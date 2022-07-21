За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Практически у каждого из нас есть смартфон, ставший привычным и удобным средством общения, серфинга интернета, игр, а иногда и работы. Смартфоны стали настолько мощными, удобными и самодостаточными, что многим их обладателям уже совсем не нужен компьютер, все функции которого может взять на себя современный смартфон. Но есть и большая категория пользователей, которые никогда не променяют компьютер на смартфон — это ПК-геймеры.

реклама

И многие ПК-геймеры привыкли, что "мухи — отдельно, а котлеты — отдельно", и их смартфон абсолютно не связан с компьютером, за исключением периодических зарядок по USB-кабелю и скидывания фотографий из переполнившейся галереи. Но смартфон может легко превратиться в удобное и полезное дополнение к игровому компьютеру, а заодно поможет сэкономить вам немало средств, заменяя компьютерную периферию. И сегодня мы рассмотрим самые полезные функции, которые сможет взять на себя смартфон ПК-геймера.

Мобильная камера превращается в веб-камеру

анонсы и реклама 3060 за копейки в Регарде, смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей 3070 Gigabyte дешевле 60 тр в Регарде 12700KF за копейки в Ситилинке RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b> 3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры за 10 тр в Ситилинке

Если посмотреть на то, сколько стоят качественные веб-камеры для ПК и сравнить их с камерами, стоящими в наших смартфонах, можно испытать шок и недоумение. Камеры смартфонов давно обогнали веб-камеры для ПК, большинство из которых как будто бы застыли в прошлом и используют в лучшем случае матрицы с разрешением два мегапикселя, выдавая видео формата 1920х1080 без интерполяции. И это в то время, когда даже на бюджетных смартфонах камеры давно перешагнули разрешение матриц в 10 мегапикселей и выдают отличную картинку, сделавшую ненужными для многих из нас обычные фотоаппараты.

реклама

Поэтому возможность использовать камеру смартфона как веб-камеру не только поможет сэкономить вам две-три тысячи рублей, но и обеспечит гораздо более качественное изображение. Приложений, с помощью которых можно превратить андроид смартфон в веб-камеру, можно найти довольно много, а самые популярные из них: DroidCam X, IP Webcam, EpocCam. Картинку и звук можно передавать как по Wi-Fi, так и по USB-кабелю.

Используем смартфон в качестве микрофона для ПК

Если веб-камера на ПК вам не нужна и достаточно только микрофона, то и здесь может прийти на помощь смартфон, качество получаемого звука через который на порядок выше, чем у бюджетных микрофонов. Выше у смартфона и чувствительность микрофона, что позволит убрать микрофон подальше от лица и сделать общение или запись звука для стрима более комфортным. Одна из популярных программ для использования смартфон в качестве микрофона - WO Mic, которая позволяет передавать звук по USB-кабелю и по Wi-Fi. И опять же, использование смартфона позволит отказаться от покупки отдельного микрофона, что сбережет ваши финансы.

реклама





Создаем из смартфона на базе Android монитор ресурсов для своего ПК

ПК-геймеры привыкли выводить мониторинг ресурсов компьютера через оверлей утилиты MSI Afterburner или FPS Monitor и снимать показания датчиков с помощью утилиты HWiNFO, но это не всегда удобно. Например, во время стрима игры было бы неплохо вывести показатели мониторинга на отдельный экран, чтобы не засорять ими картинку. И здесь на помощь может прийти смартфон и утилита Remote System Monitor, которая выводит на него все важные системные показатели.

реклама

Смартфон как пульт дистанционного управления ПК

Очень жалко, что такое мощное и многофункциональное устройство, как наш ПК, не имеет пульта дистанционного управления. Он бы очень пригодился при просмотре видео, фильмов или прослушивании музыки. Смартфон может прийти на помощь и здесь, ведь программ для того, чтобы превратить его в беспроводной пульт, существует очень много. Одна из простых и популярных программ - DroidMote.

Дистанционное управление компьютером со смартфона

Может смартфон и полностью дистанционно управлять компьютером. Это позволит удаленно подключаться к ПК и запускать на нем ресурсоемкие Windows приложения, недоступные смартфону или решать возникшие проблемы другого пользователя. Часто такой способ дистанционного управления ПК применяют майнеры, чтобы управлять своими фермами и контролировать их температуру. Программ для дистанционного управление компьютером со смартфона существует много и самые популярные из них: TeamViewer, Microsoft Remote Desktop и Chrome Remote Desktop.

Используем смартфон как второй монитор для ноутбука или ПК

Иногда очень полезно вывести информацию на дополнительный монитор, и в его роли тоже может выступать смартфон. Вывести можно, к примеру, чат со зрителями при стриминге игры и прочую второстепенную информацию, которая будет мешать на основном мониторе. Помогут в этом утилиты

SpaceDesk или Splashtop Wired XDisplay. Конечно, за счет небольшого экрана смартфону трудно соревноваться с полноценным дополнительным монитором, зато он всегда есть под рукой и практически не занимает место на столе.

Шумометр из смартфона

При настройке оборотов вентиляторов в ПК и измерении уровня шума, который выдает видеокарта, мы обычно ориентируемся на слух, что является довольно субъективным методом оценки. Можно использовать для этой цели смартфон, тем более, что приложений для этого существует множество. Конечно, с профессиональным шумометром смартфон не сравнится, но измерить разницу между получившимся уровнем шума после настройки видеокарты сможет довольно точно.

Запасной доступ к интернету

ПК-геймеры предпочитают подключать свои компьютеры к интернету по кабелю, ведь это дает минимальные задержки, что очень важно в онлайн-играх. Но иногда бывает, что у провайдера происходит авария и наши ПК остаются без интернета на несколько часов. В этом случае выручит смартфон с доступом в интернет, на современных системах с Windows 10 и Windows 11 достаточно подключить смартфон к компьютеру по кабелю, выбрать в нем режим модема и ваш ПК получит доступ в интернет.

Игровой калькулятор

Для многих сложных игр существуют игровые калькуляторы, позволяющие правильно рассчитать важные параметры, которые слишком сложно посчитать в уме, например, калькулятор талантов для World of Warcraft или калькулятор ресурсов для популярных стратегий Factorio или Anno 1800. Первые калькуляторы подобного типа представляли собой небольшое приложение или сайт, что требовало для их запуска сворачивать игру. Но удобнее всего стало производить такие подсчеты не выходя из игры, с помощью специального приложения на смартфоне.

Не забываем использовать фонарик смартфона

Фонарик, который сейчас есть практически в каждом смартфоне, будет очень полезен пользователям ПК, главное - не забывать его использовать. Он пригодится при подключении проводов на задней панели ПК, чтобы не искать нужные разъемы в темноте. Будет незаменим при покупке комплектующих, не важно - б/у или новых, ведь их надо внимательно осмотреть на предмет повреждений или следов эксплуатации с помощью фонарика. И при любых манипуляциях внутри ПК - ремонте или чистки от пыли, стоит ярко осветить место работы, чтобы не повредить дорогостоящие комплектующие.

Итоги

Как видите, полезных функций у смартфона, которые пригодятся ПК-геймеру, более чем достаточно. Бюджетный смартфон, который справится со всеми задачами из нашего блога, можно купить сегодня дешевле 8000 рублей, например Xiaomi Redmi 9A 32Gb из Ситилинка.

Ну а самыми популярными в Ситилинке стали более продвинутые модели: VIVO Y31 64Gb и REALME C35 4/64Gb.

Пишите в комментарии, а как вы используете смартфон вместе с ПК?

Более 450 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми.







