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Если на заре появления технологии трассировки лучей среди геймеров царил скепсис в отношении ее возможностей, то сегодня, в 2022 году ее уже оценили по достоинству. Создатели игр наконец-то научились применять трассировку лучей таким образом, что эффект от ее использования виден сразу и его не нужно разыскивать под лупой.

В первую очередь эффект от ее работы заметен в реалистичных отражениях в играх, имитирующих поверхность воды или стекла. Конечно, в 2022 году отражением в играх уже не удивишь, но вот то, что при отключении рейтрейсинга отражения в новых играх становятся гораздо хуже, чем были несколько лет назад, заставляет склоняться к покупке видеокарты NVIDIA GeForce RTX.

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Но трассировка лучей сильно бьет по производительности и выручает в этом случае еще одна технология - NVIDIA DLSS, позволяющая добиться существенного прироста FPS благодаря тензорным ядрам и алгоритмам ИИ. Видеокарта рендерит кадры в пониженном разрешении, а потом достраивает их до более высокого, получая высокое качество картинки.

А если производительности видеокарты в игре хватает с запасом, то можно заметно улучшить изображение с помощью технологии DLDSR (Deep Learning Dynamic Super Resolution), которая пришла на замену технологии DSR, известной еще со времен видеокарт семейства Maxwell.

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Технология увеличивает разрешение рендера и использует многослойную нейросеть, которая требует меньше пикселей для достижения более качественного результата. DLDSR с коэффициентом разрешения 2.25X сопоставим по качеству с 4X разрешением старого DSR. И в 2022 году многие игроки выбирают видеокарты GeForce RTX для того, чтобы получить эффективную трассировку лучей и технологии DLSS и DLDSR, а самым доступным решением, которое их обеспечивает, стала видеокарта GeForce RTX 3050.

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Видеокарта

Цены на GeForce RTX 3050 снижаются уже несколько недель и в начале июня 2022 года в Ситилинке эту видеокарту можно купить дешевле 40000 рублей. Я предлагаю взять модель Palit GeForce RTX 3050 Dual, ведь при энергопотреблении в 130 ватт переплачивать за навороченное охлаждение нет никакого смысла. На этой видеокарте мы и построим недорогой игровой ПК, оптимально подобрав все остальные компоненты из ассортимента магазина Ситилинк.





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Процессор

А вот какой процессор выбрать для GeForce RTX 3050 - вопрос довольно сложный. Модели от AMD сразу отпадают из-за высокой цены, как и мощные от Intel модели с восемью ядрами. Неплохо в данную сборку подойдет процессор Core i5-10400F, цена на который упала ниже 12000 рублей, но я предлагаю взять мощный четырехъядерник Core i3-12100F, который не уступает ему в играх, а стоит дешевле. Секрет высоких результатов, которые Core i3-12100F показывает в играх, в высокой производительности на ядро, достигаемой за счет новой микроархитектуры Alder Lake.

Процессорный кулер

Core i3-12100F имеет тепловыделение всего в 58 ватт, поэтому простого кулера с парой теплотрубок ему будет достаточно. Поддержки сокета LGA 1700 на многих популярных кулерах пока еще нет, но я нашел бюджетно решение с его поддержкой. Это ID-COOLING SE-802, процессорный кулер с двумя теплотрубками с технологией прямого контакта и вентилятором размером 80 мм.

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Материнская плата

Материнские платы под процессоры семейства Alder Lake на чипсете Intel H610 отличаются демократичной ценой и при этом неплохим оснащением. Например, у ASUS PRIME H610M-A D4-CSM есть поддержка памяти с частотой до 3200 МГц, два разъема M.2, гигабитная сетевая карта, восьмиканальный аудиокодек и неплохая система питания с радиатором. А слот PCI Express версии 4.0 позволят новым видеокартам с урезанным числом линий PCIе (Radeon RX 6500 XT, Radeon RX 6600, Radeon RX 6500 XT и GeForce RTX 3050) работать без потери производительности, которая произошла бы, если бы мы выбрали процессор Core i5-10400F, поддерживающий PCI Express только третьей версии.





