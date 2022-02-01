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Готовя материал для блога "Самая распространенная в мире конфигурация игрового ПК по свежей статистике Steam" я обратил внимание, что доля ОС Windows 11 среди компьютеров в Steam в декабре 2021 года составляла уже 10.15%. Но главное на картинке - это ее очень быстрый рост, составляющий 1.87%. Почти на этот же показатель, 1.64%, снизилась доля Windows 10, упав до 81.74%. При этом заметно, что доля Windows 7 практически не изменилась, составляя всего 3.24%, а доля компьютеров с Windows 8.1 давно находится ниже 1%.

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Свежая статистика от компании AdDuplex за январь 2022 года показывает, что уже 16.1% пользователей перешли на Windows 11. По измерениям AdDuplex доля Windows 11 практически удвоилась с конца ноября 2021 года, когда она составляла 8.6%.

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На первый взгляд, ничего странного не происходит - вышла новая Windows и пользователи, как обычно, начинают миграцию на нее в поисках новизны или новых функций, которых не могла дать старая операционная система. Но с Windows 11 миграция пользователей со старой ОС происходит настолько стремительно, что нуждается в пояснении и подробном разборе.

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Напомню, что Windows 11 вышла на рынок 5 октября 2021 и произошло это без особой шумихи, а рекламная компания, по сравнению со стартом Windows 10 в июле 2015 года, была довольно скромной. А вот по поводу системных требований Windows 11 в прессе сразу поднялся вал новостей, ведь в истории операционных систем Windows еще не было столь противоречивых требований, оставляющих за бортом множество компьютеров, выпущенных всего несколько лет назад, но еще отлично справляющихся с работой в Windows 10.

Хотя в системных требованиях Windows 11 значится потребность в процессоре с "Не менее двух ядер с тактовой частотой не менее 1 гигагерца (ГГц)", в реальности список совместимых моделей ограничивается новыми моделями, от AMD Zen+ и Intel Coffee Lake. То есть, Core i7-7700K из семейства Kaby Lake, появившийся в 2017 году и бывший еще совсем недавно мечтой любого геймера, не подходит под официальные системные требования Windows 11.

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Точно так же не подойдет и AMD Ryzen 7 1700X, основанный на микроархитектуре Zen, вышедший в том же 2017 году. Что уж говорить про более старые процессоры, на которых, тем не менее, шустро работает Windows 10. Но, как выяснилось, столь жесткие требования к процессорам оказались взяты не с потолка, а обусловлены наличием функций безопасности GMET в чипах AMD (AMD Guest-Mode Execute Trap для NPT) и MBEC (Mode Based Execution Control) в чипах Intel. Эти функции обеспечивают защиту целостности памяти (Изоляция ядра), что предотвращает атаки вредоносного кода.

В целях повышения безопасности требуется и наличие на компьютере модуля TPM (Trusted Platform Module), доступном в основном только на новых материнских платах. На платах AMD возможна и программная эмуляция данного устройства, называемая fTPM, включение которой позволит установить Windows 11. Однако, чем больше компьютеров обновляется до Windows 11, тем больше проблем всплывает с данной реализацией Trusted Platform Module на системах AMD.

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Пользователи жалуются на фризы в играх, периодические подвисания системы, хрип и треск при воспроизведении звука и подёргивания при перемещении курсора мыши по экрану. Причем проблема не связана только с Windows 11, но появляется и в системах с Windows 10 при включении fTPM. До появления Windows 11 fTPM была включена у небольшого количества пользователей и только сейчас стал ясен масштаб проблемы, для которой пока нет решения, кроме как отключить fTPM.





Это не первая техническая проблема с процессорами от AMD, всплывшая при появлении Windows 11, достаточно вспомнить проблему с катастрофическим падением скорости кеша L3 на процессорах Ryzen с архитектурой Zen+, Zen 2 и Zen 3, серверных EPYC и некоторых моделей Athlon. При этом в играх наблюдалось падение скорости до 15%, а в прикладных задачах - до 5%. На сегодняшний день проблема решена, но, как говорится, "осадочек остался".

