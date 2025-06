В последние годы на просторах сети стала встречаться болезнь с забавным названием — игровая импотенция. Симптомы ее заключается в том, что геймер, обычно с большим стажем, перестает получать удовольствие от прохождения игр, но отказаться от ПК-гейминга полностью не может. И начинается замкнутый круг бесконечной покупки и установки новых игр, попытка начать их проходить, которая забрасывается через несколько часов. Затем обещание самому себе обязательно пройти новую игру до конца, ведь это хит и его просто нельзя не пройти. И заканчивается это все удалением игры с SSD через пару недель или даже месяц.

В таком режиме геймер может жить годы, да еще и тратить кучу денег на апгрейд ПК, чтобы он справлялся с новыми играми. Если быть честными с самими собой, то эти симптомы означают, что мы переросли ПК-гейминг, и не стоит ожидать, что вот выйдут Grand Theft Auto VI, четвертый Ведьмак или шестые Древние свитки и уж вот тогда-то мы поиграем на полную катушку. Скорее всего эти новые игровые хиты будет ждать такая же судьба, как и те, что мы так и не прошли.

Но что же делать в таком случае? Ведь отказаться от ПК практически невозможно, он часто незаменим для работы и очень удобен как развлекательное устройство для серфинга интернета, просмотра фильмов и прослушивания музыки. Да и желание во что-нибудь поиграть никуда не девается и худо-бедно какие-то игры проходятся, а иногда даже до конца. Мне хорошо знакомо это состояние, ведь оно появилось у меня более 10 лет назад, когда я после многих лет сидения в онлайн-играх вернулся к прохождению одиночных. Но эмоции при это были совсем не те, что раньше, да и игры, если оценивать их объективно, сильно сдали в качестве.

Смотрите сами, новых жанров не появляется уже много лет, если не десятилетий. Даже хиты, лучшие игры, появляющиеся раз в пять, а то и более лет, выходят в сыром и недоделанном виде, достаточно вспомнить Cyberpunk 2077 или S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. А геймеры, покупающие игру на старте, превращаются в бетатестеров, да еще и за свои деньги. Порочная практика выпускать игры по частям, запихивая огромное количество контента в последующие дополнения — DLC, приводит к тому, что практически любой хит можно сразу откладывать года на два-три и только потом проходить. За это время и баги исправят, и весь дополнительный контент в игру добавят. А многим играм и это не помогает и игровые серии типа Assassin's Creed, Call of Duty, Civilization, Doom, Fallout или Far Cry становятся все хуже с каждой игрой и нравятся все меньшему количеству геймеров.

Это не все проблемы современного ПК-гейминга. Пресловутая "повесточка" практически лишила нас симпатичных героинь в крупных игровых проектах, последняя запоминающаяся героиня была в Shadow of the Tomb Raider, игре, вышедшей в 2018 году. Еще из проблем, преследующих геймеров сегодня можно отметить чрезвычайно высокие системные требования игр, совершенно не соответствующей той картинке, что мы получаем. Если в Far Cry в 2004 году или в Crysis в 2007 мы наглядно видели революцию в графике, чтобы приобщиться к которой, было не жалко купить новую видеокарту, то сегодняшние игры на движке Unreal Engine 5 выглядят одинаково и довольно блекло.

А вот за видеокарту, позволяющую поиграть в современные игры с комфортным FPS хотя бы в разрешении 1080p, придется отдать гораздо больше в долларовом эквиваленте, чем 10-15 лет назад. И еще с частью проблем столкнулись отдельно наши геймеры — это недоступность покупки многих игр в Steam или Epic Games Store без танцев с бубном. А еще вырезание русской озвучки из игр, теперь редко какой новый хит радует нас русской речью, а это очень сильно влияет на восприятие игры.





Игровая индустрия находится в серьезном кризисе и нет ничего удивительного, что геймер с большим стажем, начинавший свою игровую карьеру в золотой век ПК-гейминга, будет чувствовать апатию и разочарование от новых игр. И сегодня я поделюсь с вами лекарством от игровой импотенции, которое помогает мне уже много лет и благодаря которому я могу с азартом играть неделю на пролет по паре-тройке часов в день. Это старые шутеры, вышедшие в конце 1990-х и начале 2000-х годов и есть несколько причин, почему они так хорошо подходят для уставших геймеров.

Во-первых, это чувство ностальгии. Запуская старую игру, в которую вы с азартом рубились 20 лет назад, просто нельзя не получить положительные эмоции. И через призму ностальгии даже графика в них не воспринимается сегодня слишком устаревшей и перестает резать глаз уже через пять минут игры.

Во-вторых, многие шутеры тех лет не перегружены излишним сюжетом или RPG-элементами, которые любят использовать современные геймдизайнеры. За счет этого порог вхождения в них минимален — запускаете игру, разбираетесь с управлением и уже через пару минут с азартом отстреливаете врагов. А еще их линейность, так называемая "коридорность", воспринимающаяся как минус лет 10 назад, сегодня, после огромных и пустых открытых миров во многих AAA-играх наоборот, воспринимается как плюс. В старом шутере не заблудишься.В-третьих, для прохождения этих игр не нужен крутой компьютер, большинство из них пойдут даже на встроенной графике процессора Intel Core i3, а уж на более-менее игровой видеокарте десятилетней давности выдадут 100 и больше FPS. И многие хиты тех лет уже получили поддержку широких разрешений, а то и вовсе — полноценные ремастеры, позволяющие получить гораздо более приятную и современную картинку.

