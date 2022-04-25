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7 недорогих способов ускорить старый компьютер в 2022 году

Повышение цен весной 2022 года часто заставляет отказаться от покупки нового ПК и заняться апгрейдом старого. Но и старый ПК на сокете 775, AM3+ или 1155 еще можно сделать быстрым.
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Повышение цен на электронику весной 2022 года поставило крест на многих попытках пользователей купить себе новый компьютер. Цены на компьютеры и комплектующие и так были высокими из-за дефицита микросхем, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, а санкционные ограничения еще сильнее подстегнули их рост. В результате все чаще случается так, что суммы, отложенной на покупку нового ПК, теперь хватает только на апгрейд старого. И если ко мне обращаются с просьбой купить новый ПК за 15000 рублей, я отвечаю, что этого хватит только на то, чтобы ускорить старый ПК.

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А жизнь не стоит на месте и ПК требуются нам для офисной работы, учебы, серфинга интернета и просмотра фильмов, и рано или поздно мы сталкиваемся с ситуацией, когда даже такие простые действия старенький ПК на сокете 775, AM3+ или 1155 выполняет с трудом. Но, если копнуть глубже, то часто можно увидеть, что ПК с процессорами Core 2 Quad Q6600, AMD FX-4300 или Core i3-2100 часто упираются в недостаточный объем памяти, нехватку места на накопителе или отсутствие функций ускорения видео, а сам процессор еще достаточен для простых задач.

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Обнаружив слабые места такого компьютера и вложив небольшую сумму, можно ускорить его работу, сделав его использование более комфортным и отсрочить покупку нового ПК на пару лет. Давайте разберем самые распространенные ситуации  и точки апгрейда подобных ПК, начав с самых простых.

Добавляем оперативную память

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Очень большое количество старых ПК до сих пор обходятся четырьмя или даже двумя гигабайтами ОЗУ, которых было достаточно в те времена, когда они покупались, но крайне мало в 2022 году. И актуальные версии Windows, и новые версии программ требуют все больше ОЗУ, но главными его пожирателями стали браузеры. Поэтому стоит ориентироваться, как минимум, на 8 ГБ ОЗУ для комфортной работы.

В Ситилинке до сих пор можно купить ОЗУ формата DDR2 для совсем старых ПК на сокетах 775 или AM2+. Например, Patriot PSD22G80026, объемом 2 ГБ и частотой 800 МГц.

Для более актуальных систем на сокетах 1155, 1150 и AM3+ в продаже имеются модули DDR3 Kingmax с частотой 1600 МГц и объемом 4 ГБ.

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Устанавливаем SSD-накопитель

Ничто в мире ПК не вызывает такого вау-эффекта, как переход с использования HDD на SSD-накопитель. Этот момент незабываем и никакой апгрейд ОЗУ или процессора с ним не сравнится. Причем для этого не обязательно покупать сверхскоростной NVMe M.2 накопитель, а вполне достаточно будет и обычного, формата 2.5" с интерфейсом SATA III, например, A-Data Ultimate SU650 ASU650SS-480GT-R, объемом 480 ГБ. Такой объем достаточен для Windows, игр и файлов пользователя и позволит большинству полностью отказаться от использования механических HDD.

Устанавливаем бюджетную видеокарту

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Видеокарта - это самый больной вопрос апгрейда в 2022 году, когда ситуация с наличием и ценами на видеокарты даже хуже, чем в 2021 году. Но старые видеокарты рано или поздно ломаются, сгорают и выходят из строя и пользователям приходится идти в магазин за новыми. А ситуация с бюджетными видеокартами на рынке очень печальна, если год назад за 7000-8000 рублей можно было купить GeForce GT 1030 с памятью GDDR5, которая позволяла поиграть во многие игры, то сегодня в наличие остались только модели с памятью GDDR4, которые почти в два раза медленнее и очень переоценены.

Вторичный рынок не всегда может прийти на помощь, а часто может оставить вас без денег, как моего приятеля, который купил Geforce GTX 650 за 4000 рублей, но радовался покупке только две недели, а потом видеокарта начала артефачить. А в рознице единственный более-менее приемлемый вариант видеокарты до 10000 рублей - это GeForce GT 730 с памятью GDDR5, например, ASUS GeForce GT 730. Игровая производительность GeForce GT 730 находится примерно на уровне GeForce GTS 450 и позволит поиграть в старые игры, а главное - GeForce GT 730 будет ускорять воспроизведение видео, разгрузив процессор.

