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Процессоры Ryzen 5000 так и не стали массовыми. Спустя несколько месяцев после поступления в продажу они не только не подешевели, но и продаются гораздо дороже рекомендованных цен. Налицо дефицит, а улучшения ситуации не предвидится, ведь AMD оказалась не способна насытить рынок доступными процессорами, а новых бюджетных моделей нет. Всё это вызывает множество вопросов, ведь 7-нм производство должно быть выгоднее 14-нм технологий. Как оказалось, есть причина, по которой новинки в дефиците.

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Сегодня специалисты PowerGPU, которые собирают готовые сборки, сообщили о неутешительной статистике, свидетельствующей о высоком уровне брака в текущем поколении Ryzen 5000. Давайте ознакомимся с таблицей.

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Ситуация критическая. Как видите, больше всего брака наблюдается на самом дорогом 16-ядерном Ryzen 5950Х. Эксперты отмечают, что речь не идёт о мёртвых камнях. Здесь проблема в несоответствии заявленных показателей реальному положению дел. Чаще всего это может быть неспособность достичь штатных тактовых частот в режиме буста.

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Одновременно с этим указывается, что материнские платы на базе чипсетов B550 и X570 также отличаются высоким процентом брака. Так, каждую неделю обнаруживаются 3-5 подобных плат. Что любопытно, другие сборщики не согласны с представленной статистикой, а значит речь может идти о бракованной партии, либо кто-то недостаточно хорошо проводил анализ процессоров.

В любом случае у нас есть авторитетные источник, которые ранее не был замечен в манипуляции цифрами.