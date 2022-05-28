Выбираем оптимальную игровую видеокарту в мае 2022 года — от бюджетной до топовой
Наконец-то геймеров можно поздравить с окончанием майнинг бума, продолжавшегося больше года и надолго оставившего нас без видеокарт. Курс биткоина, который давал поддержку остальным криптовалютам и, в частности, Ethereum или Эфиру, главному виновнику диких цен на видеокарты, наконец-то обрушился ниже $30000 и находится сейчас на годовом минимуме.
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Владельцы криптовалют в панике распродают их, стремясь сохранить хотя бы часть вложений и в мае 2022 года совершенно ясно, что наступает криптозима, похожая на период 2018-2020 годов, когда большинство майнеров распродали свои фермы, а цены на видеокарты пришли в норму. Чтобы стало понятно, насколько сейчас все плохо у майнеров, я приведу примеры прибыльности популярных видеокарт. Например, GeForce GTX 1060 приносит сейчас всего 21 рубль в сутки.
А GeForce RTX 3060 даст всего 53 рубля в сутки.
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Согласитесь, это совсем не те деньги, ради которых стоит "жарить" дорогостоящую видеокарту и в мае 2022 года вторичный рынок стремительно наполняется видеокартами из ферм, а цены в магазинах идут вниз. Низким ценам способствует и высокий курс рубля, достигавший недавно 56 рублей за доллар. Но, к сожалению, курс рубля опять начал падать, а вместе с ним начали расти и цены на видеокарты и где они стабилизируются - пока непонятно. Ведь на цены влияет и третий фактор - санкции на поставки в Россию электроники, из-за которых количество видеокарт в продаже уже не будет настолько большим, как в раньше.
И вполне возможно, что ждать снижения цен видеокарт до рекомендуемого уровня придется ждать еще очень долго, а май 2022 года останется в нашей памяти как лучший месяц в году для покупки видеокарт, как, в свое время, июль 2021 года. И для тех геймеров, которые решат покупать видеокарту именно сейчас, я предлагаю выбрать оптимальные модели под разный бюджет, ориентируясь на цены магазина Ситилинк.
Бюджетные решения
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Стоит сразу оговориться, что под словом "бюджетная видеокарта" в 2022 году все еще подразумевается бюджетная производительность, а не цена, ведь цены даже на бюджетные видеокарты все еще выше, чем стоили видеокарты среднего уровня пару лет назад. Еще один парадокс состоит в том, что придя в магазин с суммой в 10 и даже 15 тысяч рублей, а это составляет весомые 225 долларов, вы не сможете купить даже бюджетную игровую видеокарту.
В диапазоне цен до 20000 рублей сейчас зияет пустота, которую раньше заполняли видеокарты GeForce GT 1030 с памятью GDDR5, Radeon RX 550 и Radeon RX 560, но сейчас их в продаже нет и самое недорогое решение в мае 2022 года - GeForce GTX 1050 Ti, которая присутствует на рынке уже более пяти лет. Стоит ли покупать эту видеокарту сегодня? Если вам нужна видеокарта для старых игр, а низкие настройки графики на смущают, то GeForce GTX 1050 Ti отлично подойдет, а еще в ее плюсы можно записать низкое энергопотребление в 75 ватт.
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Далее по цене и производительности идет видеокарта GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6. По производительности она не дотягивает до популярной GeForce GTX 1060, но позволит поиграть почти во все новинки игр на минимальных и средних настройках, а учитывая то, что она потребляет всего 75 ватт, GeForce GTX 1650 станет отличным выбором в мультимедийные и рабочие ПК, на которых иногда играют.
Средний уровень
Видеокарта Radeon RX 6500 XT стоит немногим дороже, но ее стоит записать уже в "середнячки", ведь на ПК с поддержкой PCI Express 4.0 она часто обгоняет популярных старожилов рынка GeForce GTX 1060 и Radeon RX 580. Видеокарта получила много критики после своего появления на рынке, но спустя время большинство геймеров поняли, что если не выкручивать настройки игр на максисмум, чтобы 4 ГБ видеопамяти не стали узким местом, то Radeon RX 6500 XT - однозначно оптимальный выбор за свои деньги.
