows Update MiniTool от разработчика Stupid User - гораздо более мощное средство управления обновлениями, которое позволит сделать проверку обновлений, их скачивание в локальную папку и установку полностью или выборочно. А также - удаление уже установленных обновлений, скрытие нежелательных обновлений, получение ссылок на *.cab,*.exe,*.psf,*.esd файлы обновлений и гибкую настройку получения обновлений.

Ссылка на скачивание со странички разработчика на форуме ru-board.

WAU Manager

Похожим функционалом обладает утилита WAU Manager, которая также предоставит вам полный контроль над обновлениями Windows 10 и Windows 11.

Ссылка на скачивание с официального сайта разработчика.

Итоги

Эта десятка популярных, проверенных и бесплатных утилит позволит вам полностью вернуть контроль на своим ПК и сделать его работу более стабильной. И ускорить его за счет высвобождения ресурсов, которые тратились на сбор телеметрии и работу антивируса от Microsoft, который стал просто пожирателем ресурсов.

Windows 10 и Windows 11 уже давно сделали SSD-накопители необходимой частью любого современного компьютера. SSD дешевеют весь 2022 год и даже для бюджетных ПК стали доступны модели объемом 480-512 ГБ. В Ситилинке одними из самых популярных SSD объемом 480-512 ГБ стали вот эти три недорогие модели: Kingston A400, Digma Run S9 и Kingston NV1 SNVS/500G.

Пишите в комментарии, а вы пользовались утилитами из этого блога?  

Более 500 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

windows 10 windows 11 обновления программы софт утилиты телеметрия microsoft defender
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A550BN (80 Plus Bronze)
12
Главные игры ноября 2022 года
15
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
88
Главные игры октября 2022 года – финал
6
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
34
Главные игры первой половины октября 2022 года
12
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
6
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
16

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России начнется производство новых автомобилей Москвич в 2023 году
14
Власти готовятся к отключению смартфонов на Andoid и iOS
39
Российская Армия нанесла удары по запорожскому авиазаводу «Мотор Сич»
14
Видеокарта от Intel появилась в сети DNS, но она никому не нужна
16
AMD безжалостно троллит NVIDIA из-за перегоревших разъемов блока питания GeForce RTX 4090
36
Стоит ли покупать видеокарту с историей – почему восстановленный товар лучше, чем с Авито и Ali
6
RTX 3060 Ti вновь самая выгодная видеокарта для игр в 2K с DLSS-ом и лучами
25
Стоит ли покупать SSD для старого компьютера, и есть ли смысл переплачивать за скорость PCIe 4.0
21
Почему видеокарты AMD дешевле и быстрее, а разумным геймерам не стоит покупать флагманы NVIDIA
22
В сети подсчитали реальную стоимость производства RTX 4080
22
Российский оверклокер установил множество мировых рекордов для Ryzen 7700X в лиге HWBot
10
NVIDIA подтвердила закрытие бизнеса в России к концу октября
33
Игрок в Modern Warfare 2 достиг максимального уровня за один день без убийств
3
VK планирует к концу 2025 года создать собственный игровой движок
2
Российский электрокар Evolute i-JOY оценён в $57 000 – почему китайский Dongfeng подорожал в 2 раза
8
RP серверам в GTA V станет тяжко: Rockstar приняла новые правила в отношении фанатских серверов
5
Перекупщики раскупили GeForce RTX 4080, но видеокарта за $1200 оказалась не нужна геймерам
29
С завода Foxconn по производству IPhone сбежала половина рабочих и теперь их заменят крестьяне
9
Видеокарты начали дорожать — дешевая замена RTX 3060 за неделю взлетела в цене на 35%
11
Энтузиаст подсчитал реальную стоимость GeForce RTX 4080 — переплата огромна
18

Популярные статьи

На что способен гиперзвуковой "объект 4202", известный как "Авангард"
19
5 боевиков, которые стоит посмотреть на Netflix в ноябре этого года
24
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Ноябрь)
9
И снова о проблеме RTX 4090: Почему новый 12VHPWR несостоятелен, а создатели некомпетентны
61
Недавно произошёл сбой в работе «1С:Предприятие 8», разберём его причины и способы устранения
4
У New York Times есть четыре версии почему у России не закончились и не закончатся ракеты
41
Собираем бесшумный ПК в компактном корпусе
38
AROW: Наблюдаем вместе с NASA за миссией Artemis I в режиме реального времени
7
Современная гейминдустрия - игры, которые мы заслужили
36
Сравнение персонажей God of War Ragnarok со скандинавской мифологией
+

Сейчас обсуждают

REY_B_
00:50
Ну так продажи электроники падают. - Журнал Ланцет опубликовал новое исследование. Как неожиданно выяснилось, холод для организма вреден! Там и вирусы атакуют сильнее, и реакция организма на холод, со...
Цены процессоров от AMD падают второй месяц подряд - некоторые модели подешевели на 21%
Антон Васильев
00:48
Очень сильно тугой на голову, ты ещё напиши, что и советскими АЭС не пользуетесь
Цены на процессоры AMD Ryzen 7000 упали не только в Европе, но и в России
Антон Васильев
00:41
Штеуду точно всё, кто их брать будет? 21 тыс. восьмиядерный проц
Цены процессоров от AMD падают второй месяц подряд - некоторые модели подешевели на 21%
Kasyan
00:39
Спинофф первой части, мягко говоря не очень.
Crysis Remastered Trilogy вышел 17.11 и продается с 50% скидкой без ограничений для РФ
Bratken
00:38
Слоты-то ладно. А что длина?
PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil выглядит такой же огромной, как и топовые RTX 4090
Kasyan
00:37
TakeTwo в последнее время стала очень токсичной конторой, желаю им обосраться с GTA 6, чтобы их гнилая конторка обанкротилась.
Россиянин опасается блокировки его сайта для прослушивания радиостанций серии игр Grand Theft Auto
Aleksandr Vladimirovich
00:37
Военные уже писали о том что модернизированые Т-62 с доп. установленной динамической защитой и современной оптикой будут использоваться как поддержка сухопутных войск, а не как танки прорыва обороны ...
Танк Т-14 «Армата» был замечен на учениях мобилизованных
Kasyan
00:33
Потому Гугл занялся цензурой, ещё остался DuckDuckGo но он тоже стал цензурировать информацию.
И снова о проблеме RTX 4090: Почему новый 12VHPWR несостоятелен, а создатели некомпетентны
Александр Липкович
00:30
Какой маразм..Орки шантажируют весь мир ядерными бомбами которые сами же и украли у других, а больше чем угрожать и красть не на что итне способны..Даиещё вратьткак в этой статье мерзопакостной
На что способен гиперзвуковой "объект 4202", известный как "Авангард"
Сергей Сохин
00:29
Завали тупое хлебало, наработки у него...дбил
Россия готовится к отключению смартфонов на Andoid и iOS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем