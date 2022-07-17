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Покупая игровой компьютер, мы рассчитываем, что он прослужит нам несколько лет и мы пройдем на нем множество интересных игр. Но оглядываясь назад, понимаешь, что каждый наш компьютер покупался для того, чтобы пройти всего лишь несколько достойных игр, которые не тянул предыдущий. У каждого геймера этот список игр будет индивидуальным, но есть такие хиты, которые никак нельзя пропустить. В 2022 году такими хитами стали игры Elden Ring и God of War, от которых в восторге и игроки, и игровые журналисты.

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Elden Ring - игра в жанре action/RPG от третьего лица, вышедшая 25 февраля 2022 года, перенесет вас в мрачный фэнтезийный открытый мир с огромным количеством разнообразного вооружения, предметов и способов сражаться с врагами в духе игр серии Dark Souls. А God of War, захватывающая игра в жанре слешера и action-adventure в скандинавской мифологии, вышла на консолях еще в 2018 году и добралась до ПК игроков только спустя четыре года, 14 января 2022 года.

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Я предлагаю собрать в этом блоге оптимальный игровой ПК для прохождения этих замечательных игр, без переплаты и лишних "финтифлюшек", для комфортного гемплея в разрешении Full HD и кадровой частотой в 60 FPS. Рекомендованные системные требования у игр довольно скромные, Elden Ring просит процессор уровня Core i7-8700K или Ryzen 5 3600X, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня GeForce GTX 1070 или Radeon RX Vega 56.

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God of War для комфортной игры в разрешении 1080p при 60 FPS просит похожую видеокарту, а вот требования к процессору и оперативной памяти заметно скромнее, хватит и 8 ГБ вместе с Ryzen 7 2700.

Видеокарта

С такими требованиями к видеокарте идеальным выбором в наш ПК станет GeForce RTX 3050, которая немного быстрее GeForce GTX 1070, обладает таким же объемом видеопамяти, а вдобавок поддержкой технологии DLSS, которая может неплохо помочь ей в играх будущего, когда ее производительности станет не хватать. Цены на эту видеокарту продолжают падать и в Ситилинке ее уже можно купить за 31990 рублей, а иногда найти даже дешевле 30000 рублей.

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Более мощные видеокарты Radeon RX 6600 стоят дороже, цены на них стартуют с 37990 рублей и если вы предпочитаете видеокарты от AMD и готовы доплатить за дополнительную производительность, то можно поставить в нашу сборку и Radeon RX 6600. О том же, как справляется с Elden Ring и God of War GeForce RTX 3050, вы можете посмотреть на видео ниже.





Процессор

А вот какой процессор взять в нашу сборку - вопрос очень интересный. Нам нужен шустрый и недорогой шестиядерник, и на первый взгляд лучшим кандидатом станет Core i5-10400F, стоящий 12990 рублей, но всего на 600 рублей дороже продается Core i5-11400F, с более высокими частотами и удвоенным кешем L2, показывающий заметно лучшие результаты в играх. Процессоры от AMD отпадают из-за высокой цены, Ryzen 5 3600, который слабее в играх, стоит 14790 рублей. А мощный и перспективный Core i5-12400F избыточен для нашей сборки, да и материнские платы под сокет 1700 стоят дороже.

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Материнская плата

Core i5-11400F не только очень быстрый шестиядерник, но и очень прожорливый, ведь его потребление может достигать 150 ватт при снятии лимитов. И чтобы не ограничивать его потенциал, стоит взять материнскую плату с добротной системой питания с радиаторами, например, MSI B560M PRO-VDH на чипсете Intel B560.

Плата поддерживает память с частотой до 3200 МГц и шину PCI Express 4.0, что стало заметным плюсом, ведь это позволит выжать максимум из видеокарт с восемью линиями PCI-E и новых SSD-накопителей. Система питания у MSI B560M PRO-VDH - восьмифазная, а греющиеся элементы накрыты массивными и отлично продувающимися радиаторами. Плата имеет два разъема M.2 и шесть - SATA III, сетевой адаптер со скоростью 2.5 гигабит и неплохой звук Realtek AL897.

