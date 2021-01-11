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Впечатления от замены кулера IceHammer IH-4401A на Zalman CNPS10X Performa на Ryzen 5 1600

Выбор кулера для Ryzen в разгоне - непростая задача, ведь он достигает 110-130 ватт потребления, а охлаждать бюджетный процессор топ-кулером непрактично.
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Историю с появлением у меня процессора Ryzen 5 1600 и выбора кулер для него я уже подробно описывал в блоге "AMD перестала делать кипятильники. Размышления о прогрессе и моем Ryzen 5 1600", а новым читателям напомню, что первоначально взял для него бюджетный кулер DEEPCOOL ICE EDGE MINI FS V2.0. Для работе в стоке этот кулер вполне подойдет, но если вы будете разгонять процессор Ryzen архитектуры Zen и Zen+, то стоит поискать кулер, который сможет отвести 110-150 ватт тепла.

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Даже при небольшом напряжении 1.16 В и частоте 4 ГГЦ мой Ryzen ест 90-110 ватт и ему потребовался кулер помощнее. А если напряжение будет около 1.3 В, то "жор" процессора и его тепловыделение подпрыгнут до 120-130 ватт и даже выше.


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Главная проблема в том, что охлаждать бюджетный процессор, купленный за 7500 рублей и совсем не блещущий мощностью в 2021 году, нужно соответствующим бюджетным охлаждением, а не Noctua NH-U12A или Be Quiet Dark Rock TF, которые сопоставимы с ним по цене. К счастью, мне в руки попали пара отличных, хотя и устаревших кулеров - IceHammer IH-4401A и ZALMAN CNPS10X Performa, и сегодня я сравню их в связке с Ryzen 5 1600.

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IceHammer IH-4401A - очень старая модель, пик популярности которой пришелся на конец нулевых годов. Появившиеся тогда Core 2 Duo и Core 2 Quad отлично разгонялись, но требовали хорошего охлаждения, а на рынке тогда было совсем немного моделей кулеров, самым популярным и производительным из которых был Thermaltake Big Typhoon.

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В те времена я купил недорогой IceHammer IH-4401A для охлаждения Core 2 Duo E8400 в разгоне, для которого он не особо подходил из-за технологии прямого контакта. Потому кулер был подарен другу и вот, в 2020 году, снова вернулся ко мне. На сокет AM4 кулер встал как влитой, и почти год проработал у меня, охлаждая Ryzen 5 1600 в разгоне. Температуры не переваливали выше 70 градусов, но хотелось чего-нибудь более эффективного и тихого.

И такой кулер нашелся, ZALMAN CNPS10X Performa, но без креплений на AM4 сокет. Если честно, "колхозить" крепление было лень и не хотелось испортить материнскую плату, но наконец-то я решился на это, и теперь могу сравнить эти два кулера-ветерана, очень популярные в свое время.



На "перформу" я возлагал большие надежды, все-таки на одну теплотрубку больше, чем у "ледяного молота" и теплосъем через медную подошву более предпочтителен, чем прямой контакт, для современных процессоров с небольшими ядрами.

Сравнение

Но стоит положить кулеры рядом и сразу понимаешь, что у IceHammer IH-4401A радиатор больше, а теплотрубки толще, чем у  ZALMAN CNPS10X Performa.


Теплотрубки у "перформы" более равномерно распределены в радиаторе. У "айс-хаммера" видны два полукруглых выреза по бокам радиатора, снижающие площадь теплоотдачи, но не дающие выигрыша в размерах, только экономия веса.





Основания кулеров более крупным планом. Рабочее основание "айс-хаммера" заметно шире.



Сняв IceHammer IH-4401A с Ryzen 5 1600 после 9 месяцев работы, я заметил, что термопаста Arctic Cooling MX-4 слишком быстро загустела, и очаги загустения и более сухой пасты заметны вдоль канавок, которые идут между теплотрубок. Ощущение, что эти канавки работают как каналы, через которые воздух соприкасается с термопастой и высушивает ее.


В свое время IceHammer IH-4401A ругали за плохой прижим, ведь вес у него немаленький, а крепление не винтовое, а с помощью пружины. Чтобы исключить это, во время теста я прижимал рукой кулер, но разницы в температурах не заметил.

А для ZALMAN CNPS10X Performa пришлось "колхозить" крепление из комплекта крепежа кулеров AM4 Clip для Lucifer V2/K2, Iceblade pro V2.0, металлической профилированной пластины и стоек от материнской платы.



"Заколхозить" крепление получилось, но с прижимной пластиной я намучился, очень мешает в "перформе" силуминовая крышка, закрывающая теплотрубки сверху. Если вы собираетесь делать подобное крепление на AM4 сокет, лучше попробуйте вариант с проточкой отверстий и расстановкой крепежных планок сокета AM3. Такой вариант более изящный и надежный.


Вариант крепления от пользователя конференции overclockers.ru

Тесты

Для сравнения кулеров я использовал штатный вентилятор от ZALMAN CNPS10X Performa, обороты которого зафиксировал на акустически комфортных 1150 в минуту или на 38%. Нагрузку давал тестом OCCT, процессор, напомню, работал на частоте 4 ГГц при напряжении 1.16 В, которое при тяжелой нагрузке подскакивает до 1.17-1.18 В из-за особенностей работы Load-Line Calibration.

Под IceHammer IH-4401A максимальная температура процессора достигла 68 градусов. До такой же температуры разогрелась и VRM материнской платы.

 

Под ZALMAN CNPS10X Performa процессор разогрелся до 65 градусов, а VRM до 63. На скриншоте HWInfo64 видны обороты вентилятора, которого не видно на предыдущем - это я при сборке переставил один из корпусных вентиляторов с разъема molex на материнскую плату.


Выводы

Признаться, я ожидал большего от "перформы", дополнительная теплотрубка, цельное основание и общее качество изготовления позволили выиграть всего лишь 3 градуса у древнего "айс-хаммера". Но цифры эти неплохие, и в целом соответствуют тем, что получают пользователи процессоров Zen и Zen+ с подобным охлаждением.

А вот для охлаждения Ryzen 5000 с 8 ядрам, судя по отзывам их пользователей, "перформы" уже может не хватить, и мне придется искать более мощное и качественное охлаждение.

Ну а пока буду использовать "перформу", которая в б/у варианте идеально подходит на роль оптимального кулера для Ryzen 5 1600.


Пишите в комментарии, какие кулеры стоят у вас, на каких процессорах, и какие температуры вы получаете?

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разгон ryzen 5 1600 сравнение кулер icehammer ih-4401a zalman cnps10x performa
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