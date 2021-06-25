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AMD пообещала выпустить серию мобильных видеокарт на архитектуре RDNA2 в первой половине этого года и выполнила это обещание. Многие поклонники Radeon уже используют ноутбуки ASUS ROG Strix G15 с графикой RX 6800M. На выставке CES 2021 AMD также пообещала выпустить загадочную видеокарту с одним вентилятором. На сегодняшний день эта модель еще не выпущена, но информации о ней появляется всё больше. Многое указывает на то, что эта карта является первой моделью Radeon RX 6600.

В одном из последних выпусков драйверов AMD скрыла информацию о графических процессорах Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600 на основе идентификатора устройства PCI 73FF. Это было обнаружено известным инсайдером @KOMACHI_ENSAKA. Этот идентификатор соответствует графическому процессору Navi 23, который уже используется в мобильной Radeon RX 6600M. Другими словами, подтверждено, что оба настольных графических процессора оснащены графическим процессором Navi 23. Но что еще более важно, эта утечка предполагает, что оба графических процессора, вероятно, будут выпущены в одно и то же время.

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На данный момент мало что известно о серии Radeon RX 6600 для настольных ПК. Похоже, что по крайней мере два партнера AMD, что Radeon RX 6600 XT будет иметь 8 ГБ памяти GDDR6. Объем памяти Radeon RX 6600 еще не известен, но, вероятно, она получит 4 ГБ или 8 ГБ, учитывая конфигурацию графического процессора Navi 23.

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Графический процессор AMD Navi 23 является очередным дополнением в семействе графических процессоров RDNA2. Этот чип имеет до 2048 потоковых процессоров и предлагает 128-битную шину памяти. Кстати, этот графический процессор используется новой информационно-развлекательной системой Tesla для обновленной модели S. Генеральный директор Tesla Илон Маск сам хвастался этой информационно-развлекательной системой, обеспечивающей производительность, подобную PlayStation 5. Графический процессор Navi 23, как утверждается, обеспечивает около 10 терафлопс вычислительной мощности с одинарной точностью, при этом потребляя всего около 100 Вт. Это известно, потому что AMD уже выпустила свою видеокарту Radeon Pro W6600 на базе Navi 23 для рабочих станций.