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Anno 1800 - уникальная стратегия. Разработчикам из Ubisoft Blue Byte удалось создать сложную экономическую стратегию, которая, благодаря отличному балансу, удобному интерфейсу и режиму компании, позволяет легко войти в нее новым игрокам, никогда не пробовавшим сложные стратегии. При этом остались довольны и давние поклонники серии Anno, ведь все, за что мы любим эти игры, в Anno 1800 выросло и вглубь, и вширь. Количество взаимозависимых производственных цепочек стало просто огромным, а вдобавок появилось множество новых удачных механик, которых никогда не было в серии.

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Ubisoft Blue Byte удалось осознать свою ошибку в выбранном направлении развития серии, после неудачной Anno 2205, про которую я недавно писал, и полностью загладить вину перед игроками. Но Anno 1800 уникальна не только тем, что это глубокая и вдумчивая экономическая стратегия, выполненная на высочайшем уровне, но и тем, что она не застыла в том виде, в котором появилась три года назад, 16 апреля 2019 года, а продолжает динамично развиваться.

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В 2022 году в игре начался четвертый по счету сезон, что означает, что будут выпущены три крупных дополнения, одно из которых - "Ростки перемен", уже вышло. В DLC "Ростки перемен" игрок получит возможность строить в Новом свете крупное поместь Асьенду, которая заметно расширит возможности сельского хозяйства в Нового свете и добавит некоторые новые механики в игру. Но игрокам из России купить четвертый сезон Anno 1800 не удастся, ведь магазин Ubisoft Store больше не работает в нашем регионе.

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Игроки ищут выход из положения, кто-то пробует купить четвертый сезон или отдельные новые DLC через знакомых в Казахстане, кто-то использует VPN и QIWI Кошелек, кто-то покупает оффлайн-активацию игры. Но есть еще один способ, который я использовал на своей игре - включение новых DLC с помощью разблокировщика. Разблокировщик представляет собой обычный "кряк", которыми пользуются многие пользователи, привыкшие скачивать игры с торрентов, но требует наличия лицензионной игры.

Что касается моральной стороны использования данного разблокировщика, то мне, купившему Anno 1800 на старте продаж и не пожалевшему денег на три первых сезона, было крайне обидно получить отказ в покупке четвертого сезона, как будто я теперь человек второго сорта для Ubisoft или в чем-то виноват перед ними. Поэтому использование разблокировщика контента, который я все равно бы купил, но не имею возможности, теперь не наносит абсолютно никакого материального ущерба Ubisoft.

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Что касается технической стороны вопроса, то разблокировщик представляет собой три dll и один файл jsonc, которые надо закинуть в папку Anno 1800\Bin\Win64 в то время, когда Ubisoft Connect (Uplay) выключен полностью.

Файлы я проверил через сайт VirusTotal, который не нашел никаких вирусов, как и встроенный в Windows 10 антивирус Защитник Windows.

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Не возникло никаких проблем с возможной блокировкой аккаунта Ubisoft, но, думаю, гипотетический риск этого есть, и вы должны это учесть. Игра обновилась, корректно запустилась и сразу предложила включить дополнение "Ростки перемен".





Появилось дополнение и в списке DLC в главном меню игры.

Ссылку на разблокировщик я по понятным причинам дать не могу, но он легко ищется Яндексом по названию UplayR2Unlocker и лучше скачать его по ссылкам, данным в группах в соцсетях, посвященным Anno 1800. И обязательно проверьте скачанные файлы через сайт VirusTotal.

На этом предлагаю перейти к второй части блога, и попробовать несколько модов для Anno 1800, которые я нашел на сайте nexusmods.com и использую в своей игре. Использовать или нет моды в Anno 1800 - вопрос сложный, ведь неправильно подобранные моды могут обрушить игровой баланс и подорвать интерес к игре. Но, по своему опыту могу сказать, что использование модов, которые убирают из игры рутину или дают возможность получить доступ к контенту, до которого вы не добрались бы своими силами, нисколько не портит удовольствие от игры.

Как установить огромный, постоянно обновляющийся модпак Spice-it-Up я подробно рассказывал в блоге "ANNO 1800 — доводим одну из лучших стратегий до идеала модами", и из того блога нам понадобится инструкция по установке anno1800-mod-loader, загрузчика модов, который тоже постоянно обновляется после каждых изменений в файлах игры и имеет сегодня актуальную версию v0.8.6 от 12 апреля 2022 года.

