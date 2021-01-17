Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Я не фанат особо тихих ПК, и тем более, не silent freak (человек, помешанный на тихой работе ПК), но последнее время мой ПК стал раздражать меня шумом своей работы, что особенно неприятно, учитывая, что в нем нет ни одного вентилятора, крутящегося быстрее, чем 1000 об/мин.

реклама

Я посветил пару дней настройке, сделав свой ПК настолько бесшумным, что днем не сразу становится понятным, включен он или нет, и сейчас поделюсь своим опытом с вами. Но, прежде чем приступать к работе по созданию тихого ПК, нужно понять несколько факторов, с которыми нам предстоит столкнуться.

Первое - полностью избежать шума под нагрузкой совсем без затрат не получится

Самый простой способ сделать ПК менее раздражающим в плане шума, это максимально снизить обороты вентиляторов в простое и под низкой нагрузкой. Современные процессоры и видеокарты в простое потребляют настолько мало энергии, что вполне реально полностью стопорить вентиляторы в простое.

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Комп на RTX 2060 на 15% дороже, чем видеокарта отдельно Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 2060 - втрое дороже, чем ты думаешь, из-за майнинга Вдвое упала цена на 4Tb IBM Древняя RX 570 дороже в пару раз чем на старте продаж RX 5500 в наличии, цена не конь RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Регулировка вентиляторов в bios

реклама

Но совсем другое дело - бесшумное охлаждение под нагрузкой. Чтобы отвести 70 ватт тепла даже от бюджетного процессора и 120 ватт - от видеокарты, потребуются качественные кулеры. Я совсем недавно сменил кулер на более производительный, о чем написал в блоге "Впечатления от замены кулера IceHammer IH-4401A на Zalman CNPS10X Performa на Ryzen 5 1600" и он позволяет эффективно охлаждать Ryzen 5 1600 на минимальных оборотах (около 850 об/мин).

реклама





Но достичь этого стало возможным за счет снижения рабочего напряжения процессора, о чем я уже писал в блоге "Гайд: как снизить энергопотребление AMD Ryzen на 20%". Снижение напряжения очень поможет и видеокарте оставаться тихой и холодной. Обращу ваше внимание, что бюджетный процессор и видеокарту заставить работать тихо на порядок проще, чем топовые комплектующие.

Второе - даже топовое железо может работать тихо

реклама

Одно дело тихо охладить бюджетный процессор, к примеру Core i3-10100, но совсем другое - горячего монстра Core i9-10900F. Но и это возможно, но придется выбрать качественный кулер или систему водяного охлаждения. Топовый кулер Noctua NH-D15 позволит охладить практически любой современный процессор без лишнего шума. Цена в 7700 рублей на фоне цен на современные процессоры уже не кажется пугающей.

А вот для эффективного охлаждения Ryzen 7 5800X уже желательна СВО. Новые Ryzen имеют совсем крошечное ядро, которое выделяет очень интенсивный тепловой поток, и это тепло быстро отвести от кристалла может только СВО. Например Fractal Design Celsius S36 Blackout - отличная трехсекционная СВО с минимальными оборотами вентиляторов всего в 500 об/мин.

А вот мощные видеокарты, как правило, уже имеют на борту качественную СО, которая позволяет им работать тихо. Такую, как у POWERCOLOR AMD Radeon RX 6800XT, которая занимает целых три слота. Судя по обзорам, под нагрузкой СО у этой видеокарты выдает всего 40.2 дБ(A) шума, при этом удерживая температуру ядра на 73 градусах. Ну а в простое вентиляторы останавливаются полностью.





Третье - к выбору блока питания нужно подойти особенно тщательно

Если вентиляторы процессора и видеокарты мы можем легко настроить программно, то вот обороты вентилятора в блоке питания нам недоступны. Поэтому надо сразу выбрать модель, ориентированную на тихую работу. Например - Corsair RM650x, вентилятор которого стартует только при достижении нагрузкой отметки в 260 ватт, а потом работает очень тихо.





Или Be Quiet Straight Power 11, мощностью 650 ватт, обороты вентилятора которого достигают всего лишь 510 об/мин(!) при максимальной нагрузке. На этот БП у нас на сайте есть хороший обзор.





Четвертое - корпус крайне важен для тихого ПК, но не стоит гнаться за "тихими" моделями

На рынке корпусов есть достаточное количество специальных моделей, заточенных на "тишину", таких, как Fractal Design Define R5 Titanium. Подобные корпуса имеют специальное покрытие стенок, антивибрационную развязку накопителей и толстый металл.









Но не обязательно гнаться за подобными корпусами, особенно если вы сторонник корпусов с мощной продуваемостью. Достаточно выбрать корпус из качественного металла, с приличным весом и виброразвязкой накопителей, и поставить в него несколько качественных вентиляторов с низкими оборотами и тишина вам гарантирована. Например - Phanteks MetallicGear NEO V2 Black.

А если у вас не будет HDD и вы обойдетесь только SSD, то система будет еще тише.

Пятое - вентиляторы и их регулировка

По своему опыту скажу, что вентиляторы, которые продаются как "тихие", с оборотами около 1000 об/мин, все-таки заметно слышны. Поэтому желательно "придушить" их до 500-700 об/мин. Конечно, их воздушный поток упадет почти в два раза и это придется компенсировать, увеличивая их количество.

А вот цены на вентиляторы очень кусаются, и я не сторонник переплачивать за них. Но выбирая бюджетную модель, такую, как Powercase M14LED, нужно предусмотреть, чем мы будем регулировать их обороты.

Нужно выбрать материнскую плату которая позволяет регулировать обороты вентиляторов с 3-х пин разъемом и достаточным количеством разъемов для них, например - MSI B450-A PRO MAX.

Я подключил к такой материнской плате четыре вентилятора и отрегулировал обороты в зависимости от температуры компонентов. При низкой температуре процессора корпусные вентиляторы у меня останавливаются полностью.

Выводы

Как видите, в 2021 году собрать производительный и тихий ПК не составляет проблем - простыми средствами мы можем снизить энергопотребление компонентов, а чуть доплатив за охлаждение процессора, можно получить систему, бесшумную даже под нагрузкой. Главная проблема в 2021 году - где взять видеокарту для компьютера?

Пишите в комментарии, раздражает ли вас шум ПК? И как вы боретесь с ним?