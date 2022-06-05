Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Собираем недорогой игровой ПК с поддержкой технологий NVIDIA RTX, DLSS и DLDSR

Технология NVIDIA RTX позволяет играм заиграть новыми красками, DLSS увеличивает производительность, а DLDSR — улучшает качество картинки. Во сколько же обойдется недорогой ПК с их поддержкой?
[ ] для раздела Блоги
+
<b>3070 Ti дешевле 80 тр</b> в Регарде
3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде
В <b>полтора раза упала</b> цена 3080 ASUS
-35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-40000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Если на заре появления технологии трассировки лучей среди геймеров царил скепсис в отношении ее возможностей, то сегодня, в 2022 году ее уже оценили по достоинству. Создатели игр наконец-то научились применять трассировку лучей таким образом, что эффект от ее использования виден сразу и его не нужно разыскивать под лупой.
В первую очередь эффект от ее работы заметен в реалистичных отражениях в играх, имитирующих поверхность воды или стекла. Конечно, в 2022 году отражением в играх уже не удивишь, но вот то, что при отключении рейтрейсинга отражения в новых играх становятся гораздо хуже, чем были несколько лет назад, заставляет склоняться к покупке видеокарты NVIDIA GeForce RTX.

реклама

Но трассировка лучей сильно бьет по производительности и выручает в этом случае еще одна технология - NVIDIA DLSS, позволяющая добиться существенного прироста FPS благодаря тензорным ядрам и алгоритмам ИИ. Видеокарта рендерит кадры в пониженном разрешении, а потом достраивает их до более высокого, получая высокое качество картинки.
А если производительности видеокарты в игре хватает с запасом, то можно заметно улучшить изображение с помощью технологии DLDSR (Deep Learning Dynamic Super Resolution), которая пришла на замену технологии DSR, известной еще со времен видеокарт семейства Maxwell.

анонсы и реклама
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
RTX 3070 уже дешевле 80тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Технология увеличивает разрешение рендера и использует многослойную нейросеть, которая требует меньше пикселей для достижения более качественного результата. DLDSR с коэффициентом разрешения 2.25X сопоставим по качеству с 4X разрешением старого DSR. И в 2022 году многие игроки выбирают видеокарты GeForce RTX для того, чтобы получить эффективную трассировку лучей и технологии DLSS и DLDSR, а самым доступным решением, которое их обеспечивает, стала видеокарта GeForce RTX 3050.

реклама

Видеокарта

Цены на GeForce RTX 3050 снижаются уже несколько недель и в начале июня 2022 года в Ситилинке эту видеокарту можно купить дешевле 40000 рублей. Я предлагаю взять модель Palit GeForce RTX 3050 Dual, ведь при энергопотреблении в 130 ватт переплачивать за навороченное охлаждение нет никакого смысла. На этой видеокарте мы и построим недорогой игровой ПК, оптимально подобрав все остальные компоненты из ассортимента магазина Ситилинк.


реклама

Процессор

А вот какой процессор выбрать для GeForce RTX 3050 - вопрос довольно сложный. Модели от AMD сразу отпадают из-за высокой цены, как и мощные от Intel модели с восемью ядрами. Неплохо в данную сборку подойдет процессор Core i5-10400F, цена на который упала ниже 12000 рублей, но я предлагаю взять мощный четырехъядерник Core i3-12100F, который не уступает ему в играх, а стоит дешевле. Секрет высоких результатов, которые Core i3-12100F показывает в играх, в высокой производительности на ядро, достигаемой за счет новой микроархитектуры Alder Lake.

Процессорный кулер

Core i3-12100F имеет тепловыделение всего в 58 ватт, поэтому простого кулера с парой теплотрубок ему будет достаточно. Поддержки сокета LGA 1700 на многих популярных кулерах пока еще нет, но я нашел бюджетно решение с его поддержкой. Это ID-COOLING SE-802, процессорный кулер с двумя теплотрубками с технологией прямого контакта и вентилятором размером 80 мм.

реклама

 

Материнская плата

Материнские платы под процессоры семейства Alder Lake на чипсете Intel H610 отличаются демократичной ценой и при этом неплохим оснащением. Например, у ASUS PRIME H610M-A D4-CSM есть поддержка памяти с частотой до 3200 МГц, два разъема M.2, гигабитная сетевая карта, восьмиканальный аудиокодек и неплохая система питания с радиатором. А слот PCI Express версии 4.0 позволят новым видеокартам с урезанным числом линий PCIе (Radeon RX 6500 XT, Radeon RX 6600, Radeon RX 6500 XT и GeForce RTX 3050) работать без потери производительности, которая произошла бы, если бы мы выбрали процессор Core i5-10400F, поддерживающий PCI Express только третьей версии.  


