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20 актуальных утилит для оверклокера в 2021 году — мониторинг, настройка, разгон и стресс-тесты

Опытные оверклокеры отбирают лучшие утилиты для разгона и тестирования, и не всегда самых последних версий. А вот найти их обычному пользователю непросто и этот гайд поможет вам в этом.
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Начинающий оверклокер в наши дни не испытывает недостатка информации - по первому запросу YouTube предложит ему сотни роликов про разгон, где блогеры с красивыми стрижками и хорошо поставленными голосами рассказывают, что разгон - это просто и легко, а 1.5 В напряжения на процессоре - это безопасно. И недавно купленный Core i5-10600KF легко берет частоту свыше 5 ГГц, но стабильности нет, хотя сутки стресс-тестов AIDA64 не выявляют проблем.

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Проблема в том, что разгон, как и многое в нашей жизни, имеет много уровней, и только спустя пару лет начинающий оверклокер наберется опыта, чтобы начать использовать правильный софт и искать информацию по разгону не только на YouTube, но и на профильных форумах. В этом блоге я расскажу об утилитах, которые применяют опытные оверклокеры в наши дни, и дам подсказки начинающим оверклокерам, где искать информацию по разгону и настройке ПК, что сэкономит вам немало времени.


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Но хочется заранее предупредить, что не весь софт в этом блоге безопасен для вашего ПК, и использовать его надо с осторожностью. Также не весь софт из этого списка бесплатен, в отличии софта из блогов "10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10".

Любой разгон начинается с мониторинга. Для начала нужно понять, как ведет ваша система себя в "дефолтном" состоянии, нет ли перегрева, тротлинга или просадок напряжения.

HWiNFO

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Утилита HWiNFO стала в последние годы примером того, какими должны быть утилиты для мониторинга - компактными, ненавязчивыми, собирающими всю информацию, какую может дать система. И конечно, с постоянными обновлениями, приносящими поддержку нового "железа".

Ссылка на сайт разработчика.

MSI Afterburner

Использование видеокарты опытным пользователем - с разгоном или андервольтингом, и ручными настройками вентилятора уже не представляется без MSI Afterburner. Утилита позволит разогнать вашу видеокарту, настроить обороты вентилятора, и вывести подробную информацию мониторинга прямо во время игры. MSI Afterburner отлично сочетается с HWiNFO, позволяя вывести любую информацию о системе в оверлей, даже загрузку жесткого диска или температуру цепей питания процессора.

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Ссылка на сайт разработчика.

AIDA64

Эта утилита - целый комбайн, собирающий информацию о вашей системе, не только об аппаратных средствах, но и о программных. Хотите узнать, когда установлена ваша Windows или все параметры вашего монитора - AIDA64 покажет все. Есть и тесты производительности, в которых можно сравнить вашу систему с другими, и тесты стабильности, довольно щадящие, что позволяет использовать их на любой системе. Но не думайте, что AIDA64 - для новичков, оверклокеры при разгоне ОЗУ на нашем форуме меряются силами именно с помощью AIDA64 Cache & Memory Benchmark.

Ссылка на сайт разработчика.

CPU-Z

Казалось бы, если на ПК установлены такие мощные утилиты, как AIDA64 и HWiNFO, больше никаких утилит мониторинга не нужно. Однако, у многих оверклокеров установлен CPU-Z, компактная утилита показывающая данные о процессоре. Преимущество ее в наглядном отображении информации о процессоре, которую можно вывести поверх других окон при разгоне. И конечно же, для создания наглядных скриншотов, показывающих состояние системы. Есть в ней и удобный встроенный бенчмарк, который стал активно использоваться "оверами" последнее время.

Ссылка на сайт разработчика.

GPU-Z

GPU-Z занял ту же нишу, что и CPU-Z, но для видеокарт. Он выдает необходимый минимум информации и позволяет быстро понять, что за видеокарта установлена в системе, на каких частотах работает, и видеопамять какого производителя имеет. Есть и встроенный нагрузочный тест, позволяющий увидеть частоты под нагрузкой. 

Ссылка на сайт разработчика.

Thaiphoon Burner

Разгон ОЗУ приносит все больше прироста в играх и "синтетике" в последние годы, но стал заметно сложнее, чем раньше. Теперь для оптимального разгона и подбора таймингов потребуются специальные утилиты, делающие этот утомительный процесс удобнее. Одна из них - Thaiphoon Burner, показывает подробную информацию о производителе ОЗУ, серийный номер продукта, частоту, тайминги, напряжение, емкость. Дополнительно указываются сведения о дате и регионе выпуска устройства. Thaiphoon Burner может и вносить изменения в некоторые из этих параметров, но начинающему (да и продвинутому) оверклокеру лучше этого не делать.

Ссылка на сайт разработчика. Может не открываться с российских ip-адресов. 

ZenTimings

Ну а наглядно и удобно вывести показания таймингов и напряжений ОЗУ на экран для скриншотов позволит утилита ZenTimings.

Ссылка на сайт разработчика.

Asrock Timing Configurator

Для процессоров Intel можно использовать утилиту от ASRock - Timing Configurator, скачать которую можно из комплекта утилит для материнских плат ASRock.

Ссылка на сайт разработчика.

