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На заре появления Windows 10 одной из главных ее проблем были обновления, включающиеся в самый неподходящий момент, и нарушающие работу пользователей. До сих пор в интернете по запросу "проблемы Windows 10" можно увидеть мемы тех далеких времен, посвященные обновлениям.

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Прошло пять с половиной лет и к 2021 году планирование обновлений в Windows 10 стало заметно лучше, но вот их качество упало ниже плинтуса. Каждое обновление сопровождается ворохом проблем, зачастую критических. Конечно, многие проблемы быстро исправляются, но их количество уже перешло "красную черту". И как вишенка на торте, становятся сообщения о критических уязвимостях Windows 10, которые появились в системе несколько лет назад.





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Казалось бы, достаточно отключить обновления Windows 10 и спокойно пользоваться ей, но именно критические уязвимости не дают нормально использовать такой сценарий. На днях появилась новость, что простая консольная команда или ярлык, способны повредить файловую систему NTFS и вызвать BSOD (синий экран) и перезагрузку системы.

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Вслед за этим появилось сообщение, что в актуальных версиях Windows 10 можно вызвать BSOD простой командой в адресной строке браузера. Риск подобных уязвимостей состоит в том, что злоумышленники могут использовать их для обхода защиты системы и заражения ее троянскими программами.





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В результате мы, пользователи, оказываемся между двух огней. С одной стороны - обновления, которые легко могут нарушить работу системы. С другой - уязвимости, которые не позволяют чувствовать себя в безопасности с отключенными обновлениями. Я довольно долгое время пользовался ручным контролем обновлений, и включал их раз в месяц-полтора, но совсем недавно, после очередного обновления получил на свой ПК баг, с которым столкнулись и пользователи нашей конференции.













Мелочь, а неприятно, тем более, что у меня данный баг проявлялся и без изменения масштаба значков "Рабочего стола". После этого я решил перейти на способ контроля обновлений ОС, который давно используется системными администраторами для сохранения работоспособности сложных систем.

Заключается он в том, что автоматические обновления ОС отключаются, но не навсегда, а на определенный период времени, а перед обновлением системы делается ее полный слепок (образ системного диска) в стабильном, рабочем состоянии. Периодичность этого действия может составлять от месяца (в идеале), до двух-трех, если вы не хотите часто делать слепки ОС.

При возникновении каких-либо проблем после обновлений, вам достаточно восстановить свою ОС из сохраненного образа.

Отключаем обновления

Описание процедуры звучит довольно пугающе, но на самом деле все эти действия займут у вас не более нескольких минут и пары десятков кликов мыши. Для простого и быстрого отключения обновлений я рекомендую специальный софт. Например, утилиту Kill-Update от разработчика David Le Bansais.

Утилита портативная, не требующая установки, простая и даже не имеет основного окна, а висит в трее, блокируя обновления. Ее меню имеет всего три параметра:

Load at startup - запускаться при старте Windows.

Locked - блокировать обновления Windows.

Windows Defender Allowed - ежедневный запуск обновлений на короткое время с запуском обновлений баз антивируса Microsoft Defender.





Есть еще пара удобных и актуальных утилит для простой блокировки обновлений: Windows Update Blocker от известного разработчика Sordum, и StopUpdates10 от Greatis Software.

Делаем образ системы

Создавать слепок системы я предпочитаю встроенными средствами. В актуальной Windows 10 найти его можно в "Параметры" - "Обновления и безопасность" - "Служба архивации" - "Перейти в раздел "Архивация и восстановление (Windows 7)".

И мы попадаем в привычное приложение из Windows 7. Нужно отметить галочками системный диск и выбрать место, куда сохранить образ.





Единственный минус такого подхода - довольно большой размер образа системного диска, но хранить его долго необязательно. Убедившись, что после обновления система два-три дня работает без сбоев и багов, его можно удалить.

Пишите в комментарии, отключаете ли вы обновления Windows? И сталкивались ли вы с багами после обновлений?