Оперативная память

Материнские платы на чипсете Intel H610 поддерживают оперативную память DDR4 с частотой до 3200 МГц, что дает отличный буст процессорной производительности, ведь новые игры хорошо отзываются на быструю память с низкими таймингами. Но вот отдавать в недорогом ПК весомую долю бюджета на оперативную память довольно непрактично, поэтому мы поставим в эту сборку пару модулей ОЗУ A-Data AD4U32008G22-BGN с частотой 3200 МГц и таймингом CL, равным 22.

Но если проявить терпение и упорство, в Ситилинке можно выловить гораздо более быстрые и недорогие модули, например Kingmax Zeus Dragon KM-LD4A-3200-08GSHB16 или Patriot Viper Steel PVS48G300C6 с частотой 3200 и 3000 МГц и таймингом CL, равным 16. Но на момент написания блога они были доступны только в единственном экземпляре и добавить их парой в корзину не представлялось возможным.

SSD-накопитель

Новые игры занимают огромное количество места на накопителе и их объем в 100 ГБ уже не шокирует, как пару лет назад. Но это значит, что даже на накопитель объемом 1 ТБ поместится всего несколько игр, а ведь надо оставить еще и место под Windows и файлы пользователя. А дальше нехватка места на накопителях станет еще острее, поэтому даже в бюджетный ПК стоит брать SSD объемом 1 ТБ, если вы решите обойтись без жесткого диска.

В наш ПК мы возьмем SSD A-Data XPG SX6000 Pro ASX6000PNP-1TT-C, построенный на базе контроллера Realtek RTS5763DL. Это безбуферная модель с ресурсом записи в 600 Тбайт и максимальной скоростью последовательной записи, равной 1500 Мбайт/с, а чтения - 2100 Мбайт/с. Для игрового применения характеристик A-Data XPG SX6000 Pro ASX6000PNP-1TT-C хватит с лихвой, но главная его фишка - низкая цена, за счет которой он и был выбран в нашу сборку.





Блок питания

Теперь можно перейти к выбору блока питания и я предлагаю выбрать качественную модель, построенную на современной платформе производства CWT с DC-DC преобразователями и сертификатом 80 PLUS GOLD - CHIEFTEC CORE BBS-500S. Еще эту модель отличают длинные провода и тихая работа вентилятора, который в нашем ПК с небольшим энергопотреблением будет работать на очень низких оборотах.

Корпус

Осталось выбрать корпус и я нашел одну замечательную модель, стоимостью чуть более 3000 рублей. Это корпус Formula V-LINE 2056B который выглядит как более дорогие собратья, ведь у него есть прозрачная боковая стенка из закаленного стекла, возможность установки видеокарты до 345 мм, процессорного кулера высотой до 160 мм, пылевые фильтры и кожух над блоком питания. А главное, Formula V-LINE 2056B отлично выглядит и украсит интерьер любой комнаты. Кстати, корпус имеет приличный вес в 4.9 кг, что говорит о толщине применяемой стали и даст возможность гасить вибрации от работы вентиляторов, которых можно установить аж шесть штук.

Итоги

Итак, наш ПК обойдется вам в 76920 рублей. Пару лет назад этой суммы хватало бы для сборки продвинутого игрового ПК, но сегодня ее хватит только на модель среднего уровня. Таковы новые реалии рынка компьютерных комплектующих, которые подорожали из-за дефицита электроники после пандемии, и еще не оправились от влияния майнинг бума 2020-2022 годов. На цены давят еще и санкции на поставки электроники в Россию, но все равно цены на некоторые позиции находятся на минимальных значениях из-за укрепления рубля. Сколько продлится период крепкого рубля - никто не знает, но если вы давно хотели купить игровой ПК, лучше не откладывать покупку.

Пишите в комментарии, чтобы вы изменили в этой сборке?

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