Оперативная память

Оперативная память в нашем ПК тоже не должна стать узким местом системы, поэтому мы возьмем комплект Patriot Viper Steel PVS416G320C6K объемом 16 ГБ, с частотой 3200 МГц и формулой таймингов 16-20-20-40. Модули оснащены радиаторами, что позволит выжать большие частоты или уменьшить тайминги. Нельзя не отметить тот факт, что в продаже появились быстрые модули памяти, которых явно не хватало в наших прошлых сборках.

Кулер процессора

Про горячий нрав нашего процессора не стоит забывать и при выборе кулера, поэтому мы возьмем ID-COOLING SE-213V2 с тремя теплотрубками и вентилятором диаметром 120 мм, способный отвести до 130 ватт. Кулер использует технологию прямого контакта, что при трех теплотрубках является плюсом, ведь все они контактируют с крышкой процессора прямо над чипом, за счет чего быстро отводят тепло.

SSD-накопитель

Поскольку в нашей сборке мы стараемся выбирать оптимальные комплектующие, и главный критерий выбора - хорошее соотношение цены/производительности, то SSD будет бюджетный, объемом 500 ГБ. Я предлагаю взять Kingston NV1 SNVS/500G, один из самых популярных SSD такого объема в Ситилинке. SSD построен на базе контроллера Phison PS5013-E13, памяти 3D TLC Toshiba 96-layer и развивает скорости чтения в 2100 МБ/сек, а записи - 1700 МБ/сек. Ресурс накопителя составляет 150 ТБ, а гарантия - 3 года.

Блок питания

Блоком питания в нашей сборке станет CHIEFTEC CORE BBS-500S, БП с современной схемотехникой на основе DC-DC преобразователей, имеющий сертификат 80 PLUS GOLD и способный отдать по линии 12 вольт мощность в 492 ватт. БП имеет провода достаточной длины, работает тихо и мало греется при нагрузке до 400 ватт. В нашем, довольно экономичном ПК, такая нагрузка не будет достигаться, поэтому мы можем быть уверены в тихой работе БП и его малом нагреве.

Корпус

При выборе корпуса с ограниченным бюджетом стоит учитывать даже такой нюанс, как количество предустановленных вентиляторов, ведь несколько штук качественных вентиляторов стоит немало. Я предлагаю взять строгий, стильный и довольно компактный корпус Zalman S4, в котором предустановлены два вентилятора, чего вполне хватит для нашей сборки.

Корпус оснащен пылевыми фильтрами и позволяет установить еще несколько вентиляторов, устроя мощный сквозняк для комплектующих. Отлично будет себя чувствовать и видеокарта, длина которой может достигать 315 мм. Корпуса такого типа, в виде вытянутой башни, наиболее рационально используют внутренне пространство и занимают мало места на столе.

Итоги

Наша сборка обойдется вам в 73270 рублей на 15 июля 2022 года и позволит с комфортом поиграть не только в Elden Ring и God of War, но и во все остальные хиты 2022 года. При этом мы выбрали добротные и надежные комплектующие без переплаты, если не считать качественной материнской платы и достаточно производительного кулера. Но при сборке на шестиядерном процессоре экономить на плате и кулере в любом случае не стоит, если вы не хотите получить постоянный перегрев системы питания и температуры процессора выше 80 градусов.

Есть ли потенциал будущего апгрейда у нашей сборки? Есть и довольно перспективный, процессор вполне справится и с видеокартой уровня GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6700 XT, остается возможность расширения памяти до 32 ГБ, добавления еще одного SSD и жестких дисков для хранения данных пользователя.

Пишите в комментарии, понравились ли вам Elden Ring и God of War?



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