Помимо проблем с "железом", Windows 11 подверглась жесткой критике и за обычные, "софтверные" баги, ставшие уже привычными для пользователей Windows 10: циклический перезапуск "Проводника", нерабочее меню "Пуск", не открывающиеся всплывающие окна "Центра уведомлений", сети и смены раскладки клавиатуры, не запускающееся приложение "Параметры" и проблемы с анимацией окон.

Но самая забавная проблема в Windows 11 связана с "Проводником", который внезапно терял новый дизайн и превращался в обычный классический "Проводник" из Windows 10, что еще раз показывает, что под капотом Windows 11 трудится старая добрая Windows 10 с минимальными изменениями. Этот баг вызывает ассоциации со слетающими на бегу штанами. На вторичность Windows 11 указывает и то, как легко пользователи возвращают удобные и привычные функции из Windows 10, имеющие корни в еще более старых ОС, но которые зачем-то были удалены в новой Windows.

И на сегодня мы имеем парадоксальную ситуацию, когда новая Windows с довольно спорным интерфейсом, кучей технических огрехов и имеющая минимальный набор новых функций по сравнению с ОС предшественницей, даже без агрессивной рекламы бьет рекорды распространения. Ведь такие темпы захвата рынка даже не снились Windows 10 в 2015 году, а ведь это была система с действительно новыми функциями, достаточно вспомнить DirectX 12 и кардинально переработанный интерфейс.

А ведь старт Windows 10 сопровождался одной из самых агрессивных реклам в истории маркетинга, достаточно вспомнить практически принудительное обновление систем Windows 7 и Windows 8 с помощью скандального приложения Get Windows 10, более напоминающего троян, чем приложение для обновления от огромной корпорации. И все эти беспрецедентные меры распространения Windows 10 помогли ей набрать всего 9% доли рынка ОС за четыре месяца.

Так что же заставляет пользователей массово переходить на Windows 11, несмотря на все недостатки новой ОС? Думаю, тут есть два главных фактора. Во-первых, пользователи уже устали от Windows 10, которая присутствует на рынке уже пять с половиной лет, несмотря на постоянное обновление и добавление новых функций.

Для операционных систем пять лет - это огромный срок, за который и "железо" на которое они установлены и сопутствующее программное обеспечение делает рывок. Пользователи хотят чего-то по-настоящему нового, но дает ли что-то новое Windows 11 помимо новой "обертки" - это довольно сложный вопрос.

Во-вторых, обновление с Windows 10 до Windows 11 стало быстрым и безболезненным, что я недавно проверил на своей системе. При обновлении сохраняются не только данные пользователя, но и установленные программы и игры. Сохраняются и более тонкие настройки операционной системы, что позволит вам сразу начать пользоваться Windows 11, потратив всего несколько минут на обновление, большая часть которого происходит в фоновом режиме.

Если прирост пользователей будет происходить такими же темпами, то уже через год Windows 11 может сравняться по количеству пользователей с Windows 10, а через два - стать доминирующей ОС на рынке. Напомню, что рыночная доля Windows 10 превысила 50 % только в 2019 году, спустя почти четыре года после запуска. Windows 7 оказалась крепким орешком, а пользователи не хотели расставаться с привычной ОС, заслужившей славу самой стабильной и надежной.

Но что делать пользователям Windows 10 в этой ситуации? Ведь многих беспокоит вопрос, не повторит ли Windows 10 судьбу Windows 7, став устаревшей операционной системой, не пригодной для новых игр? Пока беспокоиться рано, никаких радикальных игровых нововведений в Windows 11 нет, а поддержка Windows 10 редакций Home и Pro продлится до 14 октября 2025 года, то есть, еще более трех лет.

За это время можно спокойно обновить "железо" до полностью совместимого с Windows 11, тем более, что цены на процессоры Intel снижаются почти каждый месяц. Похоже, корпорация научилась демпингу у конкурента - AMD. Мощный четырехъядерник, сопоставимый по производительности с Core i7-7700K, упомянутом в начале блога, Core i3-10100F, стоит в Ситилинке дешевле 7000 рублей. А универсальный шестиядерный процессор Core i5-10400F опустился в цене ниже 13000 рублей.



Пишите в комментарии, собираетесь ли вы переходить на Windows 11? А если нет, то почему?







