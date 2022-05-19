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Выбор процессора в игровой компьютер — непростая задача. Высокие требования современных игр сразу отметают низкопроизводительные модели с небольшим числом ядер, сделав их уделом бюджетных систем. И вместе с этим даже в 2022 году важную роль в выборе процессора для игрового ПК играет производительность на ядро, особенно если вы играете в сетевые шутеры, где нужен быстрый отклик системы или являетесь владельцем игрового монитора с высокой частотой развертки.

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Весьма важным является и оптимальное соответствие производительности процессора и видеокарты, которое для каждого геймера будет различным, в зависимости от набора игр и толщины кошелька. Но есть разумные границы сочетания процессора и видеокарты и увидеть в игровом компьютере процессор Core i3-10100F с видеокартой GeForce RTX 3070 Ti или Core i7-12700F с Radeon RX 6500 XT практически невозможно.

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В мае 2022 года мы наконец-то увидели падение цен не только на видеокарты, но и на процессоры, несмотря на санкционные ограничения на их поставки в Россию. Пессимистические ожидания не оправдались и вслед за укреплением рубля цены на процессоры пошли вниз, успев напугать геймеров удвоившейся и даже утроившейся ценой в марте 2022 года.

Еще один важный фактор на рынке процессоров в мае 2022 года — мощные и недорогие процессоры Intel с революционной микроархитектурой Alder Lake, ставшие серьезнейшими конкурентами для процессоров AMD Ryzen на архитектуре Zen 3. Это вынудило компанию AMD снижать цены как на популярные Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X, так и на долгожителей рынка - Ryzen 5 3600. А вдобавок совсем скоро в продаже появятся новые Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5500, которые должны стать конкурентами для младших решений от Intel.

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В этом блоге мы посмотрим на десятку самых оптимальных процессоров для игровых ПК — от бюджетных, для систем с недорогими видеокартами, ориентированных на игры с компромиссными настройками качества. И до самых топовых, способных выдать максимальный FPS в киберспортивных шутерах и в игровых новинках на высокогерцовых игровых мониторах. Процессоры мы возьмем из ассортимента магазина Ситилинк, где их цены примерно соответствуют среднему уровню в российской рознице. Процессоры мы отсортируем по цене, от самых недорогих, до самых топовых решений, но не будем переходить ту разумную грань, которая делает игровой ПК объектом роскоши.

Этот четырехъядерный процессор семейства Comet Lake для систем с сокетом LGA 1200 уже давно присутствует на рынке, но остается одним из самых популярных в бюджетном секторе. Его секрет прост — четыре быстрых ядра с технологией Hyper-Threading делают его почти копией очень популярного совсем недавно игрового процессора Core i7-7700K, а главным конкурентом по цене является гораздо более слабый и устаревший Ryzen 3 1200. Core i3-10100F подойдет в бюджетные игровые системы с видеокартами уровня GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti.

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Core i3-12100F — это уникальный процессор, ведь став самым младшим решением нового семейства Alder Lake и обладая всего четырьмя ядрами, он умудряется во многих играх обходить такие процессоры, как шестиядерные Core i5-10400F и Ryzen 5 3600. При этом его цена равна цене Core i5-10400F и заметно ниже, чем у Ryzen 5 3600. Все это делает выбор между Core i3-12100F и Core i5-10400F крайне сложным и чтобы не ошибиться, нужно учесть, какой набор игр и приложений вы будете запускать на своем ПК. Но на стороне Core i3-12100F остается новая платформа и возможность апгрейда на Core i5-12400F. А еще — поддержка шины PCI Express 5.0, которая стала важна после появления видеокарт с 8-ю и даже 4-мя линиями PCI-E.

Core i5-10400F — самый бюджетный шестиядерник в нашем обзоре, который стоит чуть дороже 13000 рублей. Процессор принадлежит к семейству Comet Lake и в 2022 году станет отличным способом апгрейда систем LGA 1200, а вот при сборке нового ПК на него стоит обратить внимание только в том случае, если вы имеете жестко ограниченный бюджет и при этом для ваших задач нужны шесть физических ядер.

