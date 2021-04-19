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Признаюсь честно, редко когда Windows держалась у меня без переустановки более полугода. Мой компьютер всегда был зоной особого риска - множество установленных игр, скаченных из сомнительных источников, постоянные эксперименты с разнообразными утилитами и попытки ускорить и оптимизировать работу ПК не давали ОС много шансов на выживание. Ведь все это никак не способствует стабильности работы и в один прекрасный момент я обязательно сталкивался с глюками, багами или даже синими экранами смерти.

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Раньше решение было простое - переустановка ОС, которая во времена Windows 10 стала быстрой и простой как никогда, установка программ и игр, и через пару часов быстрая и свежая система была снова готова к работе. Но сейчас ситуация изменилась. Количество игр на моем ПК превысило пару десятков, установлено штук 15 необходимых и настроенных утилит, которые я часто применяю, вдобавок старушка GeForce RTX 1060 круглосуточно трудится, пытаясь окупить себя уже в третий или четвертый раз.





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Да и написание блогов занимает у меня по 3-4 часа почти ежедневно, в результате чего Windows 10 May 2020 Update, установленная у меня в сентябре 2020 года, работает уже восьмой месяц, обновившись до October 2020 Update, и, надеюсь, протянет хотя бы еще полгода, ведь переустанавливать ее совсем нет сил, времени и желания.

Думаю, многие читатели, занятые серьезной работой на ПК, посмеются над моими причинами держаться за Windows из-за игрушек, утилит и любительского майнинга, и я полностью с ними соглашусь.





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Ведь когда на вашем ПК установлены серьезные лицензионные программы, настроена сложная локальная сеть, а в работе находится проект, простои в работе над котором даже в несколько часов чреваты, как минимум, потерей денег, а максимум - работы, переустановка Windows - это катастрофа. Но не меньшая катастрофа, если при этом ваша Windows начала глючить, тормозить и не давать нормально работать. И в этом блоге мы займемся устранением глюков и сбоев Windows 10, но таким образом, чтобы не сломать ее окончательно, и не потерять ваш рабочий инструмент и плоды труда.





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Но если самое важное, что есть сейчас у вас на ПК - это 10 закладок с паролями в браузере и сохранения от Ведьмак 3: Дикая охота, я все равно рекомендую вам прочитать этот блог, ведь переустановка Windows при глюках и проблемах - метод действенный, но ничего не дающий вам в плане роста навыков обращения с компьютерной техникой. Грубо говоря, переустановить Windows 10 сможет каждый ламер, а вот исправить серьезную проблему - только опытный пользователь, да и то не всякий.

Бэкап, бекап и еще раз бекап









Хоть мы и будем использовать проверенные и официальные инструменты для починки Windows 10, обязательно сделайте бэкап важных файлов и всего системного диска встроенными средствами. Это займет не так уж много времени, а лишним не будет никогда.

Дифференцируем проблемы софта от проблем железа









Иногда компьютер глючит так, что совершенно непонятно - Windows 10 это не перенесла очередного обновления или ваш SSD отходит в мир иной. Множество трудно диагностируемых сбоев могут вызвать проблемы с ОЗУ, перегрев, плохой блок питания или банальное окисление контактов на материнской плате.

Поэтому не помешает, как минимум, убедиться в исправности ваших накопителей и отсутствии перегрева компонентов. Хорошую подборку бесплатных программ для мониторинга и настройки "железа" я выкладывал в блоге "20 актуальных утилит для оверклокера в 2021 году — мониторинг, настройка, разгон и стресс-тесты". Посмотрите хотя бы температуры компонентов и S.M.A.R.T. накопителей.

Убеждаемся, что ПК не заражен вредоносными программами









Несмотря на то, что количество вредоносных программ растет с каждым годом, а по миру идет просто эпидемия вирусов-шифровальщиков, могущих легко оставить вас без важных и невосполнимых данных, секта "отрицателей антивирусов" только множится. Их легко можно было понять лет 10-20 назад, когда ПК были слабы для антивируса, а из ценных данных на них хранились только ваши сохранения игр.

Сегодня ПК - это лакомый объект для воровства разнообразных аккаунтов, денег с электронных кошельков, ресурсов для майнинга и шифрования данных для выкупа. Но несмотря на это, многие пользователи считают, что не кликая по подозрительным ссылкам и ставя игры только из Steam, они обезопасят себя. К счастью для секты "отрицателей антивирусов" большинство из них находится под незаметной защитой "Защитника Windows" и встроенных систем безопасности в браузерах.









