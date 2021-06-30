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11 причин, по которым после падения цен в 2021 году я куплю видеокарту Nvidia, а не AMD

Бум майнинга затихает, видеокарты появились в продаже, а цены на них поползли вниз. Я уже начал выбирать себе новую видеокарту и это будет GeForce RTX 3060, а не Radeon RX 6600 XT.
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Похоже, что бум майнинга 2020-2021 постепенно сходит на нет. Несмотря на то, что курс Биткоина уже долго колеблется между $40000 и $30000, курс Ethereum, главного виновника пропажи видеокарты из магазинов, упал за месяц с почти $4000 до $2000. Падают и доходы майнеров, а срок окупаемости ферм резко увеличился. Как следствие, в магазинах сразу же появились в наличии современные игровые видеокарты.

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В Ситилинке в наличии есть GeForce RTX 3060.

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Появились и Radeon RX 6700 XT от AMD.

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И даже GeForce RTX 3060 Ti без приставки LHR(Lite Hash Rate), бывшие главными объектами охоты майнеров.

Цены пока кусаются, но важен сам факт наличия видеокарт в магазинах и отсутствие интереса к ним со стороны майнеров. Если анализировать конец майнинг бума 2017-2018 годов, то на стабилизацию цен потребуется несколько месяцев, но нужно сделать поправку на пандемию коронавируса COVID-19 и спровоцированный ею глобальный дефицит микросхем.

И уже сегодня можно начинать присматриваться к новым видеокартам, читать обзоры и выбирать модель, идеально подходящую вам. Я в очередной раз решил сделать ставку на видеокарту от Nvidia, и в этом блоге расскажу вам, почему моей будущей видеокартой станет GeForce RTX 3060, а не ее будущий конкурент - Radeon RX 6600 XT.

DLSS

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DLSS - это сглаживание с алгоритмами глубокого обучения, доступное на видеокартах GeForce RTX и позволяющее увеличить кадровую частоту за счет небольшой потери качества картинки. AMD совсем недавно представила аналог DLSS - FidelityFX Super Resolution, работающий по более упрощенной схеме. По многим тестам DLSS все-таки дает меньше потерь качества картинки, а видеокарты GeForce RTX вдобавок получат возможность использования обоих вариантов, и DLSS, и FidelityFX Super Resolution, что даст большую гибкость и больше доступных игр. Данные технологии позволят еще и заметно удлинить срок актуальности видеокарты.

Больше видеопамяти

Многие были в недоумении от объемов видеопамяти, которые получила линейка видеокарт GeForce RTX 3000. 8 ГБ видеопамяти у GeForce RTX 3060 Ti пока хватает впритык, но что будет через пару лет? А вот GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти на этом фоне выглядит довольно перспективно. Судя по последним утечкам характеристик видеокарт Radeon RX 6600 XT, они получат всего 8 ГБ видеопамяти, что делает GeForce RTX 3060 более предпочтительной моделью.

Наличие LHR (Lite Hash Rate)

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Майнинг бум завершается и скорее всего, "криптозима" продолжится два-три года, а то и больше и способность видеокарты майнить нам не понадобится. Плюс к тому становится все больше ограничительных мер в плане майнинга и торговли криптовалютами, и можно не исключать, что через два года это станет серьезно наказуемым деянием. А наличие у видеокарты аппаратно-программного ограничителя майнинга LHR позволит вам гораздо проще продать ее на вторичном рынке, ведь покупатель будет уверен, что на видеокарте не майнили.

Производительность в играх с трассировкой лучей

В играх с трассировкой лучей Radeon RX 6700 XT очень серьезно отстает от GeForce RTX 3060 Ti, а Radeon RX 6600 XT, скорее всего, отстанет от GeForce RTX 3060 на соизмеримую величину. Конечно, производительность GeForce RTX 3060 в играх с трассировкой лучей невысока, но таких игр будет все больше и даже небольшой прирост производительности будет становиться все важнее.

Меньшее энергопотребление

Radeon RX 6700 XT имеет параметр TBP/TDP, равный 230 ватт, GeForce RTX 3060 Ti - 200 ватт, а GeForce RTX 3060 - 170 ватт. Линейка видеокарт GeForce RTX 3000 получилась более энергоэффективной, чем Radeon RX 6000, и Radeon RX 6600 XT, скорее всего, будет иметь более высокий TBP/TDP, чем GeForce RTX 3060. Для некоторых этот параметр не особо важен, но при построении тихой и холодной системы каждые 30-40 ватт становятся важны.

Более удобный софт

Споры о драйверах AMD и Nvidia идут уже много лет, но даже самые яростные приверженцы красной компании признают, что софт Nvidia гораздо удобнее и стабильнее. Если вы часто записываете игровой процесс на видео, то наличие удобного Nvidia ShadowPlay становится важным.

Более простой и безопасный разгон

У видеокарт Nvidia последних поколений пользователь не получает возможности редактировать прошивку видеокарты, менять тайминги памяти и серьезно повышать напряжение на ядре. Конечно, это несколько ограничивает разгонный потенциал, но та пара процентов производительности, которые помогут выжать столь серьезные меры, не стоят затраченных усилий.

Видеокарту Nvidia сложнее "окирпичить"

Из-за описанных выше ограничений в тонкой настройки прошивки видеокарту Nvidia сложнее вывести из строя при разгоне. А вот "окирпичинных" пользователями видеокарт AMD, судя по форумам, было предостаточно. Особенно много видеокарт пострадало при настройке майнинга, и если у вас нет навыка пользоваться программатором, такая неисправность может влететь в копеечку.

Меньше критичных проблем

Видеокарты от Nvidia реже страдали от массовых проблем, таких как "ЧЭ" или "Черный экран". Эта проблема преследует видеокарты AMD уже несколько поколений и последний раз массово проявлялась на видеокартах серии Navi: Radeon RX 5500 XT, Radeon RX 5600 XT, Radeon RX 5700 и Radeon RX 5700 XT. Согласитесь, встретить такую проблему на новой и совсем недешевой видеокарте совсем не хотелось бы, особенно учитывая, что проявляется она таким образом, что сдать видеокарту по гарантии проблематично.

Лучшая поддержка в драйверах

Драйвера видеокарт - это объект многолетнего спора приверженцев продукции AMD и Nvidia, но то, что драйвера Nvidia вызывают меньше проблем и позволяют с комфортом играть в новые игры сразу, а не спустя два-три месяца, практически не вызывает сомнений. Да и опросы пользователей видеокарт AMD не внушают оптимизма на это счет, например, 48% из 49 000 участвующих в опросе Techspot владельцев видеокарт AMD жаловались на сбои из-за драйверов.

Более низкая цена

Если с процессорами Ryzen у AMD удалось отвоевать у Intel заметную часть рынка, то с видеокартами такого не происходит. Видеокарт AMD у пользователей меньше в разы, что заметно по статистике Steam, например. Из-за этого видеокарты AMD обычно стоят дороже видеокарт Nvidia сопоставимой производительности. Серьезно подстегивают цену и отличные характеристики видеокарт AMD для майнинга.

Выводы

У читателя может сложиться впечатление, что видеокарты AMD - это такой продукт, который не имеет плюсов, но это не так. Они отлично зарекомендовали себя в майнинге, а с течением времени, как хорошее вино, наращивают производительность по сравнению с видеокартами конкурентами от Nvidia, что было очень заметно на противостоянии Radeon HD 7950 и GeForce GTX 670 или Radeon RX 480 и GeForce GTX 1060. В руках опытного пользователя видеокарты от AMD покажут и отличный результат в разгоне.

Не стоит забывать и том, что AMD на сегодня - единственный конкурент Nvidia на рынке видеокарт, а любая конкуренция дает выигрыш нам, обычным покупателям. Но для простого пользователя пока более предпочтительной и беспроблемной является продукция компании Nvidia, и я, уже в который раз, после серьезного обдумывания и чтения десятков обзоров, опять сделал выбор в пользу видеокарты от Nvidia.



Пишите в комментарии, а какие видеокарты предпочитаете вы?



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