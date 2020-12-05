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2020 год запомнится нам не только коронавирусом, но и заметным повышением цен на комплектующие, а особенно - на видеокарты. Виноваты, как и в 2017 году, майнеры, но в 2020 году цены поднялись и из-за роста курсов валют.

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Прибыль майнеров пока не достигла уровня 2017 года и страшно представить, что будет с ценами на видеокарты, если курс биткоина и альткоинов продолжат расти.





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Цены на популярную "народную" видеокарту GeForce GTX 1660 SUPER в Ситилинке теперь начинаются от 22990 рублей. А ведь совсем недавно по этим ценам продавались GeForce RTX 2060.

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В таких условиях пользователи обращают внимание на встроенную графику, как на возможность переждать тяжелые времена. Популярные процессоры Comet Lake Core i3 и Core i5 сегодня можно купить с встроенной графикой Intel UHD Graphics 630, но и стоят такие модели дороже.

Core i3-10100F без встроенной графики стоит в Ситилинке 7990 рублей.

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А его аналог с встроенной графикой - Core i3-10100 стоит 10190 рублей.





Разница чувствительна и достигает 2200 рублей. По сути, это цена UHD Graphics 630 в процессорах Core i3. В этом году я покупал ПК на Core i3-10100 и крепко задумался - "а не стоит ли доплатить за недорогую дискретную видеокарту?".

С дискретной видеокартой мы выигрываем по объему оперативной памяти, доступной ОС, но энергопотребление ПК будет выше. Самые недорогие видеокарты, которые удастся сегодня купить - это GeForce GT 710, цены на которые начинаются от 2880 рублей.

Например, MSI nVidia GeForce GT 710 имеет гигабайт видеопамяти, низкопрофильное исполнение, пассивное охлаждение и максимальное энергопотребление в 19 ватт.





Но начав изучать тесты этих видеокарт, я понял, что GeForce GT 710 уступает UHD Graphics 630 во всех играх и "синтетике".

Но ее покупка имеет смысл в двух случаях: если в вашем ПК недостаток оперативной памяти, и если вы хотите, чтобы у вас была бюджетная видеокарта-"затычка", которую можно вставить и в другой ПК.

А если сравнить разницу в ценах более дорогих процессоров, то мы видим, что стоимость модели с UHD Graphics 630 и без, различается уже не так значительно.

Core i5-10400F стоит 14290 рублей.





А Core i5-10400 - 15490 рублей. Стоимость "встройки" в этих моделях - 1200 рублей.





Конечно, остается вторичный рынок, но в диапазоне цен от 1000 до 2000 рублей большая часть видеокарт - это морально и физически устаревшие модели, с большим энергопотреблением, типа GeForce GTS 250, GeForce GTX 550 Ti, Radeon HD 4870.

Palit GeForce GTS 250 (2009 год)

Да и во время пандемии не особо хочется ходить по чужим квартирам, а покупать видеокарту без проверки, на улице - большой риск.









Игры и UHD Graphics 630

Но давайте разберемся, какими играми вы будете ограничены, если решитесь использовать UHD Graphics 630 как игровое решение. По моим замерам, производительность UHD Graphics 630 в старых играх примерно между GeForce GTS 250 и GeForce GTS 450. В некоторых новых играх, например, PUBG LITE, UHD Graphics 630 может и обогнать GeForce GTS 450.

MSI N450GTS Cyclone 1GD5 (2010 год)

И это значит, что в большинстве игр до 2007-2009 года выпуска вы не будете испытывать особых проблем с UHD Graphics 630 в разрешении 1920х1080. Я отобрал для вас десятку отличных игр, в которые вы можете поиграть на UHD Graphics 630 в Full HD и 30-60 FPS в ожидании нормальных цен на видеокарты.

Borderlands 2

Динамичный постапоклептический шутер с элементами RPG и уникальным рисованным графическим стилем. Вторая часть во всем превзошла первую и играть в Borderlands 2 интересно и сейчас.





Dragon Age: Origins

Первая и, на мой взгляд, лучшая игра в серии Dragon Age. Интересная, длинная и сложная RPG старой школы, напоминающая такие хиты, как Baldur’s Gate.





BioShock

Первая часть знаменитой игровой серии фантастических шутеров с элементами RPG. Игра имеет захватывающий сюжет, уникальный сеттинг и затянет вас на много часов.





Call of Duty 4: Modern Warfare

Одна из лучших частей серии Call of Duty, действие которой происходит в начале 21 века. Признаюсь честно, серия Call of Duty давно слилась для меня в один бесконечный бой в похожем антураже, но миссию в Припяти из Modern Warfare я помню до сих пор, спустя 12 лет после прохождения.





Assassin's Creed 2

Вторая по счету игра из серии Assassin's Creed, действие в которой происходит в Италии эпохи Возрождения. Игра была очень хорошо принята как игроками, так и игровыми изданиями.





The Elder Scrolls 4: Oblivion

Сначала я хотел поставить в этот список The Elder Scrolls V: Skyrim, но думаю, такая игра стоит, чтобы проходить ее на максимальных настройках и с комфортным FPS. А UHD Graphics 630 стабильные 60 FPS в The Elder Scrolls V: Skyrim обеспечить не может.



Но зато знаменитая RPG The Elder Scrolls 4: Oblivion будет играться отлично, и это повод еще раз вспомнить и перепройти эту замечательную игру.





Sid Meier’s Civilization V

"Пятая Цива", которую многие игроки считают лучшей игрой в серии. Играть в нее можно бесконечно, а процесс игры таков, что не думаешь ни о FPS, ни о шейдерах, а полностью сосредоточен на войне, науке и культуре.





XCOM: Enemy Within

Расширенное и улучшенное переиздание тактической стратегии XCOM: Enemy Unknown, которая, в свою очередь, является ремейком знаменитой X-COM: UFO Defense, вышедшей в 1993 году. Игра - подарок для любителей пошаговых тактик.





Dead Space

Фантастический хоррор про выживание на огромном космическом корабле. Игра способна пощекотать нервы и сейчас, спустя 12 лет после выхода.





Titan Quest: Ragnarok

Дополнение Ragnarok к знаменитой "hack and slash"-RPG Titan Quest вышло спустя 10 лет(!) после выхода самой игры, и это хороший повод ее перепройти. Лучшего "убийцы Diablo" за все эти годы так и не появилось и в Titan Quest не надоедает играть снова и снова.





Итоги

Как видите, и на встроенной графике Intel вполне можно поиграть. Конечно, Radeon Vega для этого подходит больше, но APU AMD - это довольно специфичные процессоры, которые подойдут не всем. А вот UHD Graphics мы видим часто - и в офисных ПК, и в бюджетных домашних, и во многих ноутбуках.

Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу подорожания видеокарт, и смогли бы вы долгое время пользоваться ПК только с встроенной графикой?