И, наконец, четвертая причина. Это довольно короткое время прохождения, которое подобрано так, чтобы не дать вам заскучать. Ведь как бы не была хороша игра, через какое-то время она нам надоедает. Большинство старых шутеров можно пройти за несколько вечеров.

И сегодня я поделюсь с вами подборкой своих любимых шутеров, начав с того, который прохожу прямо сейчас. И да, не пугайтесь, если увидите в этой подборке не только классические шутеры с пушками, но и слешеры, разницы между ними практически нет, ведь в большинстве слешеров вы можете пострелять из лука или арбалета.

The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena

Первая игра про Риддика, The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, произвела фурор в 2004 году, встав на один уровень с главными хитами того года. А вот продолжение, игру The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena из 2009 года, многие игроки пропустили, но она заслуживает твердую оценку в 8 из 10 баллов. В ней нам тоже можно действовать как открыто, так и прячась в тенях и тихо ликвидировать врагов.

Dead Space

В этой жутковатой игре главное продержаться час, а уж потом вы будете с азартом отстреливать конечности некроморфам на борту космического корабля, пытаясь уничтожить источник этой нечисти.

Quake II

Знаменитый шутер из 1997 получил версию с улучшенной графикой — Quake II Enhanced. И это повод пройти игру заново. В моем случае Quake II стал первой игрой, в которую я играл на своем первом личном ПК сразу после покупки, даже еще и гриппуя, с температурой 39С, и впечатления она оставила незабываемые.

Heavy Metal: F.A.K.K.2

Когда я говорил про отсутствие красивых героинь в современных играх, я вспоминал шутер Heavy Metal: F.A.K.K.2, прообразом героини из которого — Джулии, стала американская актриса Джули Стрэйн. Это захватывающая игра с разнообразными локациями и очень приятной графикой.

Black Mesa, ремейк Half-Life

Годы идут, а Half-Life все так же остается шедевром и одним из лучших шутеров в истории. В 2025 году эту игру лучше переходить в виде ремейка Black Mesa, графика в котором не уступает Half-Life 2.

Half-Life 2 и эпизоды

Вспомнив первую часть Half-Life, нельзя не упомянуть и ее продолжение — Half-Life 2 с двумя эпизодами. Эта, не побоюсь этого слова, великая игра и сегодня смотрится хорошо без всяких ремастеров, а по геймплею намного лучше большинства новинок.

Far Cry

Far Cry произвел в 2004 году революцию в графике и физике, разделив игры на "до" и "после". И сегодня этот шутер с большими пространствами выглядит отлично, а играется с огромным азартом.

Max Payne

Мрачный нуарный шутер про полицейского, открывший для нас замедление времени в играх.

Painkiller

Painkiller — шутер, в котором вам предстоит отстреливать толпы врагов и мозг в нем отключается через 10-15 минут, остаются только инстинкты и спиномозговые рефлексы. Лучшую игру для отвлечения от тяжелых мыслей и не придумать.

Serious Sam: The First Encounter

Но еще более ярким представителем такого жанра стал шутер Serious Sam: The First Encounter, где монстры валят бесконечными толпами.

Return to Castle Wolfenstein

Еще одна игра, над которой не властно время — это шутер Return to Castle Wolfenstein, с огромным арсеналом оружия и отлично проработанными уровнями, на которых нам предстоит уничтожать нацистов и всякую нежить.

Итоги

Надеюсь, этот список позволит вам вернуть то самое ощущение от игр на ПК, которое мы получали 20 лет назад, или хотя бы просто поиграть с азартом. И в конце нельзя не рассказать про еще один способ борьбы с игровой импотенцией, который я открыл совершенно случайно. После окончания волны майинга в 2021 году я продал свою видеокарту GeForce GTX 1060 по очень хорошей цене, почти за 28000 рублей. Положил эти деньги на полку, поставил в ПК старенькую ATI Radeon HD 4870 и стал ждать падения цен на GeForce RTX 3060, чтобы купить ее по вменяемой цене. Как выяснилось, пользоваться в 2021 году видеокартой ATI Radeon HD 4870 было очень тяжело и неудобно, и я купил затычку GeForce GT 1030, на которой и сидел потом несколько месяцев до покупки GeForce RTX 3060.

И вот в эти месяцы, не имея нормальной видеокарты, я хотел играть как никогда и с азартом прошел на GeForce GT 1030 множество игр, с которыми она справлялась. Тут как в ситуации с запретным плодом, невозможность поиграть подстегивала желание. Ну а как только я купил GeForce RTX 3060, спустя месяц-другой желание играть и удовольствие от игр вернулось на прежний уровень. Так что, если вы хотите попробовать радикальные меры в борьбе с игровой импотенцией, а заодно пришло время сменить старую видеокарту на GeForce RTX 5000 или Radeon RX 9000, то попробуйте посидеть полгодика на бюджетной видеокарте.



Конечно, не на GeForce GT 1030 — играть на ней не пожалеешь и врагу, а на более мощных моделях.

Radeon RX 6400 — самая бюджетная современная модель от AMD.

Или можно попробовать экзотику — Intel Arc A310.

А еще можно попробовать гораздо более радикальный вариант — перейти со большого стационарного ПК на крошечный мини ПК, таких моделей сегодня есть множество, и они позволяют работать, серфить сеть, смотреть видеоконтент высокой четкости и играть в старые игры. Например, ACEMAGIC S1 или GK3V Plus.

Пишите в комментарии, какие еще шутеры стоит добавить в этот список? А еще я порекомендую вам несколько моих новых блогов:

