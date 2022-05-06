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Игровой сервис Steam уже много лет собирает статистику конфигураций компьютеров своих пользователей и регулярно публикует ее, позволяя нам узнать, как меняется парк игровых ПК с течением времени. Особый интерес для нас представляет статистика видеокарт, ведь именно видеокарта становится главным показателем того, насколько актуальным и мощным можно назвать игровой компьютер. Вдобавок видеокарты гораздо чаще подвергаются апгрейду без замены всего ПК целиком, легко позволяя превратить бюджетный игровой ПК, с трудом тянущий требовательные новые игры, в мощную игровую машину.

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Статистика по видеокартам апреля 2022 года интересна еще и тем, что на рынке видеокарт наконец-то началось снижение цен и расширение доступного ассортимента. Рынок игровых видеокарт просыпается от спячки, в которой находился больше года из-за бума майнинга и дефицита чипов, которые наконец-то стали сбавлять обороты. Цены на новые видеокарты среднего уровня, которые покупают большинство геймеров - GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6600 XT, пошли вниз. И, скорее всего, скоро мы увидим, как многие популярные видеокарты семейства Pascal, Turing и Polaris уступят первенство новинкам с микроархитектурой Ampere и RDNA 2.

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Открыв главную страницу статистики Steam, можно увидеть, что львиную долю рынка игровых видеокарт занимает продукция Nvidia, чья доля уже превысила 75%. А вот AMD выпускает не так много видеокарт, чтобы насытить спрос геймеров, и ее доля составляет всего 15.02%. Довольно солидную долю в 8.92% занимает встроенная графика Intel, что означает, что почти каждый девятый компьютер со Steam использует довольно слабенькие встроенные видеокарты Intel UHD Graphics 630 или даже более старые HD Graphics 4600.

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Что касается детальной статистики по моделям видеокарт, то первенство уже который год остается за GeForce GTX 1060, хотя эта легендарная видеокарта и потеряла за месяц целый процент своей доли, снизившейся с 8.18% в марте, до 7.15% в апреле.

GeForce GTX 1060

Почему я называю GeForce GTX 1060 легендарной видеокартой? Дело в том, что за всю прошлую историю существования видеокарт еще не было случая, чтобы одна модель сохраняла актуальность так долго. GeForce GTX 1060 была выпущена 18 августа 2016 года, почти шесть лет назад и до сих пор позволяет играть в большинство новых игр, пусть и не на максимальных настройках.

А в статистике сервиса Steam GeForce GTX 1060 лидирует уже несколько лет, занимая огромную долю в 15.39% уже в декабре 2018 года. На полках магазинов найти GeForce GTX 1060 уже давно невозможно, но ее преемница - GeForce GTX 1660, продается до сих пор, например, в Ситилинке, и стремительно дешевеет. GeForce GTX 1660 имеет такой же объем памяти, как GeForce GTX 1060, одинаковое энергопотребление и при этом более высокую, на 10-14%, производительность.

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GeForce GTX 1650

На втором месте в статистике видеокарт расположилась GeForce GTX 1650, чья доля составила 6.48% и продолжает расти. И эта видеокарта очень близка к тому, чтобы занять первое место рейтинга. В чем секрет ее популярности? Все просто, в период майнинг бума GeForce GTX 1650 была практически неинтересна майнерам, за счет чего выросла в цене не так сильно, как более мощные модели. И при этом обеспечивала возможность поиграть в новые игры, пусть и с компромиссными настройками графики. Цена на GeForce GTX 1650 стремительно падает, еще совсем немного и она опустится ниже психологической отметки в 25000 рублей.

GeForce GTX 1050 Ti

На почетном третьем месте расположилась еще одна видеокарта семейства Pascal - GeForce GTX 1050 Ti, с долей в 5.63%. Несмотря на преклонный возраст и довольно низкую игровую производительность, GeForce GTX 1050 Ti стала для многих спасением в период майнинг бума, обеспечивая тот минимум, что нужен для игр в разрешении 1080p. Столько высокий рост доли GeForce GTX 1050 Ti обеспечило то, что в начале 2021 года для компенсации дефицита видеокарт эту модель снова ввели в производство. А вот в цене GeForce GTX 1050 Ti уступает GeForce GTX 1650 совсем немного.

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GeForce RTX 2060

На четвертом месте видеокарта GeForce RTX 2060 с микроархитектурой Turing, производительности которой вполне хватает и в 2022 году, а вдобавок эта модель поддерживает трассировку лучей и технологию DLSS. Цены на GeForce RTX 2060 все еще "кусаются", ведь эти модели интересны и майнерам, но уверенно идут вниз.

GeForce GTX 1050

Пятой по счету в статистике идет GeForce GTX 1050, видеокарта с довольно низкой производительностью, но кризис на рынке видеокарт заставил многих пересмотреть свои требования к производительности. В 2022 году к уровню производительности GeForce GTX 1050 очень близко подобралась встроенная графика процессора Ryzen 5 5600G - Vega 7.

GeForce GTX 1660 Ti

GeForce GTX 1660 Ti занимает шестое место, а ее популярность обусловлена неплохой производительностью для игр в Full HD в сочетании с умеренной ценой и скромным энергопотреблением. Но актуальность этих видеокарт весной 2022 года под большим вопросом, ведь немного более мощная GeForce RTX 3050 имеет больше памяти и поддержку технологий трассировки лучей и DLSS, а стоит лишь немногим дороже.

Мобильная GeForce RTX 3060

На седьмом месте у нас мобильная видеокарта GeForce RTX 3060, которая оснащается 6 ГБ видеопамяти GDDR6. Не часто мобильные видеокарты попадают в топ статистики видеокарт и это говорит о том, какое огромное количество дорогих игровых ноутбуков купили пользователи, не имея возможности купить видеокарту по доступной цене в период майнинг бума. В Ситилинке ноутбуки с видеокартой GeForce RTX 3060 стартуют с цены в 116590 рублей за модель Acer Nitro 5 AN515-45-R2J4.

GeForce GTX 1660 SUPER

Восьмое место занимает GeForce GTX 1660 SUPER, видеокарта с микроархитектурой Turing, очень близкая по характеристикам к GeForce GTX 1660 Ti. Видеокарта отстает от версии с приставкой "Ti" всего на 4%, и их цена тоже находится почти на одном уровне. А в модельном ряду самым выгодным предложением опять стали одновентиляторные версии от Palit.

GeForce GTX 1070

GeForce GTX 1070 расположилась на девятом месте. Что можно сказать об этой видеокарте? Благодаря довольно мощному чипу и 8 ГБ видеопамяти она неплохо чувствует себя и в 2022 году, выдавая производительность уровня GeForce GTX 1660 Ti и GeForce GTX 1660 SUPER. Но в некоторых играх уже сказывается оптимизация под микроархитектуры Turing и Ampere и в этих проектах GeForce GTX 1070 отстает от более новых моделей, несмотря на больший объем памяти с высокой пропускной способностью, и заметно больше количество блоков ALU, ROP и унифицированных шейдерных процессоров.

GeForce RTX 3060

А на десятом месте у нас видеокарта, которая должна была повторить успех GeForce GTX 1060. Это GeForce RTX 3060, которая пока не смогла стать очень популярной из-за майнинг бума и дефицита чипов, и скорее всего, пробиться даже на третье место лидеров рейтинга ей уже не удастся. Ведь с момента запуска GeForce RTX 3060 в продажу прошло уже больше года и в 2023 году ей на смену может прийти видеокарта с цифрой "6" следующего поколения.

Ну а пока GeForce RTX 3060 остается оптимальным выбором для игр в Full HD разрешении на ближайшие годы, ведь на ее счету большой объем памяти и производительность, почти вдвое превышающая уровень GeForce GTX 1060. Цены на GeForce RTX 3060 снижаются почти каждую неделю и, если снижение продолжится теми же темпами, скоро перешагнут психологическую отметку в 60000 рублей.

Итоги

Вот такая десятка самых популярных видеокарт стоит в большинстве компьютеров игроков, пользующихся сервисом Steam. Ожидаемо первые места занимают видеокарты среднего уровня разных поколений, почти всегда дающих оптимальное сочетание цены и производительности. А вот тот факт, что среди десяти популярных видеокарт нет ни одной от компании AMD, довольно печален, ведь если нет активной конкуренции, то нет и динамичного развития рынка, прогресса и умеренных цен.

Пишите в комментарии, попала ли ваша видеокарта в десятку самых популярных из Steam?



