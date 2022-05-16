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Цены стремительно падают — собираем оптимальный игровой компьютер в мае 2022 года

Из-за укрепления рубля и падения курса криптовалют цены на комплектующие падают, что позволит собрать игровой ПК заметно дешевле, чем месяц назад. Но какой процессор и видеокарта будут оптимальны в мае 2022 года?
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RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
3060 ASUS Dual дешевле 70 тр
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
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Рубль укрепляется уже несколько недель подряд и на 14 мая курс ЦБ составил 63,78 рубля за доллар США и 65,79 за евро. Давно мы не видели такого низкого курса валют и очень давно мы не видели ситуации, чтобы ценники в компьютерных магазинах ползли вниз. Тем не менее укрепляющийся рубль уже начал влиять на цены комплектующих в российской рознице, а дополнительное снижение цен на видеокарты обеспечивает наступающая криптозима.

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Cтоимость Биткоина обрушилась, упав ниже $30000 и потянув за собой все остальные криптовалюты, в том числе и Ethereum, главного виновника высоких цен на видеокарты в 2021 и 2022 году. Доходы майнеров упали до того минимума, когда они начинают отключать свои фермы и распродавать видеокарты. GeForce GTX 1060 приносит на 14 мая всего 25 рублей при майнинге Ethereum, а GeForce RTX 3060, даже несмотря на полную разблокировку ограничителя майнинга LHR (Low Hash Rate), приносит всего 75 рублей в сутки. 

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Похоже, нас ждет повторение 2018 года, когда вторичный рынок, наполнившийся видеокартами после завершения бума майнинга, начал заметно влиять на спрос новых видеокарт и вызвал сильное падение цен. В те времена на вторичном рынке можно было купить GeForce GTX 1060 6 ГБ за смешные 9000-10000 рублей. Но ситуация 2022 года все-таки отличается от 2018 года, ведь на цены комплектующих стали влиять санкции, ограничивающие поставки электроники в Россию. Поэтому цены на видеокарты у нас падают совсем не теми темпами, что на западе или в Китае, и насколько сильно они упадут в итоге - пока неизвестно. 

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Главный вопрос, который встает перед покупателем игрового ПК весной 2022 года - покупать его сейчас или ждать, когда цены упадут еще сильнее? К сожалению, однозначно ответить на него невозможно и как показали события последних трех лет, наши планы по покупке компьютера могут легко пойти прахом из-за внешних обстоятельств. А ждать низких цен годами, отказывая себе в возможности поиграть - это не выход из положения. В этом блоге я предлагаю собрать оптимальный игровой ПК для игр в разрешении Full HD, подобрав комплектующие из ассортимента магазина Ситилинк.

Процессор

В качестве основы нашего компьютера я предлагаю взять новый процессор Core i5-12400F с революционной микроархитектурой Alder Lake, отлично показавшей себя в играх. К сожалению, цена на Ryzen 5 5600X падает не так быстро, что делает его неконкурентоспособным с новыми шестиядерниками от Intel. Поэтому оптимальный игровой ПК, отрабатывающий каждый вложенный рубль, в мае 2022 года можно собрать только на шестиядернике от Intel.

Кулер для процессора

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Core i5-12400F отличается горячим нравом, его тепловыделение доходит до 117 Вт даже несмотря на заблокированный множитель, поэтому для его охлаждения не стоит экономить на кулере. Мы возьмем ID-COOLING SE-214-XT, кулер с четырьмя теплотрубками с прямым контактом и вентилятором размером 120 мм. ID-COOLING SE-214-XT может рассеять до 180 ватт тепла, поэтому для нашего процессора его вполне хватит.

Материнская плата

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На материнской плате в случае с Core i5-12400F тоже экономить не стоит, но и переплачивать за навороченные модели нет смысла, поэтому мы выберем золотую середину, материнскую плату на чипсете Intel B660 с неплохой системой питания - ASROCK B660M PHANTOM GAMING 4.

Плата поддерживает четыре модуля ОЗУ DDR4 с частотой до 5333 МГц в разгоне, имеет два разъема M.2 для SSD и набор всех необходимых выводов для игрового ПК.

