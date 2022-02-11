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Лучшие и худшие четырехъядерные процессоры февраля 2022 года

Intel в 2022 году снижает цены и представляет мощный бюджетный процессор Alder Lake, а к цене и ассортименту решений от AMD возникает все больше вопросов.
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Совсем недавно на рынке процессоров правили четырехъядерные модели, производительности которых хватало как в играх, так и в массовых пользовательских рабочих приложениях. Этот период продолжался почти 10 лет, и сейчас он воспринимается как застой из-за отсутствия конкуренции. Intel вырвалась вперед с микроархитектурой Nehalem и сменившей ее удачнейшей микроархитектурой Sandy Bridge, пережившей несколько реинкарнаций. 

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Компания AMD смогла ответить только микроархитектурой Bulldozer и Piledriver и основанными на них процессорами AMD FX, которые уступали в игровой производительности и энергоэффективности, но подкупали пользователя низкой ценой. В результате еще в 2017 году четырехъядерный Core i7-7700K считался лучшим решением для игр, но все изменилось с выходом процессоров Ryzen. В игровой производительности они уступали решениям на архитектуре Skylake и Kaby Lake, но предлагали гораздо больше ядер за низкую цену.

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И именно компании AMD и ее недорогим Ryzen стоит сказать спасибо за окончание застоя на рынке процессоров и за то, что сегодня уровень производительности Core i7-7700K, который предлагают недорогие Core i3-10100F, доступен даже в бюджетном ПК. Ryzen позволили AMD занять 30% рынка процессоров, а финансовые отчеты поражают - выручка компании за 2021 год выросла почти вдвое, чистая прибыль - в четыре с половиной раза. Но далее в блоге я буду только критиковать компанию AMD, ведь и цены на ее процессоры в 2022 году, и их ассортимент, вызывают только недоумение. 

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А чем заканчивается почивание на лаврах одного из производителей, мы видели уже не раз. И похоже, прямо сейчас, на наших глазах, мы наблюдаем разворот на рынке, из-за которого AMD может потерять уже не только сегмент шестиядерных процессоров, ставших обязательным минимумом в игровых ПК, но и более массовых и бюджетных четырехъядерников. Которые стали как никогда востребованы не только в мультмедийных и бюджетных ПК, но и в огромной массе офисных систем.

Для того чтобы оценить масштаб проблемы, я возьму четырехъядерные процессоры из ассортимента магазина Ситилинк, но подобную ситуацию вы увидите повсеместно, в какую бы торговую сеть не обратились. Давайте начнем с самых бюджетных четырехядерников для актуальных сокетов, разбирая их достоинства и недостатки, а некоторые процессоры, отличающиеся на сотню мегагерц частоты или комплектацию (BOX или OEM) - пропустим.

Ryzen 3 1200

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Встречает нас Ryzen 3 1200, самый дешевый четырехъядерник под актуальные платформы, к тому же на обновленном ядре с техпроцессом 12-нм, на что указывает маркировка YD1200BBM4KAF. Но, несмотря на чуть выросшую производительность по сравнению с процессором предшественником, Ryzen 3 1200 в 2022 году безнадежно устарел - всего четыре потока и низкая производительность на ядро делает сборку ПК на его основе бессмысленной, если только у вас нет уже купленной материнской платы AM4. Ну а главная проблема Ryzen 3 1200 - это гораздо более быстрый Core i3-10100F, который стоит всего на 104 рубля дешевле.

Core i3-10105F BOX

Core i3-10100F за 6690 рублей - это отличный вариант для сборки бюджетного ПК, но я бы советовал присмотреться к Core i3-10105F в BOX-варианте. Он дороже всего на 200 рублей, но имеет на базовую и турбо частоту, повышенные на 100 МГц, гарантию в 36 месяцев против 12 и кулер с медным сердечником в комплекте. Сочетание производительности и цены делает его одним из самых оптимальных процессоров в нашей подборке, но только в том случае, если у вас есть дискретная видеокарта.

