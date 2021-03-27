10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 5
Это уже пятый по счет блог про полезные и бесплатные утилит для Windows 10, и приступая к его написанию, я подумал, что найти еще хороших утилит не получится. Однако, чем дальше в лес, тем больше дров, и углубляясь в изучение сайтов с софтом я нахожу все новые и новые утилиты, о существовании которых даже не подозревал.
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В последних двух блогах акцент постепенно смещался в пользу серьезных утилит, используемых опытными пользователями. Думаю, надо так это и оставить, ведь найти утилиты для "украшательств" системы, косметических изменений или работы со звуком довольно просто, а вот удобная, но малоизвестная утилита для безопасности или тонкой настройки Windows от проверенного разработчика гораздо ценнее для читателей overclockers.ru. Но и обычных пользователей я не забуду.
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Первая часть блога будет посвящена читателям, не доверяющим даже проверенным разработчикам утилит, которые разрабатывают их уже много лет. Для таких читателей у меня есть пара удобных утилит от самой Microsoft.
Microsoft PowerToys
Во времена Windows XP существовал набор утилит PowerToys, делающий работу в Windows более удобной. Компания Microsoft решила возродить эти утилиты в обновленном виде и выпустила версию PowerToys для Windows 10.
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В набор входит оконный менеджер FancyZones, похожий на тайловые оконные менеджеры Linux. Он позволяет удобно размещать окна на экране и переключаться между ними. File Explorer расширяет функционал проводника Windows, и предлагает функции просмотра SVG и Markdown файлов в панели предварительного просмотра.
Image Resizer - встраивается в контекстное меню изображений и позволяет быстро менять их размер и позволяет задать собственные шаблоны размеров и кодеков изображений в расширенных настройках. На мой взгляд, самая полезная функция PowerToys, которая давно была нужна в Windows.
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Keyboard Manager позволяет переназначить клавиши клавиатуры в Windows.
PowerRename - функция для быстрого переименования файла, папки или группы файлов с использованием различных шаблонов.
PowerToys Run - быстрый лаунчер пользовательских или системных программ, запускаемый сочетанием клавиш Alt+Пробел и очень похожий на функцию Spotlight из Mac OS.
Это не окончательный набор функций и PowerToys будет развиваться дальше.
Ссылка на страничку разработчика на GitHub
Пакетный менеджер Winget
Мощный инструмент, позволяющий устанавливать программы с помощью командной строки из репозитория с тщательно отобранными программами. В отличие от Microsoft Store, с помощью winget пользователь может устанавливать куда больший набор самых различных утилит. Приятно видеть, как Windows 10 берет лучшие функции из Linux-систем.
Ссылка на страничку разработчика на GitHub
HandyWinGet
Такое удобное средство, как winget, почти сразу обзавелось сторонней графической оболочкой, дающей ему удобство, и, скорее всего, скоро мы увидим подобную разработку и от Microsoft. Согласитесь, быстро установить проверенные утилиты прямо из ОС, не лазая по многочисленным сайтам - это очень удобно.
HandyWinGet имеет интуитивно понятный интерфейс, позволяет искать пакеты для установки, устанавливать нескольких пакетов одновременно и удалять установленные пакеты.
Ссылка на страничку разработчика на GitHub
Hibit Uninstaller
Если вы, как и я, постоянно ставите разные утилиты и программы на свой ПК, то наверняка хотели бы иметь более мощный инструмент для их удаления, чем стандартное средство Windows. Утилита Hibit Uninstaller позволяет удалять программы без остатков и если нужно, в принудительном режиме. Поддерживает удаление нескольких программ одновременно и может удалять расширения браузеров.
А дополнительный функционал превращает ее в аналог популярной утилиты CCleaner - есть возможность устранения проблем с реестром, удаление ненужных файлов и недействительных ярлыков, поиск пустых папок и управление программами и службами Windows.
Game Cleaner
В наше время геймер не может обойтись только сервисом Steam, и обычно на ПК присутствуют клиенты Epic Games, Ubisoft Uplay и другие. Утилита Game Cleaner чистит мусор на накопителе, оставленный этими клиентами, в виде временных файлов, логов и кэша миниатюр. Еще Game Cleaner удаляет ненужные установочные файлы компонентов DirectX, .NET framework, PhysX и Visual C++ Redistributable Runtimes.
WinSysClean
Если мы начали разговор о чистильщиках системы, то стоит упомянуть WinSysClean, утилиту-комбайн, которая позволяет мониторить состояние системы, определяя загруженность процессора, использование оперативной памяти и жесткого диска, активность сервисов ОС, свободный объем жесткого диска и ОЗУ, фрагментацию реестра, размер кэша браузеров и мусорных файлов ОС и программ.
WinSysClean позволяет очистить кэш, cookie, историю и поисковые запросы ваших браузеров. Имеет деинсталлятор программ, дефрагментатор HDD, утилиту для создания резервной копии реестра.
BlueLife KeyFreeze
Простая портативная утилита, позволяющая заблокировать клавиатуру и мышь компьютера, при этом не отключая его экран. Отлично подойдет для спасения вашего ПК от детей, которые любят лазать по папкам и запускать программы, когда вы оставляете их смотреть мультфильмы.
Ratool (Removable Access tool)
Еще одна утилита, которая защит ваш ПК или ноутбук от несанкционированного доступа - Ratool. Утилита контролирует доступ и использование USB и DVD устройств, и даже Floppy-дисковода, а также WPD и другого оборудования, с помощью которого можно похитить информацию с вашего устройства. От серьезной атаки она может и не спасти, но не даст скопировать важные файлы за те 5-10 минут, которых вас не будет на рабочем месте.
Net Disabler
Еще одна утилита отключающая ПК от внешнего мира - Net Disabler, позволяет отключить интернет на устройстве тремя способами - через отключение сетевого LAN или Wi-Fi адаптера, с помощью изменения настроек DNS или создания правила в брандмауэре Windows. Утилита может пригодится в целях родительского контроля или для особой настройки Windows 10, не давая ей лезть в интернет.
AntiDupl.NET
Утилита, ищущая и обрабатывающая в зависимости от заданных правил дубликаты изображений в самых распространенных форматах. Сравнение изображений производится на основании содержимого файлов, поэтому AntiDupl.NET может находить не только полностью идентичные, но и похожие изображения. Работает утилита быстро и считается лучшей среди подобных программ.
Надеюсь, вам будет полезна эта подборка утилит. Кидайте в комментарии редкие бесплатные утилиты, которыми вы пользуетесь.
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