Но не помешает проверить ПК дополнительно с помощью таких средств, как Dr.Web CureIt!, RogueKiller Anti-Malware Free и Malwarebytes Free. По своему опыту могу сказать, что даже набор из хорошего антивируса и этих утилит может пропустить хитрый майнер или троян, который еще не успел засветиться в антивирусных базах. В этом случае стоит понаблюдать за поведением ПК в простое с помощью программ аппаратного мониторинга, ища подозрительные продолжительные нагрузки на процессор и видеокарту.

Удаляем лишний и ненужный софт









Сторонний софт может создавать множество проблем и конфликтовать друг с другом и Windows. Поэтому при поиске проблем рекомендуется удалить все лишнее и ненужное, без чего можно обойтись на ПК. Игры которые вы не запускали месяцами, утилиты, которыми почти не пользуетесь, а главное, софт от производителей железа. MSI Dragon Center или AI Suite от ASUS - даже ПК оверклокера прекрасно может обойтись без этих программ.

Заодно стоит проверить автозагрузку на предмет ненужных утилит, которые у многих живут там без дела годами, таких, как например, утилиты от встроенных звуковых карт.

Чистим мусор, накопившийся в ОС

Не помешает очистить мусор, которыми забиваются временные папки Windows, да и свободное место на системном диске редко бывает лишним. Сделать это можно встроенными средствами Windows 10 или утилитой Wise Disk Cleaner. Утилита неплохо показала себя в сравнении со старожилом чистки ПК - CCleaner, что показало сравнение их в блоге "Выбираем удобный и надежный "чистильщик" Windows 10 - сравниваем CCleaner или Wise Disk Cleaner".

Проверяем системные файлы Windows 10

Все вышеописанное было только приготовлениями к восстановлению Windows 10, которые не помешает делать регулярно даже на стабильно работающем ПК. А теперь мы займемся восстановлением и начнем со стандартной утилиты System File Checker, запустить которую можно в командной строке от имени Администратора.

Команда sfc /scannow проверит и восстановит важные файлы Windows на целостность и восстановит их. System File Checker - не панацея от сбоев, но часто находит и исправляет поврежденные файлы.





Более серьезное средство восстановление файлов Windows 10 - утилита DISM, которую тоже следует запускать из командной строки от имени Администратора. Обе утилиты, и System File Checker и DISM, работают с системой Windows Resource Protection, которая защищает ключи в реестре, директории, а также критические системные файлы. Но отличие DISM в том, что она обращается не к внутреннему кешу хранилища, а через службу Windows Update сверяет системные файлы с оригиналами.

И простая команда Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth может исправить довольно серьезные проблемы с системой, даже после вирусного заражения. Но при этом у вас должно работать соединение с интернетом.

Анализируем синие экраны смерти или BSOD









Если ваш ПК выпадает в BSOD, с одной стороны - это плохой признак довольно серьезной проблемы, с другой - по коду в BSOD мы можем определить источник проблемы. Поможет в этом утилита BlueScreenView, про которую я уже писал в цикле блогов "10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10". Утилита поможет выявить источник BSOD или дать вам направление, в котором нужно искать в поисковиках при данных BSOD.

Тотально переустанавливаем драйвера









Драйвера на видеокарту или материнскую плату - частый источник проблем, которые может помочь решить их переустановка, желательно на новую версию. При переустановке драйверов не помешает воспользоваться утилитой Display Driver Uninstaller, которая удаляет все остатки и "хвосты" от старых драйверов.

Не помешает переустановить драйвера даже на такие устройства как принтеры, веб-камеры, мыши и прочую периферию. Судя по новостям в СМИ, принтеры и веб-камеры - это ахиллесова пята Windows 10 уже года три.

Что делать дальше и что еще может помочь?









На первый взгляд может показаться, что все действия, описанные выше, займут гораздо больше времени, чем простая переустановка Windows 10 с настройкой программ, но их необязательно делать все сразу, тем более, что большинство из них работает в фоне, не мешая вам.

Как правило, эти средства могут вам помочь, но довольно тесно зная Windows 10, я не удивлюсь, что легко можно встретить такой баг, с исправлением которого вам не поможет и техподдержка Microsoft.

В этом случае стоит поспрашивать советов на форумах, посвященных Windows 10, где пользователи часто предлагают очень оригинальные и действенные способы решения проблем. Ну а если решение проблемы так и не находится даже коллективным разумом, надо решаться на переустановку.





Пишите в комментарии, какие самые сложные проблемы подкидывала вам Windows 10, и как вы решали их?



























