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Причины, по которым в 2022 году стоит заменить медиаплеер VLC на более продвинутый

VLC стал одним из самых популярных медиаплееров на ПК, но уже давно застыл в развитии. Я подыскал ему гораздо более удобную и функциональную замену.
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За более, чем 40 летнюю историю развития персональных компьютеров полноценное воспроизведение на них видео  стало доступно лишь около 20 лет назад. Еще в конце 90-х годов прошлого века не каждый компьютер мог осилить воспроизвести видео, закодированное кодеком MPEG-2 в разрешении 352 × 288, а уже в начале 2000-х годов нам стало доступно воспроизведение видео в DVD-качестве. А потом, всего за несколько лет, в этом направлении произошел рывок и видео в разрешении Ultra HD 4K уже почти 10 лет могут воспроизводить даже бюджетные компьютеры с встроенной графикой.

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Заметно упростилось и подключение к компьютеру телевизоров. Если еще 10-15 лет назад мы смотрели фильмы на ПК на довольно небольших мониторах, то теперь нужен только HDMI кабель нужной длины и любой современный телевизор легко превращается в полноценный дополнительный монитор, на котором очень удобно смотреть видео из интернета и фильмы.

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Все эти годы развивались и средства просмотра видео на ПК, ведь возможностей и функционала встроенного в Windows проигрывателя Windows Media Player хватало только неискушенным пользователям. Каких только медиаплееров не появилось в те годы, казалось, что каждая компания, пишущая софт, отметилась на этом поприще, но большинство из тех проектов уже давно забыты.

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Одним из самых популярным медиаплеером тех времен стал Media Player Classic, который обеспечивал на ПК воспроизведение любых возможных видеофайлов, устанавливая в систему все нужные кодеки. Это было спорное решение, с одной стороны, мы получали возможность воспроизвести любой видеофайл, с другой - это вызывало проблемы и конфликты с игровыми кодеками. И часто гайд по устранению проблем с игрой, например, The Elder Scrolls IV: Oblivion, первым пунктом включал полное удаление Media Player Classic.

Этих проблем оказались лишены медиаплееры, имеющие все нужные кодеки для воспроизведения видео внутри себя, например VLC media player или The KMPlayer. Подобные плееры быстро стали негласным стандартом на ПК и ноутбуке любого пользователя, просматривающего видео и фильмы. Ведь даже Windows Media Player, встроенный в Windows 7, без дополнительных настроек не мог открыть файлы, закодированные кодеком H.264, который до сих пор является одним из самых популярных, позволяя нам смотреть фильмы с Blu-ray качеством, сжатые до размера в 8 ГБ.

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Я, как и многие пользователи, смотрящие видео и фильмы на своих ПК, уже давно пользуюсь проигрывателем VLC media player и он стал для меня одной из первых программ, которые я устанавливал сразу после установки Windows 7 еще в 2009 году. За эти годы VLC media player стал настолько привычен, что я уже совсем забыл про существование других медиаплееров. Оранжевый значок VLC стал для меня равен воспроизведению фильма или видео, записанного на смартфон или фотоаппарат.

Надо признать, что Windows Media Player и приложение «Кино и ТВ», встроенные в Windows 10 и Windows 11, дают возможность смотреть фильмы "из коробки", сразу после установки Windows. И если вы редко смотрите видео на компьютере, то вполне можете удовлетворится ими. Но стоит вам захотеть чего-либо большего, например, посмотреть сериал или документальный фильм на ускоренной скорости, выровнять уровень звука, который обычно очень тихий при разговорах и зашкаливает в динамичных сценах, то вам потребуется что-то более продвинутое, чем стандартный проигрыватель.

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Все эти задачи для меня решал VLC media player, но нельзя сказать, что это всегда было удобно и не имело проблем. Первый звоночек, заставивший меня искать замену для VLC, прозвенел, когда все больше видеофайлов стали использовать кодек H.265 или HEVC, обеспечивающий почти на 50 % более эффективное сжатие видеофайлов.
То один, то другой фильм у меня стал открываться с рывками и "дерганьем", а особенно это было заметно при открытии такого файла через VLC media player из файлового сервера, подключенного по 100 мегабитной сети, иногда дело доходило и до артефактов.