А вот GeForce GTX 1660 SUPER будет работать с полной отдачей на любых системах, старых и новых и позволит поиграть во все новинки с комфортным FPS. На компактную одновентиляторную GeForce GTX 1660 SUPER от Palit в Ситилинке неплохая скидка и она стоит даже дешевле, чем обычные GeForce GTX 1660 и что-то мне подсказывает, что эту модель очень быстро раскупят.
Далее по цене идут множество моделей GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti, но модель от Palit делает их неактуальными. И следующая ступень производительности, это GeForce RTX 3050, видеокарта, которая поддерживает не только трассировку лучей, но и технологию DLSS, которая позволяет ей "вытянуть" многие новые игры с комфортным FPS. Эту модель можно назвать оптимальным выбором для новых игр в разрешении 1080p, но запаса по производительности на будущее остается уже немного.
Немногим дороже стоит GeForce RTX 2060 с 12 ГБ видеопамяти, довольно интересная модель, лишенная главного недостатка обычной GeForce RTX 2060 - недостатка видеопамяти, которой было всего 6 ГБ. Добавьте к этому поддержку трассировки лучей и технологии DLSS, и вы поймете, что GeForce RTX 2060 вполне стоит своих денег, располагаясь по цене между GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3060. Но есть у этой модели и минус - энергопотребление, составляющее немаленькие 184 ватта.
Цена на популярную видеокарту GeForce RTX 3060 опять выросла выше 60000 рублей, что говорит о том, что эту модель разбирают как горячие пирожки и это можно понять. Ведь у нее достаточная производительность, позволяющая играть почти во все игры на максимальных настройках в разрешении Full HD и большой объем видеопамяти, которой никогда не бывает много. Некоторые геймеры называют 12 ГБ у GeForce RTX 3060 избыточным объемом, но достаточно вспомнить историю с моделями GeForce GTX 1060 на 3 ГБ или Radeon RX 580 на 4 ГБ, чтобы понять, что запас видеопамяти совсем не помешает.
Топовые решения
А вот GeForce RTX 3060 Ti, цена на которую заметно снизилась, обладает всего 8 ГБ видеопамяти, но при этом обеспечивает примерно на 25% более высокую производительность в играх, чем GeForce RTX 3060. Повыше у этой видеокарты и аппетиты, составляющие 200 ватт и если для игр в Full HD она уже несколько избыточна, то вот для мониторов с высокой герцовкой или разрешения Quad HD она станет оптимальным выбором.
Но добавив несколько тысяч рублей, можно купить Radeon RX 6700 XT, видеокарту, гораздо больше подходящую для игр в разрешении Quad HD за счет 12 ГБ видеопамяти, пусть и немного более медленной, чем у GeForce RTX 3060 Ti. Но Radeon RX 6700 XT для многих геймеров станет компромиссным решением, ведь в играх с трассировкой лучей решения от AMD пока отстают, а отсутствующая технология DLSS заменяется менее качественным аналогом - AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Побольше у Radeon RX 6700 XT и энергопотребление, составляющее 230 ватт.
Снижение цен на видеокарты сделало для некоторых геймеров по карману и заметно более быстрые решения, такие, как GeForce RTX 3070. С этой видеокартой можно во многих играх попробовать и разрешение 4K, но вот объем видеопамяти в 8 ГБ выглядит маловатым для такой мощности. Но видеокарты в 2022 году - это сплошной компромисс, какую бы модель вы не покупали и однозначно оптимальный выбор сделать очень и очень трудно.
Итоги
Как видите, цены на видеокарты пошли вниз и сегодня даже GeForce RTX 3060 Ti уже можно купить дешевле, чем GeForce RTX 3060 месяц назад. Но вот когда цены на видеокарты достигнут своего минимума - сказать очень трудно, ведь их реакция на курс валют стала острой как никогда. Поэтому решение - покупать видеокарту сейчас или ждать еще, вам придется принимать, учитывая и этот фактор. Но то, что майнеры уже почти перестали влиять на цену видеокарт - очень обнадеживает.
Пишите в комментарии, будете ли покупать видеокарту по таким ценам или ждать дальше? Или уже купили по ценам начала 2022 года?
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