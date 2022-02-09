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В блоге "5 причин не покупать видеокарты GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 в 2022 году" я подверг критике новое поколение видеокарт по многим причинам, но, как правильно заметили читатели в комментариях, ждать "идеальной" видеокарты можно очень долго. А между тем время идет и невозможно поставить жизнь "на паузу", отказавшись от любимого развлечения - компьютерных игр.

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Тем более, что за окном зима, а разгул пандемии коронавируса COVID–19 заставляет нас сидеть дома и делает компьютер центром развлечений и единственной отдушиной, позволяющей забыть о негативе за окном: росте цен на все, пандемии и пугающей геополитической обстановке. Конечно, хорошо, если вы можете отвлечься перепрохождением старых игр на встроенной или бюджетной видеокарте, но делать это бесконечно невозможно, а молодому поколению - почти не интересно.

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В середине 2021 года я думал, что криптовалютная лихорадка и майнинг бум подходят к своему завершению и скоро дефицит видеокарт закончится, но я жестоко ошибся. За что расплачиваюсь уже восемь месяцев, оставаясь без новых игр, сидя на бюджетной "затычке" GeForce GT 1030. Реальность показала, что ориентироваться в прогнозах о завершении дефицита на прошлый майнинг бум 2017-2018 годов - идея не самая лучшая.

Во-первых, добавился фактор пандемии COVID–19, заметно влияющий на рынок электроники, что можно заметить по росту цен на все, даже не имеющее никакого отношения к майнингу - от мониторов и мышек, до SSD-накопителей с акустическими системами. Во-вторых, производители видеочипов и видеокарт сделали вывод из прошлых ошибок, когда окончание майнинг бума привело к забитым складам, под завязку наполненным видеокартами, которые сразу стали никому не нужны и, судя по всему, тщательно следят за балансом выпущенных и проданных видеокарт.

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Судя по комментариям к статьям про видеокарты и количеству людей, участвующих в попытках купить GeForce RTX 3050 или Radeon RX 6500 XT по ценам, близким к рекомендованным, по тем или иным причинам без видеокарт сейчас остались десятки тысяч пользователей. И отложить их покупку получится не у всех, о чем свидетельствуют исчезающие из продажи бюджетные видеокарты, например, купить GeForce GT 1030 с памятью GDDR5 уже практически невозможно.

Исчезают видеокарты среднего уровня с лучшим соотношением цены и производительности, такие как GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6. Открыв сегодня раздел с видеокартами на сайте Ситилинк, я увидел, что GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6 раскуплены полностью и осталась только одна модель с памятью GDDR5 - Palit GeForce GTX 1650 StormX. Это очень тревожный звонок, показывающий, что дефицит видеокарт опять начал набирать обороты и даже цена, выросшая в 2.5 раза, уже не отпугивает покупателей.

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Производительность GeForce GTX 1650 не дотягивает до популярнейшей видеокарты GeForce GTX 1060, но позволит поиграть практически во все новинки на минимальных и средних настройках графики. Стоит еще учесть и то, что дальше по ценам на рынке находится огромный провал и купить более мощную видеокарту получится, только добавив 15000 рублей и более.

А вот цена на GeForce GTX 1050 Ti снизилась, ведь она достигала 26000 рублей и на фоне тотального дефицита и исчезновения из продажи GeForce GTX 1650 видеокарты этого уровня остаются последним рубежом обороны. Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX за 22990 смотрится вполне приемлемо, ведь ее средняя цена в 2020 году составляла около 11000 рублей и выросла не так сильно, как у более производительных и пользующихся спросом у майнеров видеокарт.

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Конечно, GeForce GTX 1050 Ti в 2022 году звезд с неба не хватает, но поиграть на минимальных настройках в новинки на разрешении Full HD она еще позволит. А старый добрый Ведьмак 3: Дикая охота на этой видеокарте неплохо идет и на "средних". В плюсы видеокарты можно добавить еще и низкое энергопотребление, составляющее всего 75 Вт в сочетании с шиной PCI Express 3.0. Этот параметр стал очень важен в 2022 году, ведь Radeon RX 6500 XT четырьмя линиями PCI Express 4.0 сносно работает только на новых системах, показывая удручающие результаты на массовых ПК.