Надо заметить, что у меня к компьютеру подключен не только монитор, но и телевизор через длинный HDMI кабель. Телевизор является вторым монитором в настройках Windows 10 и обычно включено "Дублирование экрана", дающее дополнительную нагрузку на видеосистему и плеер. Чтобы посмотреть фильм, мне достаточно выключить монитор, сесть на диван в другом конце комнаты, включить телевизор и управлять воспроизведением с помощью дополнительной беспроводной мышки, подключенной к ПК.

Надо сказать, что такая схема оказалась на порядок удобнее технологии Smart TV, дополнительных медиаприставок или подключения телевизора к ПК по сети через DLNA. Ведь в этом случае вы не ограничены только видео, но можете с комфортом играть или серфить интернет. Организовать такую систему у себя дома очень просто. Вам понадобится современный телевизор с HDMI входом, например, Xiaomi MI TV 43 P1 из Ситилинка. А телевизор в 2022 году стоит брать только Ultra HD 4K и выше, о чем я недавно делал блог.

Еще нужна компактная беспроводная мышка, долго работающая от батареек типа AA, например, Logitech M170. Самые дешевые мышки покупать не стоит, если не вы хотите столкнуться с неуверенным приемом, быстрым разрядом батарейки и отвратительным позиционированием курсора.

При выборе HDMI кабеля обратите внимание на его длину, он должен иметь запас для удобной укладки от ПК к телевизору, и его версию, которая должна обеспечить передачу UHD сигнала при частоте 60 Гц, такой, как Tripp Lite HDMI.

Но вернемся к претензиям в сторону VLC media player. Моя проблема решилась после долгих танцев с бубном, после изменения довольно редкой его настройки - размера кеша файлового буфера.

Но было неприятно то, что эта проблема сохранялась уже довольно давно и не исчезала при обновлении VLC media player до новой версии и его переустановки.

Вторая нерешенная проблема VLC media player на моей системе - блокировка уровня звука на телевизоре при воспроизведении фильма. То есть, если я включил VLC media player и переключил вывод звука с ПК на ТВ по HDMI, то регулировка звука через регулятор Windows 10 или регулятор VLC media player не давала ничего - звук регулировался только через пульт телевизора. И эта проблема не уходила при обновлении VLC или переустановках Windows.

И когда я столкнулся со третьей проблемой, а именно, с зависанием видеофайлов при попытке их ускоренного даже на 10% воспроизведения, я решил, что пора искать замену VLC media player. А ведь претензий к нему немало и без технических проблем, например, куцый и спартанский интерфейс, выглядящий убого в 2022 году и неудобность настройки. А главное - VLC media player застыл в своем развитии и практически не изменился за те 13 лет, что стал заменой для Windows Media Player.

Я начал искать ему замену и довольно быстро нашел плеер, сочетающий все качества VLC media player, но лишенный его недостатков. Это PotPlayer, ранее известный как Daum PotPlayer, от создателей The KMPlayer. Нашел я его при подготовке заключительного блога про портабельные утилиты, и оказалось, что PotPlayer, как и VLC media player, можно установить в портабельном режиме, что сохранит все ваши настройки при переустановке Windows.

Разобравшись с его настройками за несколько минут, я сразу понял, насколько PotPlayer удобен по сравнению с VLC media player. Почти все настройки воспроизведения и фильтров доступны по нажатию правой кнопки мыши по экрану. Справа можно в один клик вывести или убрать плейлист.

Функционал настроек заметно шире, чем у VLC media player. Например, я часто увеличиваю "узкие" фильмы формата 2,35:1, но не до полного заполнения экрана формата 16:9, а частично. VLC media player дает набор фиксированных значений увеличения (кадрирования).

PotPlayer не ограничивает вас фиксированными значениями и дает расширять и кадрировать видео на произвольную величину. А делать это можно горячими клавишами, которых в плеере множество.

Нажав на значок шестеренки в PotPlayer, вы вызываете небольшую панель управления, с помощью которой можно настроить звук, яркость и контраст, скорость воспроизведения или его зацикливание.

Но главная изюминка PotPlayer - огромное количество настроек, с помощью которых вы можете настроить практически все. Например, сделать перемотку видео назад и вперед с помощью колесика мыши - это не проблема, как и многое другое.

Думаю не стоит говорить, что проблемы с зависанием ускоренного видео, рывками HEVC видео или блокировкой звука, мучившие меня в VLC media player, в PotPlayer отсутствуют. Все работает гладко, ровно и не требует вмешательства или тонких настроек.

Пишите в комментарии, а каким медиаплеером пользуетесь вы?


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