Ну а теперь можно перейти к моей подборке модов, которые надо будет скачать с сайта nexusmods.com и закинуть в папку ANNO1800\Mods.

Herz Aus Gold - Heart Of Gold

Данный мод позволяет получить в игре корабль с огромной грузоподъемностью и мгновенным перемещением. Корабль можно использовать как плавучее хранилище или для быстрой колонизации новых островов, загрузив всеми нужными для строительства материалами.

High-Contrast Range Indicator Colors (Colourblind Friendly)

Одна из мелких проблем Anno 1800, которую еще не решили разработчики, это трудно различимая зеленая индикация расстояния, на которое действуют здания, что легко исправить с помощью мода.

50 Max Stack Size

При покупке специалистов и предметов в Anno 1800 они не складываются в пачки, то есть не "стакаются", в кораблях, что превращает их покупку в рутину бесконечной карусели из свободных кораблей. Данный мод позволяет собирать их в пачки до 50 штук на кораблях.

The perfect specialists pack

Специалисты в Anno 1800 могут кардинально изменить ваши технологические цепочки, но некоторые из цепочек разработчики обделили вниманием. Этот мод добавляет в игру пачку новых специалистов разного профиля.

Docklands all import product

Дополнение "Доки" позволило нам торговать огромными объемами товаров, но, к сожалению, доступны для торговли не все виды товаров. Мод Docklands all import product исправляет эту досадную ситуацию.

Reroll costs less

Покупка специалистов и предметов в Anno 1800 не дает делать это слишком часто, все увеличивая стоимость обновления ассортимента у торговцев. Это можно отключить с помощью мода и быстро купить себе всех нужных специалистов или предметов музея.

Remove Fertility need

Мод Remove Fertility need позволит вам выращивать любые культуры на любом острове, независимо от заданных игрой возможностей. Мод интересный, но довольно "читерский".

Pellets Powerplant

Мод Pellets Powerplant добавляет в игру возможность получения электричества путем сжигания древесных отходов.

Additional Item Slot for Trade Union Town Hall Harbor Office

Мод Additional Item Slot for Trade Union Town Hall Harbor Office позволяет использовать в ратушах и профсоюзах еще один предмет, заметно ускорив производство или увеличив население, пройти мимо такого мода я не смог и теперь использую его в своей игре.

More ship slots

Мод More ship slots добавляет дополнительные ячейки почти на все корабли. Что позволит использовать на торговых маршрутах меньше кораблей, а это заметно снизит нагрузку на движок игры в игровых сессиях, когда ваше население переваливает за миллион человек.

Anno 1800 отличается неплохой оптимизацией, и я даже умудрялся играть в нее на видеокарте GeForce GT 1030, но вот процессорные мощности игра любит, особенно при очень плотной застройке. Идеальным выбором для игры станет мощный шестиядерник, например, Core i5-12400F из Ситилинка.

Из процессоров прошлого поколения Intel отлично подойдет более дешевый Core i5-11400F.

А вот из стана AMD лучшим выбором станет Ryzen 5 5600X, который наконец-то стал дешеветь.

Ship Unlocker

Мод Ship Unlocker позволяет разблокировать в игре все корабли, которых существует немалое количество. Этот мод однозначно стоит установить, ведь он не влияет на баланс.

Free Farmfield Placement

Мод Free Farmfield Placement убирает досадные помехи при создании полей для ферм, теперь проходящая прямо через поле дорожка не будет мешать создавать его.

All items unlocked at traders

И наконец мод All items unlocked at traders, который дает возможность покупать у торговцев всех специалистов и предметы, включая эпические. Его можно считать "читерским", но собрать всех нужных специалистов без использования института Энбесы - вещь практически невыполнимая и этим модом мы просто экономим время и получаем максимум впечатлений от игры.

Итоги

Вот такой набор модов в дополнение к модпаку Spice-it-Up я использую в своей игре и наиграл с ним в Anno 1800 уже немало часов. Пишите в комментарии, а как вы относитесь к использованию модов и не считаете ли их "читерскими"?



