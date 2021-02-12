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Выбираем удобный и надежный "чистильщик" Windows 10 - сравниваем CCleaner или Wise Disk Cleaner

Давайте сравним популярные "чистильщики" CCleaner и Wise Disk Cleaner по качеству очистки, удобству работы и безопасности.
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На форумах пользователями сломано немало копий и потрачены миллиарды нервных клеток в спорах о необходимости очистки Windows от ненужных файлов, которые накапливаются в результате ее работы. Точку в этом споре ставить рано, но сравнить работу двух популярных чистильщиков системы - ветерана CCleaner, и более нового Wise Disk Cleaner, мы сможем наглядно.

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Теперь об объекте чистки - у меня уже полгода установлена Windows 10 October 2020 Update, и несмотря на тяжелые условия работы: частая установка разнообразных утилит, эксперименты для блогов и перегруженность играми, ОС не собирается "сдаваться" и работает вполне сносно. Я считаю, что лучшая чистка Windows - это ее периодическая переустановка и мои постоянные читатели наверняка помнят блог "Мнение: 7 причин переустанавливать Windows раз в полгода", но в этот раз Windows 10 удивила меня стабильностью, и переустанавливать то, что хорошо работает, рука не поднимается.


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Если же вы чувствуете, что Windows работает не так быстро и стабильно, как сразу после установки, то, возможно блог "Несколько признаков того, что вам пора переустановить Windows" поможет вам решиться на переустановку, а блог "Мой метод переустановки Windows: быстро, надежно и безопасно" - поможет сделать это быстро. Ну а если переустанавливать лень или нет времени, а место на системном диске заканчивается, то почему бы и не попробовать очистку с помощью утилит?



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На утилиту CCleaner в свое время обрушилось немало критики, и сегодня мы посмотрим не только на качество очистки ею Windows, но и другие ее плюсы и минусы, а особенно - отношение к пользователю. Набирающий популярность конкурент CCleaner - чистильщик Wise Disk Cleaner, тоже сравним по этим параметрам. Ну а потом запустим очистку этими утилитами одновременно, и посмотрим как они будут драться за право чистить мой Windows (шутка).

Но прежде всего, надо скачать утилиты, и здесь нас ждет первая проблема. Если мы введем в поиск "CCleaner" или "ццклеанер" на первых строчках выдачи результатов поисковиков мы можем увидеть что угодно, но не всегда главный сайт производителя утилиты.

Это касается и любых других популярных утилит, даже WinRAR, поэтому самое надежное - посмотреть на Википедии сайт производителя утилиты. Для CCleaner это "http://www.piriform.com/ccleaner". При переходе по этому сайту нас перебрасывает уже на "https://www.ccleaner.com/ru-ru/ccleaner" из выдачи, но лучше не рисковать, и всегда проверять настоящий сайт производителя утилиты.

Если утилиты нет на Википедии, то поможет поиск на известных сайтах с хорошей репутацией, например на comss.ru. Там мы и поищем сайт производителя Wise Disk Cleaner.

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Сайт производителя открылся у меня только с помощью Opera VPN, раньше такого не замечал.


Скачиваем утилиты, устанавливаем, и с CCleaner поначалу все идет как обычно.

И даже режим "Customize" не показывает никакого "криминала".

Но следом мы получаем подарок в лучших традициях "мусорного" софта - установку "левого" браузера.

При написании блога я переустанавливал CCleaner, и в другой установке получил еще один "подарок" - продукт от Avast.


Неопытный пользователь только "загадит" себе ненужным софтом систему, которую CCleaner собрался чистить, а опытный подумает - "а нужен ли мне вообще такой продукт?"

Установка Wise Disk Cleaner лаконична и проходит без сюрпризов и "подарков" софта.


С интерфейсом CCleaner знакомы многие пользователи, но в последних версиях появился режим "Проверить здоровье вашего ПК...". Признаюсь честно, я уже давно не могу решиться нажать эту кнопку на рабочем ПК. Как-нибудь проверю на виртуальной машине.


Для чистки я выбрал только файлы системы, не трогая файлы и кэш браузеров. Найдено 159 Мб ненужных файлов.


Теперь попробуем просканировать ОС с помощью Wise Disk Cleaner. Обращает внимание большее количество мест очистки и удобная галочка, которая очистит только кэш браузеров, не трогая историю и куки-файлы.


Найдено 262 Мб ненужных файлов.


Но во вкладке "Очистка системы" можно удалить файлы, оставшиеся после обновления ОС, а весят они немало - 653 Мб.


Теперь предлагаю очистить систему с помощью CCleaner, а потом еще пройти и Wise Disk Cleaner. CCleaner очищает 159 Мб на системном диске.


Wise Disk Cleaner после чистки CCleaner находит и очищает еще 112 Мб "мусора".


И 653 Мб файлов, оставшихся после обновлений, которые не видит CCleaner.


Как видите, CCleaner полностью повержен по степени очистки, но хочу сказать еще пару слов о его плюсах и минусах. Серьезный минус - включение телеметрии по умолчанию. Конечно, сейчас данные собирает каждый утюг, но все равно неприятно.


Теперь о плюсах. Главные из них, удобный доступ к расширениям браузеров и планировщику заданий Windows. Это очень экономит время, когда нужно быстро посмотреть, не появилось ли в ОС какой-либо подозрительной программы или расширения.


Но в целом, навязывание CCleaner софта при установке и включенная по умолчанию телеметрия не вызывают желания устанавливать этот продукт. Репутацию и популярность, заработанную утилитой с далекого 2003 года, за пару лет "слили в унитаз" эффективные менеджеры.



И пара слов о необходимости чистки Windows. Windows 10 имеет свои эффективные инструменты очистки от мусора, и, как видите, объем очищенной утилитами информации был совсем небольшим, а Windows 10 может очистить дополнительно еще 97 Мб даже после очистки утилитами.



Конечно, если включить и очистку кэша браузера, то цифры могут впечатлить, но надо ли его чистить? Часто используемая браузером информация кэшируется для ускорения, а не для того, чтобы просто лежать на диске.

Мое мнение - про "чистильщики" можно спокойно забыть. Конечно, они немного успокаивают и дают эффект-плацебо "чистой" системы, но это сродни обсессивно-компульсивному расстройству, когда человек моет руки по 50 раз в день. Пользы - ноль, но больной успокаивается на время. Особенно ОКР напоминает режим работы CCleaner, постоянно "висящего" в фоне и "чистящего" по 2-3 Мб при каждой загрузке Windows.



Пишите в комментарии, используете ли вы "чистильщики" системы? И какой считаете лучшим?

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windows 10 ccleaner критика гайд wise disk cleaner чистильщики чистка ос
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