После GeForce GTX 1650 по ценам и производительности расположился огромный пласт видеокарт GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti. Цены на них стартуют с 42780 рублей и заканчиваются в районе 57990 рублей, делая их конкурентами по цене с более мощными Radeon RX 6600 и GeForce RTX 2060. Геймерам за такую цену видеокарты серии "1660" не нужны совершенно, а вот майнеры, судя по всему, продолжают их покупать.

Следующей по цене линейкой, привлекательной для геймеров, стали Radeon RX 6600. Sapphire AMD Radeon RX 6600 PULSE Gaming стоит меньше 55000 рублей и несмотря на все недостатки линейки, выглядит довольно привлекательным решением. Если бы сегодня был последний день, когда можно купить видеокарту на планете Земля, я бы, скорее всего, купил одну из моделей Radeon RX 6600. Цена их, конечно, высока, но это уже решение без почти компромиссов, в отличие от более дешевых видеокарт.

Их производительности сегодня достаточно для новинок в Full HD, а низкое энергопотребление в 130 ватт делает не особо критичной систему охлаждения. Да, в играх с включением трассировки лучей они показывают низкие результаты, но без "лучей" Radeon RX 6600 кое-где обходит даже GeForce RTX 3060, стоящую гораздо дороже. Ахиллесовой пятой этой линейки видеокарт компания AMD сделала шину PCI Express с числом линий, равным восьми, и в некоторых играх на системах с PCI Express 3.0 падение производительности будет чувствительным, достигая 10% и более, и это стоит учитывать.

Но, выбирая Radeon RX 6600, стоит учесть и то, что некоторые модели Radeon RX 6600 XT, например, PowerColor Radeon RX 6600 XT Fighter, стоят всего на несколько тысяч дороже, обеспечивая заметно более высокий FPS. Radeon RX 6600 XT во многих играх без трассировки лучей уже обгоняет GeForce RTX 3060, но, нужно учитывать, что энергопотребление этих моделей составляет уже приличные 160 ватт.

Главный конкурент линейки Radeon RX 6600, GeForce RTX 3060, стартует с цены в 66990 рублей за компактную одновентиляторную Palit GeForce RTX 3060 StormX. Выбирая GeForce RTX 3060, мы получаем заметно более высокую производительность в играх с трассировкой лучей, чем у конкурентов от AMD, полноценные 16 линий PCI Express, благодаря чему падение производительности на системах с PCI Express 3.0 будет минимальным. Больше и объем памяти, составляющий 12 ГБ, чего вполне хватит на несколько лет, а подтянуть производительность позволит технология DLSS.

Из минусов видеокарты - более высокая цена и энергопотребление, составляющее уже немалые 170 ватт. Неприятным сюрпризом может стать и производительность GeForce RTX 3060 в некоторых играх, например, в Assassin’s Creed Вальгалла или DOOM Eternal видеокарта отстает от гораздо более дешевой и энергоэффективной Radeon RX 6600.

Такие нюансы делают выбор видеокарт в этой ценовой категории довольно сложной задачей. Стоит учесть не только набор игр, в которые вы играете, но и надобность для вас рейтрейсинга лучей в играх или использования технологии DLSS. Стоит учесть и то, что чем дороже видеокарта в 2022 году, тем больше мы переплачиваем по сравнению с рекомендованной ценой, которая, напомню, для GeForce RTX 3060 составляет всего 31800 рублей. Но в реалиях 2022 года рекомендованная цена стала уже чем-то мифическим и в ее ожидании можно остаться без видеокарты на год и более.

Пишите в комментарии, а как на вас отразился дефицит видеокарта и готовы ли вы покупать их по таким ценам?



















