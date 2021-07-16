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Когда я покупал Ryzen 5 1600 в начале 2020 года, последнее о чем я думал, так это то, что процессор так быстро устареет даже для поддержки Windows. Обычно это происходит для процессоров старше 10 лет и более, но в этот раз Microsoft решила, что с новейшей ОС Windows 11 достойны работать только процессоры AMD с микроархитектурой Zen+ и новее, и Intel Coffee Lake и новее. Ryzen 5 1600 AF, несмотря на то, что построен на архитектуре Zen+, не поддерживается в Windows 11, о чем мне сообщила утилита проверки совместимости с Windows 11.

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Но я, как энтузиаст, проводящий эксперименты и исследования разных ОС, не мог оставить без внимания тот факт, что некоторым пользователям удалось установить Windows 11 на не поддерживаемое железо довольно простыми методами и заставить прекрасно работать. Сегодня мы этим и займемся, но для начала нужно решить вопрос получения установочного дистрибутива системы.

Получение образа Windows 11

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На данный момент легальным способом получения Windows 11 на ваш ПК является участие в программе предварительной оценки Windows 11, которое позволит установить последние сборки Windows 11 Insider Preview. Самым быстрым способом получения Windows 11 Insider Preview стала унифицированная платформа обновления Unified Update Platform (UUP), которая очень упростила создание загрузочных ISO-образов Windows.

Самый удобный способ работы с UUP дает сервис WZT-UUP, с помощью которого я и загрузил средство создания установочного образа Windows 11.

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Сборка образа занимает некоторое время, по окончании которого вы получаете образ, готовый для установки, который можно записать на флешку с помощью утилиты Rufus или любой подобной.

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Название с Linux у флешки осталось от прежних установок

Установка Windows 11





Теперь можно приступить к обходу ограничения несовместимости Windows 11 с комплектующими, и отсутствием TPM 2.0 и Secure Boot. Делать это я буду в ознакомительных целях, для получения возможности оценить новую ОС в работе на настоящем "железе", чтобы понять, стоит ли беспокоиться пользователям Windows 10 и надо ли планировать апгрейд для обеспечения поддержки "железом" Windows 11.

Обход ограничения делается очень просто. Достаточно добавить на флешку с дистрибутивом Windows 11 файл реестра со следующим содержанием:

Windows Registry Editor Version 5.00



[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\LabConfig]

"BypassTPMCheck"=dword:00000001

"BypassSecureBootCheck"=dword:0000000

В начале установки Windows 11, после появления окна выбора языка, надо нажать Shift + F10, и в открывшейся командной строке запустить редактор реестра командой "regedit".





После этого надо произвести экспорт reg-файла, после чего установка Windows 11 продолжится как обычно.





В результате установленная Windows 11 работает на не поддерживаемом "железе" и особых проблем замечено не было.

Тесты





После установки можно приступить к сравнению производительности Windows 11 с Windows 10 версии 21H1, тесты которой я предварительно провел на этом же ПК. В тестах не будет игр, так как моя видеокарта GeForce GT 1030 плохо подходит для того, чтобы уловить разницу в пару-тройку процентов, которая обычно бывает у разных версий Windows.

Характеристики тестируемого ПК таковы: Ryzen 5 1600 AF, материнская плата MSI B450-A PRO MAX, 2х16 ГБ ОЗУ CRUCIAL Ballistix Sport LT AES с разгоном до 3400 МГц, SSD-накопитель Samsung 860 EVO SATA.

А вот тесты, завязанные на процессорную мощь ПК, будут особенно интересны, учитывая то, что Ryzen 5 1600 уже слишком старый для Windows 11 процессор. Начнем с комплексного теста PCMark 10, спроектированного для тестирования процессора, материнской платы, ОЗУ, и накопителя с помощью имитации архивации данных, кодирования и декодирования аудио и видео, производительности физического движка. PCMark 10 наглядно показывает, как будет вести себя ПК в сложной работе по созданию контента, общению по видеосвязи и обработке архивов.





В Windows 10 мой ПК набрал 4119 очков в PCMark 10.

В Windows 11 результат выше и составил 4360 очков. Выросли почти все показатели, за исключением Chat Score который немного выше на Windows 10.





Далее будут выборочные тесты из AIDA64, сначала в Windows 10.









В Windows 11 результаты подросли, даже показатель задержки памяти.





А вот в тесте производительности WinRAR результат Windows 11 ниже на 5%, что довольно странно, глядя на прирост в тестах выше.





В тесте CPU-Z обе системы показали примерно одинаковый результат.

Конечно, выводы о производительности Windows 11 делать несколько рано, но прирост в "синтетике" довольно интересен.

Минусы новой ОС

Есть несколько нюансов, которые стоят отдельного внимания. Во-первых, увеличилось время загрузки системы, до 18.8 секунд на свежей системе (Steam использовался для запуска PCMark 10). Таких цифр на SSD я не видел даже на совсем старой установке Windows 10, с автозагрузкой, забитой сторонним софтом.





Неприятно удивило контекстное меню проводника, вызываемое нажатием правой кнопки мыши. Упрощенное до неприличия, оно сразу дает понять, что оптимизировалось для владельцев планшетов и сенсорных экранов.





И только нажав в нем Shift + F10 мы получаем нормальное меню, к которому привыкли за долгое время общения с Windows. Подобные "оптимизации" и движения в сторону мобильных устройств всегда заканчивались у Microsoft провалом, достаточно вспомнить меню пуск из Windows 8, и провальные мобильные ОС. Но корпорация, несмотря на это, все так же пытается уйти от классического десктопа.

Выводы





Чтобы делать окончательные выводы, стоит подождать релиза Windows 11, который планируется на 20 октября 2021 года, но пара моментов в новой ОС не может не радовать. Первое - это прирост в синтетике, который никогда не бывает лишним. Второе - смена циклов больших обновлений системы с полугодового на один раз в год. В Microsoft наконец-то поняли, что большие обновления ОС так часто не нужны пользователям, а в сочетании с багами при обновлениях, о которых без перерыва пишут СМИ, они превращаются в головную боль для пользователей.

Ну а существующие минусы, думаю, будут исправлены как с помощью самой Microsoft, так и наработками энтузиастов, которым часто удается сделать систему гораздо дружелюбнее к пользователю и быстрее.

Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу новой ОС, поддерживает ли ее ваше "железо" и собираетесь ли вы переходить на нее?