Оперативная память

В 2022 году 16 ГБ остается оптимальным объемом оперативной памяти, хотя многие пользователи уже смотрят в сторону 32 ГБ. Но наша материнская плата позволит в будущем совершить простой апгрейд, установив еще две планки на 16 ГБ. Мы возьмем в наш ПК два модуля Patriot Viper 4 Blackout PVB416G360C7K, которые имеет одно из лучших соотношений скорости и цены. Частота модулей составляет 3600 МГц, а тайминг CL равен 17, а стоимость находится на уровне модулей с частотой 3000-3200 МГц.

Видеокарта

Цены на GeForce RTX 3060 опустились ниже уровня цен февраля 2022 года, что позволит установить в наш ПК Palit GeForce RTX 3060 DUAL, мощную видеокарту с поддержкой ретрейсинга и технологии DLSS, что вместе с большим объемом видеопамяти обеспечит ее долгую актуальность в играх. GeForce RTX 3060 может показаться избыточной для игр в разрешении Full HD, но как владелец именно этой модели, могу заметить, что в некоторых играх уже приходится снижать настройки качества графики, особенно при включении трассировки лучей.
Охлаждение данной модели от Palit настроено на поддержание температур ниже 70 градусов при умеренном уровне шума, но несложный андервольт позволяет сделать ее холодной и практически бесшумной.

Накопитель

Для Windows и игр мы возьмем быстрый NVMe SSD-накопитель A-Data S40G RGB AS40G-1TT-C, объемом 1 ТБ и ресурсом TBW в 640 ТБ. SSD оснащен радиатором, скорость чтения составляет 3500 МБ/с, а записи - 3000 МБ/с. Накопитель меньшего объема в 2022 году стоит покупать только в том случае, если вы будете устанавливать в систему жесткий диск для установки нетребовательных игр и хранения данных пользователя. Ведь объем игр уже переваливает за 100 ГБ, например, новая тактическая стратегия King Arthur: Knight's Tale занимает более 120 ГБ.

Блок питания

Наш компьютер будет потреблять до 340-370 ватт в максимальной загрузке, поэтому вполне можно обойтись качественным блоком питания на 500-550 ватт. При выборе блока питания стоит отдать предпочтение моделям с современной схемотехникой, построенной с помощью DC-DC преобразователей, например, CHIEFTEC CORE BBS-500S. Данный БП с сертификатом 80 PLUS GOLD построен на популярной платформе CWT и имеет активный корректор коэффициента мощности, синхронный выпрямитель для канала +12VDC, независимые импульсные преобразователи постоянного тока для линий +3.3VDC и +5VDC.  

Корпус

Осталось выбрать корпус, и я предлагаю взять Aerocool Aero One Frost-G-BK-v1, корпус с отличным дизайном и большим количеством предустановленных вентиляторов. Данная модель имеет отличную продуваемость и возможность установки СВО. А за счет оптимальной организации внутреннего пространства Aerocool Aero One Frost-G-BK-v1 получился довольно компактным и не займет много места на вашем столе.

Опция - жесткий диск объемом 2 ТБ

SSD-накопителя объемом 1 ТБ может хватить не всем пользователям и если вашим данным требуется больше места, то это легко организовать, поставив в ПК дополнительный жесткий диск объемом, к примеру, 2 ТБ. По соотношению цена/надежность неплохо себя показали "синие" модели от Western Digital - WD Blue WD20EZBX, с частотой вращения шпинделя 7200 об/мин и буфером в 256 МБ.

Итоги

Наш ПК обойдется вам в 126130 рублей и позволит с комфортом поиграть во все новинки игр, а заодно отлично покажет себя в рабочих задачах и учебе. Видеокарта в 2022 году остается самым дорогим комплектующим при сборке игрового ПК и если цена в 66590 рублей за видеокарту вам кажется слишком высокой, то можно сэкономить, установив, к примеру, более дешевую GeForce RTX 3050. MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X OC обойдется вам на 20000 дешевле и позволит поиграть в новые игры, но иногда настройки качества графики придется уменьшать.


Пишите в комментарии, а что бы вы заменили в этом ПК?

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