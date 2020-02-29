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Серия видеокарт Radeon RX 5000 пользуется большой популярностью, AMD смогла предложить весьма производительные решения за доступную цену. Но с момента появления карт в системных блоках пользователей форумы по всему миру бурлят от обсуждений проблем с драйверами и множества критических ошибок в работе видеокарт. Это и классические зависания, и вылеты на рабочий стол, невозможность запустить конкретную игру, черный экран в произвольные моменты времени.

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Долгое время AMD отмалчивалась по этому поводу, но в итоге признала существование проблем. Шагом к их решению стал новый драйвер AMD Radeon Adrenalin 2020 20.2.2, призванный устранить или уменьшить вероятность появления черного экрана в ряде игр и приложений. Список исправлений и не решённых, но признаваемых проблем довольно большой, с ним можно ознакомиться на страничке драйвера

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Проблемы с драйверами для видеокарт AMD наблюдаются уже довольно давно, есть мнение, будто они вызваны тем, что основные силы команды программистов и тестировщиков сейчас брошены на финальную доводку программного обеспечения консолей нового поколения. Остаётся надеяться, что после релиза новых Xbox и PlayStation AMD сможет сосредоточиться на поддержке своих продуктов для ПК, тем более, существует вероятность, что к тому времени на рынке уже появятся видеокарты нового поколения на базе архитектуры RDNA 2.