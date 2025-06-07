Пока часть геймеров решает, покупать ли им новые видеокарты GeForce RTX 5000 или нет, другие любители игр на ПК, особенно из маленьких городов, где зарплаты гораздо меньше не только, чем в Москве и Санкт-Петербурге, но даже и чем в городах миллионниках, озабочены другим вопросом. А именно, как собрать игровой ПК, который хоть как-то тянул бы новые одиночные игры или выдавал приемлемый FPS в Counter-Strike 2 PUBG: Battlegrounds или Dota 2.

Нам, завсегдатаям компьютерных форумов, вращающимся среди оверклокеров и энтузиастов, кажется, что большинство игровых ПК оснащены, как минимум, видеокартой уровня GeForce RTX 2070 и шестиядерным процессором. Однако, если посмотреть на обычных людей, которые просто пользуются компьютером как инструментом, играя на нем или работая, мало или совсем не интересуясь частотами, таймингами и температурами, то выясняется, что большинство все еще сидит на довольно старых и слабых конфигурациях.

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Хорошо, если это Ryzen первого поколения с видеокартой уровня GeForce GTX 1060, частенько это и вовсе четырехъядерники для сокета LGA 1155, которым скоро стукнет уже 15 лет, которые работают в связке с видеокартами GeForce GTX 750 и аналогами от AMD. Даже глядя на своих друзей и знакомых, я отмечаю, что ни у кого нет видеокарты даже мощнее моей старенькой GeForce RTX 3060, которая уже давно не тянет новые игры на максимальных настройках графики.

И тяжелее всего приходится юным геймерам — школьникам и студентам, доходы у них, как правило, очень скромные, а вот интерес к играм максимальный. И сегодня мы с вами попробуем подобрать такую конфигурацию игрового компьютера, на которую этой категории геймеров можно будет накопить за лето, и которая позволит запускать новые игры хотя бы на минимальных настройках графики. Часть комплектующих для такого ПК, чтобы максимально сэкономить, придется поискать на Авито. Но мы выберем там только такие, которые максимально надежны и которые легко проверить на работоспособность при покупке. А остальные компоненты ПК выберем на Яндекс Маркете.

Процессор

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Если посмотреть на ситуацию с процессорами на вторичном рынке, то очень заметно, как сильно подешевели актуальные модели. Ведь на них давят низкие цены в магазинах, где процессоры дешевеют из-за укрепившейся национальной валюты, летнего сезона и насыщения рынка новыми моделями, в первую очередь мегапопулярными шестиядерниками для платформы AM5. И получается, что брать старые процессоры, например, Ryzen 5 1600 или Core i5-9500F нет никакого смысла — они не стоят того, сколько за них просят, а Ryzen первого поколения еще и очень плохо показывают себя в онлайн играх, где важна высокая производительность на ядро.

И оптимальных вариантов у нас два — взять недорогой шестиядерник Ryzen 5 3600, который не имеет врожденных болезней микроархитектуры Zen и Zen+. Просят за них около 3000 рублей, и это адекватная цена, учитывая, что новый аналог — Ryzen 5 5500, стоит сегодня новым около 5500-6500 рублей. Но гораздо более привлекательными мне показались на Авито процессоры Core i3-12100F — их цена опускается уже ниже 3000 рублей, и это отлично за их производительность, ведь такую новую модель можно купить за 4500-4700 рублей.

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Core i3-12100F выигрывает у Ryzen 5 3600 и по энергопотреблению, если для модели от AMD очень желательна материнская плата с радиаторами на системе питания, то нашему четырехъядернику хватит и самой дешевой модели на чипсете Intel H610. Да еще при этом мы автоматически получаем поддержку шины PCI Express 4.0. Проверить процессор при покупке довольно просто, а в случае Core i3-12100F это будет легче, чем с Ryzen 5 3600, так как у него нет ножек.

Кулер процессора

Кулер для Core i3-12100F мы тоже возьмем на Авито и с ним можно обойтись даже моделью без теплотрубок, ведь в играх он есть всего около 40-50 ватт. Главное, взять модель с креплением для сокета LGA 1700, ведь вторичный рынок завален кулерами для старых платформ, которые можно установить на нас сокет только после "колхозинга". Кулер можно найти всего за 250-300 рублей и главное убедиться, что вентилятор на нем не трещит.

Материнская плата

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А вот материнскую плату для Core i3-12100F мы возьмем новую, так как при покупке на Авито проверить ее будет трудно, могут всплыть скрытые дефекты, ну а о том, чтобы покупать плату с доставкой, без проверки на месте, не стоит и думать. Да и цены новых материнских плат на чипсете Intel H610 начинаются с 4800 рублей, так что экономия здесь не стоит свеч, лучше получить гарантию и быть абсолютно уверенными, что плата исправна. Все подобные недорогие платы примерно одинаковы по функционалу, но стоит выбирать модель с поддержкой SSD M.2, как MaxSun Challenger H610M. У нее, кстати и радиатор на VRM есть.