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Этот шестиядерник семейства Rocket Lake быстрее предыдущего процессора, но предъявляет более серьезные требования к охлаждению и системе питания материнской платы. Ведь при отключении лимитов, что позволит ему показать максимум производительности, энергопотребление может достигать внушительных 150 ватт. Стоит ли собирать новый ПК на этом процессоре? Вопрос довольно сложный, ведь его позиционирование по цене совпадает с производительностью, и при этом он поддерживает шину PCI Express 4.0, а более новый шестиядерник Core i5-12400F стоит лишь немногим дороже.

Далее по цене расположился старый добрый Ryzen 5 3600 с микроархитектурой Zen 2, который присутствует на рынке уже два года. Несмотря на возраст, процессор поддерживает шину PCI Express 4.0, а игровая производительности примерно сопоставима с Core i5-10400F, но все портит слишком высокая цена, которую не компенсируют более дешевые материнские платы под процессоры AMD. Собирать новый ПК с Ryzen 5 3600 весной 2022 года не стоит, а вот для апгрейда старых систем с процессорами Zen и Zen+ он отлично подойдет.

Шестиядерный Core i5-12400F стал золотой серединой как семейства процессоров Alder Lake, так и нашей подборки. Он удачно сочетает невысокую цену, низкое энергопотребление, отличную производительность, актуальное количество ядер и новые технологии. Core i5-12400F сегодня стал лучшим вариантом для сборки нового игрового ПК с нуля. Этот процессор не станет бутылочным горлышком системы даже при использовании мощных видеокарт уровня GeForce RTX 3070.

Гибридный процессор Ryzen 5 5600G семейства Cezanne не блещет процессорной производительностью, находящейся примерно на уровне Ryzen 5 3600, но попадает в нашу подборку исключительно из-за мощной встроенной графики Radeon Vega 7, которая позволит пересидеть до тех времен, когда цены на видеокарты вернутся к рекомендованным.

Наконец-то пошла вниз цена на Ryzen 5 5600X, самый мощный шестиядерник от AMD. Процессор уже не нов, но еще способен побороться в некоторых играх с Core i5-12400F, а еще в копилке плюсов имеет довольно низкое энергопотребление, совместимость с огромным количеством старых материнских плат AM4 и отличную производительность в рабочих задачах. Это делает его отличным выбором в универсальные системы, на которых не только играют, но и работают, а также для апгрейда старых ПК с процессорами Ryzen 3 1200 или Ryzen 5 1600.

Постепенно снижается цена и на Ryzen 7 5800X, мощный восьмиядерник с микроархитектурой Zen 3. В своем ценовом диапазоне Ryzen 7 5800X удачно борется с восьмиядерными процессорами от Intel, но отличается очень горячим нравом, в идеале требующим использования системы водяного охлаждения. Ryzen 7 5800X остается отличным процессором для мощного ПК геймера-энтузиаста, которые не только играет, но и работает на ПК и способен тонко настраивать работу "железа".

И наконец, финалист нашей подборки, новый процессор семейства Alder Lake, имеющий главную изюминку семейства - разнородные ядра. Core i7-12700F получил восемь производительных ядер Golden Cove (P-ядра) и четыре энергоэффективных ядра Gracemont (E-ядра). Процессор стал ультимативным решением для игрового ПК, ведь в большинстве игр он уступает только Core i9-12900K, а в рабочих задачах на равных борется с более дорогим 12-ти ядерником Ryzen 9 5900X. Если вы собираете топовый игровой ПК, то Core i7-12700F впишется в него идеально и не слишком ударит по карману.

Итоги

Как видите, расклад сил на рынке процессоров довольно быстро меняется и весной 2022 года довольно трудно выбрать однозначного победителя в каждой из ценовых категорий, а если компания AMD скинет цены еще сильнее, что давно пора сделать, то выбор станет еще интереснее. Нужно учитывать и то, что технологии совершили очередной рывок и при выборе процессора нужно смотреть на версию шины PCI Express и поддержку оперативной памяти DDR5, которая уже есть в семействе процессоров Alder Lake.

Пишите в комментарии, какой процессор из этой десятки вы бы купили в свой ПК?

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