Устанавливаем контроллер USB 3.0

Очень сильно работу со старыми ПК замедляет отсутствие высокоскоростных портов USB, что делает банальный процесс копирования нескольких сотен гигабайт файлов растянутым на целые часы. Проблему легко решить, установив контроллер внутренний USB 3.0, например, Nec D720200F1. Он имеет два порта USB 3.0, выведенных на заднюю стенку ПК.

Меняем блок питания

Стандартная проблема старых ПК - изношенные блоки питания с высохшими и вздутыми конденсаторами, которые не держат напряжения в пределах нормы и выдают высокие пульсации токов, что оборачивается самыми разнообразными глюками и сбоями в работе ПК.
А если добавить вентилятор БП, который обычно начинает трещать через пять-семь лет эксплуатации даже на дорогих моделях, то стоит поменять БП в старом ПК уже при первых признаках нестабильной работы. Тем более, что бюджетная модель с мощностью 425 ватт по линии 12 вольт, которой с запасом хватит для большинства ПК, обойдется вам дешевле 3000 рублей. Например, Hipro (HIPO DIGI) HPP-500W.

Устанавливаем адаптер Wi-Fi

Повысить удобство работы на ПК и избавиться от проводов, тянущихся через всю квартиру, позволит адаптер Wi-Fi, например, TP-LINK Archer T2E. Он поддерживает диапазон Wi-Fi 2.4ГГц / 5ГГц и максимальную скорость Wi-Fi до 433 Мбит/с.

Меняем основу системы

Нередки ситуации, когда от старого компьютера остается неплохой корпус, накопители и блок питания, а вот замену для материнской платы, вышедшей из строя, найти в хорошем состоянии на б/у рынке практически невозможно. Из-за этого встает вопрос о замене всей основы системы целиком: материнской платы, процессора и оперативной памяти.
В качестве основы бюджетного ПК стоит взять материнскую плату AM4 сокета, как одну из самых доступных по цене. Например, ASROCK A320M-DVS R4.0 на чипсете AMD A320. Плата имеет гигабитную сетевую карту Realtek RTL8111H, четыре порта SATA III, восьмиканальный звук Realtek ALC887 и видеовыходы VGA и DVI.

Процессор мы возьмем с интегрированной графикой Radeon Vega 3 - Athlon 3000G. Он имеет два ядра, четыре потока и отлично справляется с задачами, для которых используются старые ПК - нетребовательные игры, учеба, интернет, просмотр видео и офисная работа. Что касается игр, то есть много старых проектов, где встроенная Radeon Vega 3 себя неплохо показывает, но чудес, конечно, от нее ждать не стоит.


Для охлаждения Athlon 3000G вполне хватит недорого кулера без теплотрубок, ведь тепловыделение у процессора очень скромное. Кулер Aerocool Verkho A-3P интересен тем, что подобная конструкция позволяет обдувать цепи питания материнской платы.

Осталось добавить в нашу систему оперативную память и здесь важно, чтобы она работала в двухканальном режиме, иначе высокой производительности от встроенной графики ждать не стоит. Для компьютера начального уровня вполне хватит 8 ГБ ОЗУ, например, пары модулей Crucial CT4G4DFS8266 объемом по 4 ГБ и с частотой 2666 МГц.

Но если у вас есть лишние 3800 рублей, то лучше сразу установить в ПК 16 ГБ ОЗУ двумя модулями по 8 ГБ, ведь встроенная графика будет отъедать часть оперативной памяти. Одни из самых недорогих планок на 8 ГБ в Ситилинке - Kingmax KM-LD4-2666-8GS.

Итоги

Как видите, даже совсем старые ПК можно ускорить с помощью новых комплектующих из магазина, имеющих гарантию, не связываясь со вторичным рынком. Что касается результата, то если не запускать ресурсоемкие игры и программы, часто совсем не заметно, что вы работаете или серфите интернет на бюджетном ПК с недорогим Athlon 3000G и SATA SSD, а не на мощнейшем Ryzen 9 5950X с NVMe SSD.

Пишите в комментарии, как еще можно проапгрейдить старые ПК, если не использовать вторичный рынок?


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