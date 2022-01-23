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В блоге "Эксперимент: исправит ли сброс Windows 10 к заводским настройкам накопившиеся баги и ошибки" я применил функцию «возврат компьютера в исходное состояние» к замусоренной и забагованной Windows 10. Результат оказался противоречив, с одной стороны - все баги исчезли, с другой - процесс очень долог, а все установленные программы и игры придется переустановить.

Но эксперимент удался, что дало мне еще одну идею - обновить эту же самую систему до Windows 11 и проверить, сохраняться ли установленные программы, настройки и данные пользователя.

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Надо сказать, что старт операционной системы Windows 11 не стал гладким, и был омрачен как проблемами с производительностью, так и противоречивыми системными требованиями, оставляющими за бортом большинство компьютеров с процессорами Intel старее восьмого поколения и AMD Ryzen старее второго поколения.

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Впоследствии Microsoft добавила в список совместимых несколько чипов Intel седьмого поколения и мой Ryzen 5 1600 AF, который, несмотря на цифровой индекс, относится к архитектуре Zen+ и является практически аналогом Ryzen 5 2600, только с более низкими частотами. Поэтому к выбору процессора, совместимого с Windows 11, нужно отнестись с внимательностью, особенно среди бюджетных моделей.

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Из ассортимента недорогих процессоров в Ситилинке можно смело брать популярные Athlon 3000G и Core i3-10100F, которые полностью совместимы с Windows 11.

Я узнал это, запустив на ПК утилиту Windows 11 PC Health Check, и нажав кнопку "Проверить сейчас". Но прежде обратите внимание на огрехи перевода - "2 лет" и на то, что утилита не может работать при масштабировании экрана в 150% - текст на кнопках "ползет". Далее подобные огрехов будет еще больше и они будут прямо влиять на процесс обновления.

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Windows 11 PC Health Check показала вот такой результат. Мой процессор совместим и осталось разобраться с модулем TPM 2.0.

На материнской плате MSI B450-A PRO MAX он есть и включить его можно в BIOS, в разделе Settings - Security - Trusted Computing.

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После включения модуля TPM 2.0 утилита Windows 11 PC Health Check показывает полную совместимость моего ПК с Windows 11. Казалось бы, теперь должна появиться большая кнопка "Обновиться сейчас", но ее нет.









Кнопка "Показать все результаты" открывает подробности совместимости.









А вот кнопка "Характеристики устройства" почему-то перекидывает на сайт Microsoft. Там мы видим вот такое сообщение, в котором ссылка "ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ БЕСПЛАТНОГО ОБНОВЛЕНИЯ" открывает локальную ссылку на вашем ПК - ms-settings:windowsupdate и перебросит вас в "Центр обновления Windows" расположенный в "Параметрах".

Тут надо сделать небольшое отступление. Некоторые из нас еще помнят, как происходило обновление Windows 7 и Windows 8 до Windows 10 летом 2015 года. Многие пользователи получали с обновлениями скандально известную утилиту Get Windows 10, которая предлагала обновиться "сейчас" или "сегодня вечером", а нажатие крестика означало согласие пользователя.

Это был маркетинг самого низшего уровня, до которого обычно опускаются только разработчики мелкого программного "мусора", но в этот раз мы увидели это от огромной корпорации и такой подход к пользователям шокировал. Microsoft потом извинялась за утилиту Get Windows 10 и признала, что "переборщила", но, как говорится, "репутация создается годами, а теряется одним поступком".

В случае с Windows 11 такой агрессивной политики обновления нет, да и спорные системные требования оставляют за бортом множество ПК и ноутбуков, выпущенных за последние 10 лет, но еще вполне шустро справляющихся с Windows 10. Но, тем не менее, миграция пользователей с Windows 10 на Windows 11 идет довольно шустро и по статистике компании Adduplex на ноябрь 2021 года 8.6% пользователей уже перешли на новую ОС.

Но вернемся к моему ПК и обновлению. Перейдя в "Центр обновления Windows" я увидел ссылку "Проверка требований к оборудованию" и никаких кнопок "Обновиться".

Ссылка опять перебрасывала на сайт Microsoft, но уже с сообщением "Мы работаем над этим".

Попробовав сделать этот цикл действий еще раз, я понял что обновиться до Windows 11 самым простым и логичным способом не получится. К счастью, есть второй способ обновиться до Windows 11, для этого надо перейти на страницу загрузки Windows 11 на сайте Microsoft и скачать приложение "Помощник по установке Windows 11".

Но прежде чем запускать его, я установил на ПК несколько программ, чтобы убедиться, что обновление не затронет не только данные пользователи и настройки, но и программы и игры. Утилиты freeshooter и HWiNFO, прописывающиеся в автозагрузку, отлично для этого подойдут.

Запускаем "Помощник по установке Windows 11" и следуем указаниям.

Начинается загрузка новой ОС.

Установка происходит в фоновом режиме и довольно быстро, гораздо быстрее, чем сброс Windows 10 к заводским настройкам. При этом можно пользоваться ПК.

Окно завершения установки.

После перезагрузки ПК еще несколько минут идет процесс обновления.

Этот процесс гораздо быстрее обычной установки и через несколько минут мы получаем обновленную систему. Сразу заметно, что обои Рабочего стола "слетели", но все ярлыки на месте.

Сведения о системе рапортуют о том, что у нас установлена самая свежая версия Windows 11.

Установленные еще в Windows 10 программы корректно запускаются.

Есть они и в "Приложениях и возможностях".

Все файлы пользователя на месте, как и настройки проводника.

В обновленном меню "Пуск" остались не только старые ярлыки, но и список документов с недавним доступом.

Специфические настройки Windows 10, реализуемые в реестре, сохранились и работают. Например, старое средство просмотра фотографий Windows.

Сохранились и настройки Microsoft Defender с исключениями файлов и папок.

Итоги

Несмотря на неразбериху с обновлением через "Центр обновления Windows" в моем случае и откровенно недоработанное средство Windows 11 PC Health Check процесс обновления Windows 10 до Windows 11 довольно быстр и безболезнен. Все настройки и программы пользователя остаются на месте, а слетевшие обои - не критичная проблема.

С другой стороны, быстрый процесс обновления и то, что от старой ОС остаются в рабочем состоянии даже настройки, сделанные через реестр, показывают, что под капотом у Windows 11 старая добрая Windows 10, которой скоро исполнится уже семь лет, и у которой просто поменяли интерфейс. Но ведь Microsoft заявляли, что Windows 10 станет последней Windows и других не будет, так что придраться не к чему.

Пишите в комментарии, а вы будете обновляться до Windows 11?