Core i3-10105

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А вот если нужен процессор со встроенной видеокартой, то отличным претендентом выглядит Core i3-10105 в BOX версии. Графика Intel UHD Graphics 630 позволит играть в простые игры, смотреть видео и пользоваться интернетом, а по сравнению с процессором Core i3-10100 мы получаем на 100 МГц более высокую частоту, кулер с медным сердечником в комплекте и гарантию в 3 года. Думаю, за это стоит доплатить 300 рублей.

Core i3-12100F

Новинка из семейства Alder Lake под сокет LGA 1700 стоит уже менее 11000 рублей и по праву может называться одним из быстрых четырехъядерных процессоров. Производительность на ядро за счет новой архитектуры заметно подросла и Core i3-12100F будет неплохо себя чувствовать даже в связке с видеокартой уровня GeForce RTX 3050. Процессор имеет поддержку шины PCI Express 5.0, что очень важно на фоне выхода видеокарт начального уровня с небольшим количеством линий PCI Express, а заодно поможет быстрее работать современным SSD-накопителям.

Ryzen 3 3200GE

Ryzen 3 3200GE стоит заметно дороже более быстрых новинок от Intel и основан на старой архитектуре, в которой используются ядра Zen первого поколения, унаследованные от Raven Ridge. Нет у процессора и поддержки SMT, из-за чего он дает пользователю только четыре потока, что крайне мало в 2022 году. Единственный плюс процессора - мощная встроенная графика Radeon Vega 8, позволяющая собрать на его основе игровой ПК начального уровня.

Но если взглянуть объективно, то ставка на устаревший процессор в 2022 году, пусть и с мощной "встройкой", это тупик. Мощную видеокарту в пару к Ryzen 3 3200GE не поставишь, а производительности Radeon Vega 8 хватает в лучшем случае для самых минимальных настроек для игр в Full HD.

Ryzen 3 4300GE

Процессор Ryzen 3 4300GE использует четыре ядра Renoir, которые основаны на переработанной микроархитектуре Zen 2. Восемь потоков с относительно неплохой производительностью делают его отличным конкурентом для начальных решений от Intel, ведь процессоры Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X давно не встречаются в продаже, но дальше начинаются странности. Во-первых, цена, делающая его самым дорогим четырехядерником в нашей подборке.

Во-вторых, собственно то, за что эту цену предлагается заплатить пользователю - встроенная графика Radeon Vega с шестью исполнительными блоками и 384 потоковыми процессорами. Неофициально это графическое ядро называется Radeon Vega 6 и оно заметно уступает как более старой графике Radeon Vega 8 с 512 потоковыми процессорами, так и Radeon Vega 7, которая устанавливается, к примеру, в Ryzen 5 Pro 4650G. В результате Ryzen 3 4300GE слаб для игр, но слишком дорог для офисных и мультимедийных ПК. 

Итоги

На наших глазах AMD теряет рынок бюджетных четырехъядерных процессоров и покупатели все чаще выбирают процессоры от Intel. Предложения AMD неактуальны и слишком дороги, а некоторые решения, такие, как использование все более слабых "встроек" и урезание линий PCI Express в гибридных процессорах - вызывают только недоумение. Непонятно и исчезновение из розницы процессоров Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X, которые могли бы составить конкуренцию четырехъядерникам от Intel.

Тот же Ryzen 3 4300GE был бы отличным конкурентом для Core i3-10105, если бы стоил 9000 рублей, но он стоит в два раза дороже! Переоценены относительно своей производительности и Ryzen 3 1200 с Ryzen 3 3200GE, а на процессоры семейства Alder Lake у AMD и вовсе нет ответа. Положение дел мог бы спасти демпинг цен, но скорее всего, уже поздно и Intel стремительно возвращает лидерство на рынке. 

Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу цен на четырехъядерники и достаточно ли вам их производительности?



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