Оперативная память

В этой сборке нам не до жиру, поэтому мы обойдемся всего 16 ГБ оперативной памяти, этого впритык хватит для большинства новых игр. Не нужна нам и высокочастотная ОЗУ, для Core i3-12100F вполне достаточно 3200 МГц. Но вот чего стоит избегать, так это серверной памяти и моделей от китайских производителей, ищите известные бренды — Kingston, ADATA, G-Skill, Hynix, Samsung. И не забывайте, что нам нужны две планки по 8 ГБ — для двухканального режима раоты ОЗУ. Новая память DDR4 с такими частотами стоит сегодня в районе 2000-2500 рублей, а это значит, что б\у ОЗУ на Авито можно найти примерно за 1300 рублей и стоит ли это такой экономии — решать только вам.

Видеокарта

А теперь главная деталь любого игрового ПК — видеокарта, и здесь у нас очень широкий выбор, ведь вторичный рынок завален видеокартами разных поколений, с производительностью и ценами, отличающимися на порядки. И в зависимости от нашего бюджета мы можем взять даже GeForce GTX 1650 или GeForce GTX 1650 SUPER, которые стоят заметно меньше 9000 рублей, но потянут многие онлайн игры. Но гораздо более выгоднее по соотношению цены и производительности видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti, они имеют достаточные для средних настроек в играх 6 ГБ видеобуфера, очень скромное энергопотребление, и если на них и майнили, то очень недолго.

На энергопотребление стоит в первую очередь обращать внимание при покупке подержанной видеокарты. Чем оно меньше, тем ниже риск всяких проблем и даже засохшая термопаста не убьет видеокарту с TDP в 80-120 ватт, а вот для 250-300-ти ваттных монстров это критично, как и попытки сменить термопасту и термопрокладки неопытным пользователем. Но гораздо более предпочтительнее сегодня такие видеокарты, как GeForce RTX 3050, особенно в варианте с 8 ГБ видеопамяти.

Разброс цен на них довольно большой, но вполне реально найти видеокарту за 10000-12000 рублей. Главный плюс этих моделей, это, конечно же, не трассировка лучей, которую они не тянут, а технология DLSS и привычные многим фирменные фишки Nvidia и знакомые драйвера. Новая видеокарта GeForce RTX 3050 8 ГБ обойдется почти в 20000 рублей.

Не будем кривить душой, в мире продано намного больше GeForce RTX 3050, чем на 20% более мощной AMD Radeon RX 6600. Которые, кстати, уже можно купить за 18000-20000 рублей новыми.

Но и эту видеокарту тоже стоит рассматривать к покупке, но цены на нее чуть выше, 12000-16000 рублей. И про проверке обращайте внимание не только на шум вентиляторов, и температуру GPU, но и на температуру Hot Spot, горячей точке чипа, ее высоким значением часто грешат модели от AMD.





А вот какие модели точно не стоит брать, так это AMD Radeon RX 470, Radeon RX 480, Radeon RX 570, Radeon RX 580, Radeon RX 5600 XT, Radeon RX 5700 XT, Radeon RX Vega 56 и Radeon RX Vega 64. Эти видеокарты очень хорошо копали криптовалюту и наверняка побывали в фермах майнеров.

SSD-накопитель

SSD-накопитель мы возьмем новым, в магазине, ведь разница по сравнению с с "бэушной" моделью будет небольшая, а вот риск нарваться на начавший глючить экземпляр всегда есть. И в эту сборку намеренно будет поставлена SATA модель, они немного дешевле и не потребуют от вас дополнительной установки радиатора. А низкая температура SSD в немалой степени способствует его живучести. SSD объемом менее 500 ГБ брать уже нет никакого смысла, поэтому наш выбор — недорогой и надежный A-Data Ultimate SU650 ASU650SS-512GT-R объемом 512 ГБ.

Блок питания

Еще один компонент ПК, который нужно брать только новым — это блок питания, ведь у недорогих моделей года за три уже подсыхают конденсаторы и сколько проработает такой БП, купленный на Авито, никому не известно. Да еще он вполне может сломаться, утянув за собой часть драгоценных комплектующих, которые мы с таким трудом ищем, экономя каждый рубль. Поэтому берем Deepcool PF мощностью 400 ватт и не паримся, это лучший выбор в бюджетную сборку.

Корпус

Здесь все просто, можно взять старенький корпус от прошлого ПК, купить на Авито за пару сотен рублей модель с верхним расположением блока питания или вовсе сложить ПК в открытую коробку на полку. В таком импровизированном открытом стенде как-то раз мой компьютер проработал полгода, но это крайне противопоказано, если дома есть маленькие дети или коты. Выбирая старый корпус, ищите модель с толстым железом, их продается довольно много, и с вентилятором 120 мм на выдув — этого вполне хватит для сборки на GeForce RTX 3050 и Core i3-12100F, которая будет выделять максимум 190 ватт тепла в играх.

Итоги

Давайте подведем калькуляцию того, что у нас получилось.

Core i3-12100F 3000 рублей Кулер 250 рублей MaxSun Challenger H610M 4648 рублей ОЗУ 16 ГБ DDR4 1300 рублей GeForce RTX 3050 8 ГБ 12000 рублей A-Data Ultimate SU650 2880 рублей Deepcool PF400 3175 рублей Корпус 300 рублей Итого 27553 рубля





В итоге у нас получилось всего 27553 рубля — это даже меньше, чем стоит сегодня популярная видеокарта GeForce RTX 4060. И ее, кстати, ничто не помешает поставить в этот ПК в будущем, увеличив FPS в играх более, чем в полтора раза. Пишите в комментарии, а какой ПК вы купили в первый раз и во сколько он вам обошелся?

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