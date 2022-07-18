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Купив первый ПК почти 20 лет назад, я долгое время не задумывался о том, в каких режимах работают его комплектующие и просто играл на нем в игры, смотрел фильмы и слушал музыку. В те времена процессоры и видеокарты в большинстве своем не переваливали за порог энергопотребления в 50 ватт и мало кто из обычных пользователей задумывался об их температуре или оборотах вентиляторов. А первый раз я столкнулся с перегревом процессора спустя пару лет, после неудачного апгрейда на Athlon XP.

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После холодного Pentium III Athlon XP превратил мой компьютер в печку, у которой перегревалась даже верхняя крышка корпуса. В то время мало кто задумывался о дополнительной вентиляции и с вытяжкой нагретого воздуха справлялся вентилятор в блоке питания. После установки дополнительно вентилятора в корпус и замены процессорного кулера на более мощный мне удалось снизить температуру процессора, а в мой набор программ для постоянной установки на ПК добавилась утилита MSI Core Center, с помощью которой можно было не только мониторить температуры, напряжения и частоты процессора и материнской платы, но и разгонять процессор прямо из-под Windows.

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После покупки видеокарты ATI Radeon 9600 PRO в мой набор добавилась удобная утилита PowerStrip, с помощью которой можно было разгонять не только видеокарту, но и развертку ЭЛТ-монитора, а потом и очень удобная утилита ATI Tray Tools с помощью которой можно было делать с видеокартой и монитором все, что только возможно. С тех пор мой набор утилит для мониторинга, настройки, разгона и стресс-тестов "железа" ПК рос и обновлялся и в этом блоге я хочу рассказать вам о 10 актуальных, проверенных и полезных утилитах, которыми я постоянно пользуюсь.

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MSI Afterburner

MSI Afterburner давно стала одной из главных утилит на моем ПК, и я не представляю себе использование видеокарты без этой утилиты. MSI Afterburner у меня делает очень многое: обеспечивает работу видеокарты в режиме андервольтинга, запускает настроенный профиль работы вентиляторов, дающий лучшее соотношение шум/температуры, чем заводской. Еще с помощью MSI Afterburner я делаю скриншоты в играх и записываю игровое видео на видеокартах, не поддерживающих функцию Nvidia GeForce ShadowPlay, например, GeForce GT 1030. И красный значок MSI Afterburner с температурами видеокарты постоянно висит в области уведомлений уже много лет.

Ссылка на сайт разработчика.

HWiNFO

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Вместе с MSI Afterburner в области уведомлений у меня давно прописался значок еще одной популярной утилиты для мониторинга практически любых параметров комплектующих - HWiNFO. Эта небольшая и компактная утилита покажет вам абсолютно все, от температур и напряжений процессора, до текущей скорости передачи данных в накопителях или сетевой карты. Очень удобно то, что любые показатели HWiNFO можно посмотреть в виде графиков или вывести в оверлей поверх игры с помощью MSI Afterburner.

Ссылка на сайт разработчика.

AIDA64

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А вот AIDA64 - это программа тяжеловес, которая обеспечивает не только мониторинг любых показателей, но и предлагает множество тестов для процессора, ОЗУ и видеокарты, в том числе и стресс-тесты стабильности. Одна из самых удобных функций AIDA64 - создание отчета, в котором будет буквально все об исследуемом ПК.

Ссылка на сайт разработчика.

CPU-Z и GPU-Z

Казалось бы, если у нас есть три утилиты, описанные выше, то для мониторинга больше ничего не понадобится, однако парочка похожих простых утилит CPU-Z и GPU-Z всегда стоит на моем ПК, как и на ПК многих оверклокеров. Главный плюс CPU-Z и GPU-Z в компактном и наглядном выводе информации о процессоре и видеокарте, которую удобно воспринимать на скриншотах, например, при запущенном стресс-тесте. Поэтому, несмотря на то, что на ПК оверклокеров достаточно и других утилит мониторинга, CPU-Z и GPU-Z не теряют популярности.

Ссылка на сайт разработчика CPU-Z.

Ссылка на сайт разработчика GPU-Z.

HD Tune

Точно также для работы с жесткими дисками и SSD-накопителями я до сих пор использую старую утилиту HD Tune, которую не променяю на более популярную CrystalDiskMark именно из-за удобного и наглядного вывода информации в виде графиков. Помимо тестов скорости и мониторинга накопителей HD Tune позволяет сделать полное стирание информации с диска и протестировать его поверхность на битые сектора.

Ссылка на сайт разработчика.

OCCT

Мой процессор AMD Ryzen 5 1600 AF и ОЗУ работают в разгоне и несколько месяцев назад я заметил признаки деградации, когда процессор перестает держать ранее стабильный разгон. Я снизил напряжение на ядрах процессора и его контролере памяти, что позволило не отказываться от разгона полностью и периодически проверяю его на стабильность. Использую я для этого утилиту OCCT, которая дает на процессор более сильную нагрузку, чем стресс-тесты AIDA64, но меньшую, чем Linpack, и за счет этого стала для меня лучшей утилитой проверки разгона на стабильность.

Ссылка на сайт разработчика.

Unigine Superposition

Я предпочитаю не давать запредельные нагрузки не только на процессор, но и на видеокарту, поэтому практически не пользуюсь популярной утилитой-"грелкой" FurMark. Вместо нее я использую утилиту Unigine Superposition, дающую на видеокарту стабильную нагрузку, превышающую ту, что дают игры, и позволяющую найти нестабильность в разгоне или андервольте. Не стоит забывать и то, что Unigine Superposition - это неплохой бенчмарк производительности видеокарты.

Ссылка на сайт разработчика.

3DMark

Традиционно для тестов видеокарты мной используются и актуальные версии утилиты 3DMark, а еще с помощью теста стабильности 3DMark легко проверить разгон и андервольт на стабильность. Но я не забываю и старые версии 3DMark, например, 3DMark 11, ведь с его помощью легко сравнить производительность новой видеокарты с теми, что были у вас раньше. Или производительность новых бюджетных видеокарт с мощными моделями прошлых поколений.

Ссылка на сайт разработчика.

Display Driver Uninstaller

Несмотря на то, что современные драйвера видеокарт заметно отличаются в стабильности в лучшую сторону от тех, что были в прошлом, ошибки при их удалении все еще встречаются, о чем я частенько читаю на форумах. Да и сам пару раз за последние годы я сталкивался с некорректно работой драйвера видеокарты после обычного удаления и установки нового. Поэтому я вывел для себя правило, при установке нового драйвера видеокарты всегда удалять старый при помощи утилиты Display Driver Uninstaller, которая тщательно вычищает все остатки старых драйверов. Это занимает две-три минуты, но зато можно быть уверенным, что новому драйверу ничего не будет мешать.

Ссылка на сайт разработчика.

Итоги

Вот такие утилиты всегда установлены на моем ПК, некоторые из которых я использую уже более 10 лет. Несмотря на то, что вес некоторых из них, например, 3DMark, заметно растет со временем и выходом новых версий, все эти утилиты прекрасно умещаются вместе в Windows на мой старый SSD объемом 120 ГБ, который я использую как системный. Несмотря на то, что SSD такого объема стали активно покупаться пользователями еще 10 лет назад, они до сих пор популярны и в Ситилинке чаще всего покупают три модели SSD объемом 120-128 ГБ: Silicon Power Ace A55, Patriot Burst Elite и Digma Run Y2.





Пишите в комментарии, а какие утилиты для тестирования и мониторинга используете вы?



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