Оперативная память

Материнские платы на чипсете Intel H610 поддерживают оперативную память DDR4 с частотой до 3200 МГц, что дает отличный буст процессорной производительности, ведь новые игры хорошо отзываются на быструю память с низкими таймингами. Но вот отдавать в недорогом ПК весомую долю бюджета на оперативную память довольно непрактично, поэтому мы поставим в эту сборку пару модулей ОЗУ A-Data AD4U32008G22-BGN с частотой 3200 МГц и таймингом CL, равным 22.

Но если проявить терпение и упорство, в Ситилинке можно выловить гораздо более быстрые и недорогие модули, например Kingmax Zeus Dragon KM-LD4A-3200-08GSHB16 или Patriot Viper Steel PVS48G300C6 с частотой 3200 и 3000 МГц и таймингом CL, равным 16. Но на момент написания блога они были доступны только в единственном экземпляре и добавить их парой в корзину не представлялось возможным.

SSD-накопитель

Новые игры занимают огромное количество места на накопителе и их объем в 100 ГБ уже не шокирует, как пару лет назад. Но это значит, что даже на накопитель объемом 1 ТБ поместится всего несколько игр, а ведь надо оставить еще и место под Windows и файлы пользователя. А дальше нехватка места на накопителях станет еще острее, поэтому даже в бюджетный ПК стоит брать SSD объемом 1 ТБ, если вы решите обойтись без жесткого диска.

В наш ПК мы возьмем SSD A-Data XPG SX6000 Pro ASX6000PNP-1TT-C, построенный на базе контроллера Realtek RTS5763DL. Это безбуферная модель с ресурсом записи в 600 Тбайт и максимальной скоростью последовательной записи, равной 1500 Мбайт/с, а чтения - 2100 Мбайт/с. Для игрового применения характеристик A-Data XPG SX6000 Pro ASX6000PNP-1TT-C хватит с лихвой, но главная его фишка - низкая цена, за счет которой он и был выбран в нашу сборку.


Блок питания

Теперь можно перейти к выбору блока питания и я предлагаю выбрать качественную модель, построенную на современной платформе производства CWT с DC-DC преобразователями и сертификатом 80 PLUS GOLD - CHIEFTEC CORE BBS-500S. Еще эту модель отличают длинные провода и тихая работа вентилятора, который в нашем ПК с небольшим энергопотреблением будет работать на очень низких оборотах.

Корпус

Осталось выбрать корпус и я нашел одну замечательную модель, стоимостью чуть более 3000 рублей. Это корпус Formula V-LINE 2056B который выглядит как более дорогие собратья, ведь у него есть прозрачная боковая стенка из закаленного стекла, возможность установки видеокарты до 345 мм, процессорного кулера высотой до 160 мм, пылевые фильтры и кожух над блоком питания. А главное, Formula V-LINE 2056B отлично выглядит и украсит интерьер любой комнаты. Кстати, корпус имеет приличный вес в 4.9 кг, что говорит о толщине применяемой стали и даст возможность гасить вибрации от работы вентиляторов, которых можно установить аж шесть штук.

Итоги

Итак, наш ПК обойдется вам в 76920 рублей. Пару лет назад этой суммы хватало бы для сборки продвинутого игрового ПК, но сегодня ее хватит только на модель среднего уровня. Таковы новые реалии рынка компьютерных комплектующих, которые подорожали из-за дефицита электроники после пандемии, и еще не оправились от влияния майнинг бума 2020-2022 годов. На цены давят еще и санкции на поставки электроники в Россию, но все равно цены на некоторые позиции находятся на минимальных значениях из-за укрепления рубля. Сколько продлится период крепкого рубля - никто не знает, но если вы давно хотели купить игровой ПК, лучше не откладывать покупку.

Пишите в комментарии, чтобы вы изменили в этой сборке?

Более 450 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

rtx geforce rtx 3050 dlss сборка игровой компьютер core i3-12100f a-data xpg sx6000 pro asus prime h610m-a d4-csm chieftec core bbs-500s formula v-line 2056b
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
5
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
6
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
11
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
73
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
14
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED M7600Q
7
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
24
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI
11

