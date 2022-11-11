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Если вы читаете это блог на overclockers.ru, то наверняка обладаете знаниями о том, как правильно обращаться с компьютером, операционной системой и софтом, установленным на нем. Но, огромное количество пользователей ПК имеют об этом весьма смутное представление и пользуются компьютером как обычным бытовым прибором, не вникая в тонкости.

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В подобный бытовой прибор превратился мой старый компьютер на основе процессора Core i5-3570, 8 ГБ памяти DDR3 1600 МГц и старенького SATA SSD на 120 ГБ. Вся эта начинка была установлена в старый корпус начала нулевых годов с не менее старым блоком питания Inwin на 400 ватт и отдана родственникам как приставка к телевизору, позволяющая серфить интернет, смотреть YouTube, фильмы и играть в простые игры. Компьютер был установлен в дальний угол и у него даже не было клавиатуры, ее заменяла беспроводная мышь и экранная клавиатура.

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Старый четырехъядерник легко справляется с интернет-серфингом и YouTube

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Надо заметить, что ПК в этой роли намного удобнее Smart TV и специализированных приставок к телевизору: работает шустрее и позволяет выполнять быстро большое количество действий даже без физической клавиатуры. Я установил на этот ПК обычную Windows 10 Pro версии 2004 в июле 2020 года и благополучно забыл о нем более, чем на два года.

Настроек и твиков в Windows 10 не было сделано абсолютно никаких, и даже привычное удаление файла hiberfil.sys через команду powercfg -h off не производилось и система работала как "из коробки", с включенными обновлениями. Надо отметить, что пользователи, эксплуатирующие этот компьютер, очень слабо разбираются в том, как нужно правильно работать с ПК и частенько не только не давали ему обновиться до конца, выключая посередине процесса, но, как выяснилось, уже почти год выключали ПК не через "Пуск", а просто щелкая кнопкой на разветвителе питания.

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И сегодня я предлагаю посмотреть, как чувствует себя Windows 10 после двух с лишним лет такой работы в ужасных условиях. Первым делом нас встречает замусоренный Рабочий стол, использующийся для хранения файлов, которые свалены в кучу. Установлены простые игры и несколько браузеров - для каждого пользователя, и отдельно браузер с постоянно включенным VPN.

На Total Commander можете не обращать внимания - это портабельная версия, которую я закинул в папку с утилитами и программами при установке Windows. А установлено их совсем немного.

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Сейчас, вспоминая историю эксплуатации этого ПК, я отмечаю только одну жалобу пользователей на него, когда он перестал обновляться из-за того, что срок поддержки Windows 10 версии 2004 закончился. Тогда я просто щелкнул "обновиться" в "параметрах" и Windows благополучно обновилась до версии 21H2. А еще ранее была установлена утилита HWiNFO64, чтобы посмотреть - не пора ли чистить его от пыли, но бедный ПК так и простоял не чищеный уже более двух лет.

Не чищеным был и SSD, на который все это время записывались временные файлы и уже явно видно, что на нем занято слишком много места для такого небольшого количества установленных программ.

Но "очистка диска" смогла освободить только 5.31 ГБ мусора.



Ради интереса я скачал чистильщик Wise Disk Cleaner, но и он не нашел ничего криминального, предлагая после стандартной "очистки диска" очистить еще 3.17 ГБ, большую часть из которых занимает кеш браузеров.

А Total Commander показал, что заметно распухла системная папка Windows, увеличившись почти до 20 ГБ!

Антивирусная проверка не нашла никакого криминала, а журнал обновлений рапортовал об успешных обновлениях.

Чистой осталась и автозагрузка, без мусорного ПО, которое так и просится установиться на некоторых сайтах.

Никакой паразитной активности не было и в "Диспетчере задач", а оперативной памяти при этом потреблялось довольно умеренно, всего 2.1 ГБ с запущенным браузером.

Но самое интересное ждало меня в "Просмотре событий", запустить который можно, нажав клавиши Win + R и введя команду eventvwr.msc. Он был просто переполнен критическими ошибками, самыми частыми из которых были ошибки с кодом 41.

А также, с кодом 6008, что указывает именно на те неправильные выключения ПК, когда он попросту обесточивался без корректного завершения работы.

Встречаются и ошибки с установкой обновлений с кодом 20, скорее всего вызванные незавершенным обновлением из-за обесточивания ПК.

Выводы

Итак, какие выводы можно сделать из этого наблюдения? Конечно, эти выводы, как и все, что мы рассказываем про наши личные ПК, будет делом субъективным, но я наблюдаю за довольно обширным зоопарком компьютеров родственников и друзей и некоторые тенденции становятся заметными. Во-первых, стоит отметить гораздо более высокую живучесть ОС Windows 10 по сравнению с предшественницами - Windows 7 и Windows 8.1. В моем примере система без сбоев переносит множественные аварийные выключения, от которых Windows 7 давно попросила бы помощи при загрузке.

Простой пример - возьмите загрузочный SSD-накопитель с установленной Windows 10 и загрузитесь с него на совершенно другом ПК. Обычно это проходит без проблем и когда ОС выкачает нужные драйвера, ею можно будет пользоваться. А вот Windows 7 такой финт вряд ли перенесет и это закончится BSOD-ами и ошибками при загрузке.

Надежность Windows 10 связана и с гораздо более развитой системой самообслуживания и самодиагностики - система следит за целостностью системных файлов и периодически удаляет ненужный мусор. Помогает ей и постоянно включенный антивирус Microsoft Defender, без которого ПК неопытного пользователя давно бы стал жертвой случайного клика по вредоносной ссылке или сетевого червя, для заражения которым вообще ничего не нужно делать.

А чтобы это все работало - антивирусные базы обновлялись, дыры и уязвимости закрывались и нужно постоянно включенное обновление Windows, хотя часто оно само становится источником проблем. И, наконец, стоит отметить, что Windows на подопытном ПК работает без всяких твиков и улучшений, типа отключения телеметрии или ненужных служб. Чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что твики системы скорее приведут к нестабильности и проблемам, чем к увеличению производительности.

Что касается минусов подобной связки ПК+телевизор, то главные из них - большие размеры корпуса и шум, от которого тяжело избавится полностью. И если вы захотите реализовать подобную связку, позволяющую играть, развлекаться и даже работать за ТВ, лучше смотреть в сторону недорогих и компактных мини-ПК. Например, платформы ASUS PN41-B из Регарда. Или более мощных Intel NUC7CJYH NUC kit и MSI Cubi N JSL-043BRU. В них достаточно установить накопитель и нужный объем ОЗУ, установить ОС и можно пользоваться.

Пишите в комментарии, как максимально долго Windows 10 работала на вашем ПК?

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