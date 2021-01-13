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Собираем игровой ПК на единственной видеокарте, до которой не дотянулись жадные руки майнеров

Видеокарт в продаже не осталось, майнеры раскупили все. Но что делать, если нужно собрать игровой ПК прямо сейчас? Похоже, я нашел выход из ситуации.
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Новый взлет курса биткоина и бум майнинга обернулся невиданным дефицитом видеокарт. В продаже нет ни новой 3000-й серии Nvidia, ни 2000-й, и даже GeForce GTX 1660 SUPER, не особо мощной в майнинге. С видеокартами от AMD ситуация еще хуже за счет того, что в майнинге они показывают  лучшие результаты в производительности на доллар и на ватт.

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Такого не было даже в 2017 году, видеокарты тогда подскочили в цене, но из продажи полностью не исчезали. Сколько продлится текущий майниг бум - не знает никто, а в самой тяжелой ситуации оказались те, кто остался без игрового ПК по каким-то причинам, и намеревался собрать его в конце 2020 или начале 2021 года.

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Конечно, можно "затянуть пояс" и сидеть на встроенной видеокарте, поигрывая в старые хиты, но по своему опыту знаю, что когда в ПК нет видеокарты, сразу нестерпимо хочется играть в новые игры.

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Я постоянно мониторю наличие видеокарт и цены на них в магазинах, и заметил, что одна модель не исчезает из продажи и есть в наличии практически повсеместно. Это GeForce GTX 1050 Ti, на архитектуре Pascal и с объемом памяти 4 Гб. В Регарде она сейчас продается за 13070 рублей.

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Конечно, производительность ее уже довольно низка, но на минимальных и средних настройках на ней можно будет поиграть во все новинки, исключая Cyberpunk 2077. Самым рациональным выходом из ситуации я считаю сборку ПК средней мощности, в котором временно будет стоять GeForce GTX 1050 Ti, а как только ситуация с видеокартами нормализуется, видеокарта будет заменена на более производительную.

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Теперь стоит определиться с процессором, который станет основой нашего ПК. Я предлагаю Intel Core i5-10400F, лучшее предложение сегодня по соотношению цена/производительность.

Разгон Core i5-10400F не поддерживает, и в теории его можно установить в материнскую плату на чипсете Intel H410, но я рекомендую взять плату подороже, на чипсете Intel B460, например, ASUS PRIME B460M-A. С такой платой вам не будет страшен перегрев цепей питания, а возможности расширения позволяют собрать на ней добротный ПК. Ведь у нее в наличие два слота DDR4, два слота M.2, шесть SATA-III и четыре USB 3.2 Gen1.

Разгон памяти на данном чипсете не поддерживается, но вам ничто не мешает нам занизить тайминги ОЗУ, получив несколько процентов производительности. Главное - выбрать память с первичными таймингами не менее 16. Такую, как ADATA XPG Gammix D10 (AX4U266638G16-DRG). Мы возьмем два модуля по 8 Гб.

Выбирая кулер для процессора, лучше сделать небольшой запас по эффективности охлаждения, который позволит вам собрать тихий ПК. Я выбрал для Core i5-10400F кулер ID-COOLING SE-903-SD, он имеет три теплотрубки с технологией прямого контакта и может отвести 130 ватт тепла.




Накопитель в ПК будет ADATA XPG SX6000 Pro (ASX6000PNP-512GT-C), SSD в форм-факторе M.2, с неплохими скоростными характеристиками, построенный на базе контроллера Realtek RTS5763DL, и имеющий время наработки на отказ в 2000000 часов.

Блок питания стоит взять с небольшим запасом, ведь Core i5-10400F вполне справится с видеокартами уровня GeForce RTX 3070 с потреблением в 220 ватт. Я предлагаю БП Be Quiet System Power 9, мощностью 600 ватт. 

Понимаю, что некоторым читателям надоело так часто видеть в моих сборках именно этот блок питания, но я не вижу для него конкурентов, ведь вдобавок к качественной элементной базе на DC-DC преобразователях, он еще и очень тихо работает и умеренно стоит.


Корпус мы возьмем DeepCool MATREXX 55 MESH Black, стильный и недорогой, позволяющий установить видеокарты длиной до 370 мм, а процессорные кулеры - до 168 мм. Вдобавок у него и боковая стенка из закаленного стекла. Но есть и минусы - нет предустановленных вентиляторов, а их цена сейчас кусается, и три вентилятора вполне могут стоить как половина корпуса.




В корпус мы возьмем пару тихих вентиляторов Aerocool Cosmo 12, с разноцветной подсветкой.


Данный ПК обойдется вам в 58050 рублей на 12.01.2021. Конечно, GeForce GTX 1050 Ti в подобной сборке будет слабым звеном, но если не забывать, что это временное решение, то мы получаем ПК, которого хватит еще на несколько лет.

Пишите в комментарии - пострадали ли вы из-за очередного бума майнинга? И что бы изменили в этой сборке?

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