Интересные материалы

Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
25 мая 2022 73

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рынок криптовалют ждут большие перемены – до 19 000 токенов исчезнут, разорив миллионы инвесторов
6
70 смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 13.5
2
В продаже появились дешевые китайские видеокарты RTX 3060, RTX 3070, RTX 3080 на ноутбучных чипах
13
Классическая игра Doom стала частью BIOS материнских плат
2
Инсайдер: Rockstar Games готовит к выходу новый большой проект
1
В рекламном ролике китайцы станцевали чечётку на смартфонах Xiaomi Redmi Note 10 Pro
+
Стал известен график выхода новых видеокарт Nvidia серии RTX4000, а так же их производительность
28
Компания Wildberries ввела строгий досмотр сотрудников складов
5
Через сколько лет нужно обновлять видеокарту и процессор на ПК – Core i5-2500K+GeForce GTX 460 от TG
17
Ещё не вышедший Core i9-13900K оказался на 35% быстрее 16-ядерного Ryzen 9 5950 ХТ в Geekbench 5
82
Ученые разработали умную подушку, которая контролирует сон и получает энергию от движений головы
2
SEGA анонсировала новую ретро консоль Mega Drive Mini 2
1
Процессоры Intel Meteor Lake-S могут потребовать новый сокет с гораздо большим количеством контактов
46
Почему американская сеть Burger King продолжила работать в России, даже когда McDonald's закрылся
14
Видеокарты в магазинах РФ дешевеют на фоне укрепления курса рубля – Radeon RX 6800 XT скинула 50 000р
18
Мошенник 7 лет занимался подделкой раритетных дискет с играми, заработав 100 000 евро на фанатах
5
Igor's Lab: nVidia перенесёт выход видеокарт RTX 4000 из-за неготовности к релизу
13
Intel показала реальную настольную видеокарту Arc Alchemist
6
Как западные компании получают новую прописку в РФ – особенности национальной работы Valio, Paulig и McDonald’s
55
Российские магазины продолжают скидывать цены на игровые процессоры – Ryzen 7 5800X стоит 29 000р
13

Популярные статьи

10 одиночных стратегий, в которые можно играть бесконечно
16
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
5
Фейковые мегапиксели в камерах на примере ARMIX DVR Cam-200
69
Собираем недорогой игровой ПК с поддержкой технологий NVIDIA RTX, DLSS и DLDSR
+
Проверяем работу технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) в God of War
+

Сейчас обсуждают

LoL
06:58
4 нормальных фаз достаточно))
Процессоры Intel Meteor Lake получат новый сокет LGA 2551
Александр Железняк
06:53
На количество продаж 90% повлияли непомерно вздутые цены жадными барыги и кучи дармоедов ввиде маркетологов, страховых и.т.д. Как вам к примеру TLC200 2015 по цене новой машины по которой покупают в з...
Май 2022 года установил антирекорд по продажам легковых авто в России с 1991 года
Saturianin
06:49
Тут ситилинк каждой блохе платит за рекламу? Показывают какое то оверпрайснутое говно, хотя на том же али 6600xt спокойно продаётся за 35 000 рублей.
На рынке РФ наблюдается снижение цен на видеокарты, однако в Китае обратная картина
Фыва
06:46
блин нас разводят! давно думал вступить в ряды Интело-ненавистников, и наконец решился! НЕНАВИЖУ ШТЕУД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Процессоры Intel Meteor Lake получат новый сокет LGA 2551
Johan_888
06:42
Titan 900W, а чиллер в комплекте? или самому строить придётся?
NVIDIA выпустит суперфлмаган из серии Titan – 48 Гб, 24 Гбит/с и теплопакет на 900 Вт
Фыва
06:37
новый сокет!? если это не развод, то что?
Процессоры Intel Meteor Lake получат новый сокет LGA 2551
Alex Grosser
06:35
Про милую Ани Лорак ни капли бреда не выдавил, скромно промолчал... Ясно, так и продолжаешь гусака за шею дёргать под её клипы в рамках типа чёрно-серого импорта. Ладно, проказник, кайфуй, хоть одн...
РФ остановила продажу неона недружественным странам – грядёт масштабный дефицит полупроводников
Фыва
06:32
1800? нет такого!
Процессоры Intel Meteor Lake получат новый сокет LGA 2551
Alex Grosser
06:17
⚠️ Нё волнуйся, не разводи панику, отложи сеппуку, скоро всё наладится и будет даже зашибисней прежнего. ☝️ Почаще заходи на этот сайт, следи за публикациями. Когда прочитаешь отчёт Zелота о том, что...
РФ остановила продажу неона недружественным странам – грядёт масштабный дефицит полупроводников
Johan_888
06:16
Да что ты такое несёшь? какая ёбля? какие разгоны? я просто собрал железо в кучку и нажал пуск, всё завелось с первой тычки, 3 клика мыши по биосу и забыл, даже винда которая была на интеле подхватила...
Процессоры Intel Meteor Lake получат новый сокет LGA 2551
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем