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Игровой сервис Steam от корпорации Valve можно уверенно назвать самым удобным и популярным на сегодняшний день. По статистике, в 2020 году количество активных пользователей Steam достигло 120.4 миллиона человек. Но интересен сервис Steam не только играми, но и сбором подробной статистики об аппаратной и программной составляющей компьютеров игроков. 120.4 миллиона геймеров позволяют собрать весьма объективную статистику и понять, какое "железо" самое распространенное на сегодняшний день.

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Я предлагаю взглянуть на самые популярные видеокарты пользователей Steam, чтобы понять, какую производительность в видеоиграх пользователи считают достаточной в 2021 году и как изменилась их пропорция за последние пять месяцев. Если взглянуть на соотношение видеокарт по поддерживаемой версии DirectX, то можно увидеть интересную картину.

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2.92% пользователей до сих пор пользуются видеокартами с DirectX 8 и ниже, а чтобы вы понимали, о каких видеокартах идет речь, напомню, что DirectX 8.1 поддерживают видеокарты GeForce 4 MX и GeForce 4 Ti. Интересно и то, что их число достигало внушительных 7.55% в январе 2021 года. Вполне возможно, что подобные характеристики выдают видеокарты некоторых виртуальных машин, которые иногда используются геймерами в Steam.

GeForce 4 Ti 4400 от Albatron

А вот число видеокарт только с поддержкой DirectX 9 находится почти на нуле. Очень небольшое число видеокарт поддерживает только DirectX 10, это, к примеру, популярные некогда ATI Radeon HD 4870. Невелико и число видеокарт, поддерживающих только DirectX 11, это, к примеру, GeForce GTS 450. А вот DirectX 12 поддерживает большинство видеокарт в Steam с долей в 93.43%.

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MSI N450GTS Cyclone с интересным кулером, часто встречающаяся на просторах Авито

Но самый интересный подраздел статистики Steam - это доля используемых моделей видеокарт.

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На первом месте GeForce GTX 1060 - эта видеокарта возглавляет список самых популярных видеокарт в Steam уже несколько лет, но судя по динамике данных, число ее пользователей начало неуклонно снижаться.

На втором месте находится GeForce GTX 1050 Ti и число ее пользователей тоже снижается. Не помог этой видеокарте и повторный ее запуск в производство компанией NVIDIA, для того, чтобы удовлетворить спрос непритязательных геймеров и сборщиков готовых ПК в период майнинг бума. Цена на эту модель, достигавшая 20000 рублей и более в последние месяцы, наконец-то начала снижаться и Регарде GeForce GTX 1050 Ti Colorful 4Gb можно купить уже за 18800 рублей.

На третьем месте находится GeForce GTX 1650, и доля этой видеокарты понемногу растет. А на четвертом месте находится GeForce RTX 2060, доля которой за пять месяцев выросла с 3.72% до 5.00%. Цены на GeForce RTX 2060 до сих пор кусаются, и GeForce RTX 2060 Colorful 6Gb в составе собранного системного блока в Регарде можно приобрести за 76200 рублей.

На пятом месте находится GeForce GTX 1050, бюджетная видеокарта, уже исчезнувшая из продажи, но дающая возможность хотя бы поиграть в Ведьмак 3: Дикая охота. А вот на шестом месте расположилась GeForce GTX 1070, которая за счет 8 ГБ видеопамяти и мощному чипу является сейчас отличным выбором для игр в Full HD.

На седьмом месте - GeForce GTX 1660 Ti, которая, как и GeForce GTX 1660 SUPER, очень популярна у майнеров, за счет чего ее цена достигает 69800 рублей за модель GeForce GTX 1660 Ti INNO3D Twin X2.

Ну а GeForce GTX 1660 SUPER находится на восьмом месте в рейтинге Steam. А цены на нее начинаются с 56380 рублей в Регарде, за модель ASUS TUF-GTX1660S-O6G-GAMING.

На девятом месте находится видеокарта GeForce RTX 2070 SUPER, найти которую в продаже уже невозможно, а вот только на десятом месте встречается первая видеокарта от AMD - Radeon RX 580 с совсем небольшой долей в 2.04%. Причины, по которым в рейтинге так мало видеокарт от AMD довольно банальны: если на процессорном рынке AMD удалось отхватить солидную долю с помощью удачных процессоров Ryzen, то рынок видеокарт оказался более консервативен.

PowerColor Red Devil Radeon RX 580 OC

Пользователи предпочитают продукцию NVIDIA, которая вдобавок выпускает видеокарт в разы больше, чем AMD, а еще серия Radeon RX 4хх-5хх оказалась настолько популярна у майнеров, что попросту не попала в руки геймеров. На вторичном рынке покупатели тоже без особого восторга глядят на Radeon RX, ведь они очень дороги, и скорее всего несколько лет трудились, круглосуточно майня Ethereum.

Майнинг ферма на 8 Sapphire RX 580

Вполне возможно, что продажи Radeon RX майнерам были отличны и принесли AMD огромные прибыли, но вот геймерский рынок компания, судя по всему потеряла. Компания NVIDIA выпускает новые видеокарты серии LHR, что означает Lite Hash Rate, которые не интересны майнерам, а вот AMD, что показательно, даже не заявляла о планах выпуска подобных видеокарт в будущем.



Судя по всему, криптолихорадка 2020-2021 годов постепенно сходит на нет, и ее итогом может стать почти полная потеря рынка геймерских видеокарт для AMD.





Пишите в комментарии, затронул ли вас майнинг бум 2020-2021, и что вы думаете по поводу цен на видеокарты?