DRAM Calculator for Ryzen

Вишенкой на торте среди подобных утилит будет DRAM Calculator for Ryzen, калькулятор от разработчика  1usmus, для подбора таймингов ОЗУ, для систем на Ryzen, который сэкономил немало времени и нервов многим пользователям, в том числе и мне. Калькулятор учтет модель вашей ОЗУ и подберет оптимальные частоты и тайминги, учитывая напряжения.

Ссылка на сайт разработчика.

Большинство утилит в подборке поддерживают только DDR4 память. Разгон ОЗУ - дело тонкое и начинать его стоит, ознакомившись с опытом первопроходцев и опытных оверклокеров. На нашем форуме есть две ветки обсуждений разгона ОЗУ, для систем AMD и Intel, в них вы сможете найти ответы на все вопросы.


Популярные у оверклокеров, недорогие модули CRUCIAL Ballistix BL16G30C15U4B

Некоторые ссылки, как вы успели заметить, ведут на сайт www.techpowerup.com, этот сайт о "железе" и разгоне давно является "хранилищем" утилит, и многие авторы выкладывают свои утилиты сразу туда.

Несмотря на то, что утилиты мониторинга давно превратились в точные инструменты, некоторая погрешность может присутствовать, ведь напряжения замеряются материнской платой, и именно с ее датчиков утилиты берут информацию. Но, когда дело касается точного замера напряжения выдаваемого БП или подаваемого на процессор, до сих пор не обойтись без мультиметра. Даже самая бюджетная модель, например - BORT BMM-600N, поможет вам в мониторинге напряжений.

А теперь можно переходить к утилитам, осуществляющим разгон.

AMD Ryzen Master

Утилита от AMD, позволяющая менять множество параметров системы - менять множитель процессора, напряжением питания процессора и памяти, регулировка напряжения чипсета, управление таймингами памяти и многое другое. Утилита может и разогнать встроенную графику Radeon Vega.

Ссылка на сайт разработчика.

Clock Tuner for Ryzen

Уникальная утилита от энтузиаста 1usmus, которая позволяет тонко настроить питание и частоты процессоров Zen 2 и Zen 3, позволяя им работать быстрее, меньше греться и потреблять при этом меньше электричества.

Ссылка на сайт разработчика.

Intel Extreme Tuning Utility

Утилита для разгона и тонкой настройки современных процессоров Intel, позволяющая менять множество параметров системы "на лету".

Ссылка на сайт разработчика.

А вот теперь можно переходить и к стресс-тестам, позволяющим выявить нестабильность и перегрев системы в разгоне. Помните, что эти тесты могут вывести оборудование из строя.

LinX

Тяжелый стресс-тест, дающий нетипично высокую нагрузку на систему и позволяющий почти мгновенно выявить нестабильность вашего разгона. Многие "рекорды" разгонов с форумов не пройдут и пяти минут этого теста. LinX - это графическая оболочка для утилиты Linpack Xtreme, которую разработал участник нашего форума, под ником Dualist. Утилиту Linpack Xtreme можно скачать отдельно

Ссылка на сайт разработчика.

OCCT

Еще один тест, экстремально нагружающий систему, на этот раз комплексный, подойдет не только для тестирования процессора, но и памяти, видеокарты и блока питания.

Ссылка на сайт разработчика.

FurMark

Знаменитый графический тест, экстремально нагружающий видеокарту. Тест создает нетипичную нагрузку на систему питания и охлаждения, даже несмотря на защиту от него в драйверах.

Ссылка на сайт разработчика.

MSI Kombustor

Еще один стресс-тест для видеокарты, созданный на основе FurMark, имеющий более современные настройки и  приятный внешний вид.

Ссылка на сайт разработчика.

Futuremark 3DMark

Стресс-тесты хороши для исследования потенциала системы охлаждения и питания видеокарты, но для поиска максимально стабильных частот их применять не стоит. Для этого отлично подойдет Futuremark 3DMark, который вдобавок имеет отличный тест стабильности видеокарты.

Ссылка на сайт разработчика.

Cinebench R23

Понять, какой прирост производительности получил ваш процессор после разгона поможет популярный у оверклокеров тест Cinebench R23, который позволяет уловить даже незначительный прирост.

Ссылка на сайт разработчика.

TestMem5

Специфика разгона ОЗУ заключается в том, что вы можете часами "гонять" на ПК обычные тесты и они не покажут ошибок. Поэтому использовать для тестирования ОЗУ тесты из AIDA64 или OCCT не стоит, лучше воспользоваться тестом, который быстро и точно выявляет нестабильный разгон. TestMem5 используется с разными пресетами сложности, но имеет не очень понятный интерфейс, поэтому о том, как его правильно использовать, лучше ознакомится на нашем форуме.

Ссылка на сайт разработчика.

Display Driver Uninstaller

Оверклокер и опытный пользователь ПК постоянно сталкивается с проблемой переустановки драйверов на видеокарту и, чтобы этот процесс прошел безболезненно, даже в 2021 году применяется утилита Display Driver Uninstaller. Утилита полностью вычищает из системы остатки старых драйверов, исключая программные сбои и ошибки.

Ссылка на сайт разработчика.


Набора утилит из блога хватит большинству оверклокеров и опытных пользователей. Конечно, "за бортом" блога остались некоторые утилиты, например - HWMonitor, NVIDIA Inspector или FPS Monitor, но все их функции могут выполнять утилиты из списка выше.

Пишите в комментарии, какими утилитами для разгона и настройки системы пользуетесь вы?


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