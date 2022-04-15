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Перехода Эфира на PоS летом не будет – разработчики назвали сроки и поделились причинами задержки
Тим Бейко сообщил, что перехода Эфира на PоS в июне точно не произойдёт, но рекомендует не покупать видеокарты для майнинга
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Прежде всего главный ответ, который должен положить конец спекуляциям и всем досужим разговорам: PоS уже рядом, а один из ключевых разработчиков Эфира настоятельно рекомендует не инвестировать в видеокарты.

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Поскольку далеко не все наши читатели понимают суть вопроса, давайте кратко опишем проблему. Сегодня существует две полностью независимых сети Эфира, которые поддерживаются разработчиками. Первая из них – это ETH 1.0, в которой сотни тысяч майнеров копают монетки, а трейдеры и любые другие пользователи могут покупать и продавать Эфир согласно его текущему курсу. Вторая – Beacon Chain. Первоначально, она была создана в виде теста, но после стала работать на постоянной основе. Известно, что любой держатель 32 монет в Эфире может отправить их в стейкинг, где они будут заблокированы до лучших времён. За сохранность несёт ответственность лично Виталик Бутерин, который и выступает главным действующим лицом всего этого мероприятия. На текущий момент держатели Эфира перевели туда уже больше 10 миллионов монет, хотя до сих пор не знают, какой процент им причитается, и когда вообще можно будет эти монеты разблокировать. Словом, полная неопределённость.

Майнинг Эфира сопряжён с высоким энергопотреблением, поэтому Виталик Бутерин уже давно планировал отказаться от традиционного способа добычи. И вот здесь на поверхность всплывает та самая Beacon Chain, ведь в ходе слияние вышеуказанных сетей на свет появится ETH 2.0, о которой мы так много слышали. Она будет работать по алгоритму Proof of Stake (PоS) и предполагает генерацию новых монет за счёт депозитирования (стейкинг). Перевод Эфира на PоS идёт трудно, ведь на пути множество тех, кто хочет и дальше копать монетки, зарабатывая миллионы долларов. Учтите, что в 2021 году в строй были введены миллионы видеокарт, многие из которых из-за высокой переплаты до сих пор не окупились.

В середине марта стало известно о запуске финальной тестовой сети Kiln. Она должна была помочь выловить последние из возможных ошибок и подготовить плацдарм к переходу на ETH 2.0. Почти месяц тестирование шло согласно плану, а критических ошибок найдено не было, но несколько дней назад один из ключевых разработчиков Эфира Тим Бейко написал, что возникли непредвиденные сложности. С его слов ясно, что на устранение неуказанных ошибок уйдёт какое-то время. Тим констатирует, что ожидать PоS в июне точно не стоит. Предположительно, слияние задержится на несколько месяцев.

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Возвращаясь к началу материала, отметим, что Тим Бейко является одной из самых влиятельных фигур среди разработчиков Эфира. Возможно, он принимает даже больше решений, чем Виталик Бутерин. Именно поэтому продвинутые пользователи в первую очередь доверяют Тиму, а только после этого смотрят на реакцию Виталика. А вообще оба предпочитают не пересекаться, поэтому какой-то консолидированной позиции по тем или иным вопросам мы не видели.

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#эфир #pоs
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