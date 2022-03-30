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Мой опыт майнинга за 4 года — почему я никогда не буду майнить на GeForce RTX 3060

Многие из нас, геймеров, успели побывать майнерами даже со всего одной видеокартой в ПК. Моя история успехов и неудач в майнинге для кого-то может стать полезной и позволит избежать ошибок.
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Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
ВТРОЕ подешевел Core i9 11900K
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Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
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Впервые о майнинге я узнал в 2011 году, прочитав пару статей о том, как на видеокартах стали добывать Биткоин, а быстрый рост его курса сделал это дело очень прибыльным. Но, честно признаюсь, для меня в то время это выглядело абстракцией, да и подходящей видеокарты для прибыльного майнинга у меня не было. Поэтому майнинг бум 2011 года прошел мимо меня, как и мимо многих компьютерных энтузиастов и геймеров, затронув только наиболее продвинутых из нас.

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А вот не заметить новый майнинг бум, грянувший в 2017 году, было трудно. И дело не только в том, что о нем регулярно вещали даже из телевизора, рассказывая в новостях федеральных каналов истории невиданного обогащения и майнинге, как о новом способе зарабатывать большие деньги не прикладывая особых усилий. Главным источником информации тогда был для меня интернет, и я, как многие из вас, был активным участником в популярных группах в соцсетях, посвященных компьютерному "железу".

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Nitroxsenys, Maddy Murk, Мамин Программист (Ремонтяш), PRO Hi-Tech, TEHNOGLOBE TV - эти и другие группы во Вконтакте и их каналы в YouTube были для меня не столько источником новостей, сколько местом для общения с единомышленниками и споров на тему оптимального выбора компьютерного "железа" и нюансов его разгона и настройки. И когда весной 2017 года в этих группах все чаще стали писать о майнинге и реальном заработке в рублях, полученным на руки за месяц, а не виртуальном, лежащем на пулах и биржах, я крепко призадумался.

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Видеокарта, пригодная для майнинга, у меня была - GeForce GTX 1060, компьютер практически простаивал без дела неделями, поскольку я делал в то время ремонт в квартире в другом городе, готовясь к переезду. И несмотря на усталость от ремонта, мне буквально силком пришлось заставить себя за пару вечеров разобраться с пулами, шарами, хешрейтом и прочими малопонятными терминами. Стоит сказать большое спасибо ребятам из нашей ветки конференции, посвященной криптовалютам и майнингу, которые  всегда помогали новичкам советами  без токсичности, которая становится бичом современного общения в интернете.

В итоге мне удалось настроить майнинг одной из самых популярных тогда для видеокарт GeForce криптовалюты Zec, вдобавок установив ПО для удаленного управления компьютером. Для пожаробезопасности я поставил ПК на железный поддон, подальше от занавесок и прочих легко воспламеняющихся вещей и так он и проработал почти все лето. А в случае зависания или потери коннекта роутером на помощь пару раз приходила соседка, баба Клава, выключавшая и снова включавшая электричество в щитке, заменяющая тем самым сторожевой таймер WatchDog.

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Майнинг пошел хорошо, а вдобавок выяснилось, что старенькая видеокарта Radeon HD 7770 со всего 1 ГБ видеопамяти еще способна приносить небольшую прибыль, майня Zec и выдавая около 70 H/s. Сюрпризом стало и то, что видеокарты от AMD и Nvidia способны без конфликтов уживаться в одном ПК даже под управлением стареньких ОС Windows 7 и Windows 8.1.

Совместными усилиями видеокарты GeForce GTX 1060 и Radeon HD 7770 накопали около 6000 рублей за июнь 2017 года, но дальше прибыль начала снижаться из-за роста сложности сети, ведь благодаря новостям в майнинг вошли миллионы таких же "мамкиных майнеров" с совсем небольшими мощностями, как у меня. В июле было "накопано" всего 4000 рублей, а в августе - жалкие 2900 рублей. Если в июне я еще подумывал о покупке дополнительной видеокарты GeForce GTX 1060 или хотя бы GeForce GTX 1050 Ti, то такое падение доходов заставило меня отказаться от этой затеи. Тем более, что видеокарты уже стоили неадекватных денег, вот сохранившийся с тех времен скриншот с ценами.

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А сегодня за эти деньги можно купить только GeForce GTX 1050 Ti или GeForce GTX 1650. Ситуация на рынке комплектующих такой ужасной, как в 2022 году, не была никогда.

Осень 2017 года была совсем плачевна в плане майнерского дохода и моя связка из двух видеокарт в октябре принесла всего 1600 рублей и работало все это скорее по инерции, часто выключаясь, чтобы давать мне возможность поиграть. Но взлет Биткоина в декабре 2017 года снова сделал майнинг выгодным, а благодаря тому, что цены на видеокарты почти вернулись в норму, я купил еще одну недорогую GeForce GTX 1060 с 3 ГБ видеопамяти на намайненные деньги и поставил ее работать в обычный ПК с открытой боковой крышкой, вдобавок к имеющейся GeForce GTX 1060 6 ГБ, а не в ферму.

Видеокарты отлично завелись вместе и выдавали неплохой хешрейт в Zcash, а я тем временем, развязавшись с ремонтом, стал плотнее изучать возможности майнинга и пробовать разные монеты, про которые не знали большинство пользователей. И даже устаревшие процессоры моих ПК, Core i5-3570 и Core i3-2100, не сидели без дела в то время, я пробовал майнить на них Monero и такие редкие монеты, как YENTEN (YTN), приносившую в первое время почти столько же денег, сколько Zcash на GeForce GTX 1060.

Доход со всего моего электронного зоопарка составил около 12000 рублей в декабре и 14000 рублей в январе, но "музыка играла недолго" и уже в январе 2018 года начался стремительный обвал курсов Биткоина и остальных криптовалют, "сдувая" доход с одной GeForce GTX 1060 до 3000 рублей уже в феврале и до 1600 рублей в марте. Я решил распрощаться с майнингом, продав GeForce GTX 1060 на 3 ГБ и успел сделать это вовремя, продав ее даже дороже, чем покупал. Но многие майнеры были еще одурманены легкими деньгами и продолжали скупать видеокарты и верить в "крипту".

Итог майнинг бума 2017 года с одной стороны для меня был неплох - я полностью окупил GeForce GTX 1060 6 ГБ, с которой начинал, и даже получил что-то сверху. Но, с другой стороны - бесследно для видеокарты майнинг не прошел и помимо окаменевшей термопасты и истекших силиконом термопрокладок я заметил, что чипы памяти изменили свой цвет, пожелтели, как говорят сейчас - "ужарились". По этой причине пришлось потом избавляться от GeForce GTX 1060, даже несмотря на то, что в играх она устраивала меня на 100%.

Поэтому майнинг бум, который все еще продолжается сейчас, начавшись в далеком 2020 году, я встретил довольно скептически. У меня уже не было ни времени, ни желания искать редкие монеты, или как их еще называют - "шиткоины" и я поставил GeForce GTX 1060, уже другую, купленную у майнера всего за 9000 рублей, майнить Ethereum. Доходы в 2021 году были более, чем скромными, достигая около 3000-3500 рублей в месяц зимой и весной.

Ну а в мае 2021 года Биткоин в очередной раз обрушается, и я решаю еще раз провернуть фокус с перепродажей GeForce GTX 1060, продав ее дороже, чем купил и купить новую видеокарту. Но вот продать дорого видеокарту получилось, а купить - нет, из-за чего часть дохода с майнинга съела покупка GeForce GT 1030 за 7400 рублей, на которой я просидел девять месяцев в ожидании низких цен. И вдобавок майнерскую кубышку почти полностью разорила покупка нового качественного блока питания, ведь, как оказалось, старенький БП тоже ужарился за более, чем год непрерывного майнинга, выдавая большие пульсации и просадки напряжения.

Итоги

Каковы же итоги двух попыток майнинга за последние четыре года на обычном геймерском ПК, даже с покупкой дополнительных видеокарт, пусть и недорогих? Да, прибыль есть, но почти вся она уходит на изношенное "железо" и сейчас, глядя на возню с недорогими GeForce GTX 1060, я понимаю, что гораздо проще и правильнее было купить GeForce GTX 1080 Ti в 2017 году и GeForce RTX 2070 SUPER осенью 2020 года. Отмайнить их стоимость и потом продать, получив гораздо более весомую прибыль, чем дали мне две GeForce GTX 1060.

Что же с майнингом на новой GeForce RTX 3060, которую я успел купить за 70000 рублей в феврале 2022 года? Вот на ней я точно майнить не буду, по нескольким причинам. Во-первых, цена ее очень высока и отмайнивать ее стоимость придется года три, а то и больше. Вот такие доходы дает GeForce RTX 3060 в день в конце марта 2022 года.

Сегодня в Ситилинке моя модель стоит 89000 рублей, цена упала по сравнению с пиковыми 120000-130000 рублей, но все еще остается очень высокой.

Даже современный аналог GeForce GTX 1060 по производительности - чуть более мощная GeForce GTX 1660, стоит слишком дорого для того, чтобы заходить в бюджетный майнинг в 2022 году. 

Во-вторых, "ужаривать" настолько дорогую видеокарту попросту жалко, ведь даже если прибыль будет высокой, неизвестно, что будет с ценами на видеокарты и их доступностью в будущем из-за санкций. Ну и в-третьих, для простого получения майнерской прибыли в 2022 году создано слишком много препон, и той вольницы, что была в 2017 году, уже нет, что тоже отбивает желание заниматься майнингом.

Пишите в комментарии, а какой опыт майнинга был у вас?


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