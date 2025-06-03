Разрешение QHD или 2560x1440 пикселей уже практически стало стандартом, под который в последние годы собираются мощные игровые ПК. Оно обеспечивает гораздо более приятную картинку с высокой плотностью пикселей по сравнению с более распространенным, но стремительно устаревающим разрешением 1080p, и при этом не так сильно бьет по производительности, как разрешение 4K. Интерес к этому разрешению подстегивает еще и огромное количество появившихся на рынке игровых мониторов, которые не только дают четкую картинку практически без смазывания динамических объектов, но и позволяют играть с высокой герцовкой, обеспечивая высокую плавность в динамичных играх.

А учитывая большую диагональ подобных мониторов, большинство из которых выпускается на 27" матрицах, на них можно получить игровой опыт совершено другого уровня, после которого возвращаться на разрешение 1080p уже не захочется. Но делая апгрейд на такой монитор со старого, с разрешением 1920x1080 пикселей, или собирая под него новый игровой ПК с нуля, нужно понимать, что получить высокую четкость картинки бесплатно не получится. Количество точек на QHD мониторе превышает таковое на Full HD в 1.77 раза и это весьма существенное значение, ведь примерно на столько просядет и количество кадров в секунду в ваших играх.

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Но не только мощность графического чипа будет определять то, сколько выдаст ваш компьютер в новых играх в таком разрешении. Очень важным становится еще и объем видеопамяти, если для разрешения 1080p в большинстве свежих игр уже впритык хватает 8 ГБ VRAM, без запаса на будущее, а в некоторых новинках с таким объемом уже критично падает FPS, то для игр в разрешении 1440p сегодня становится мало даже 12 ГБ. И это не удивительно, ведь количество пикселей на экране становится больше в 1.77 раза, а 12 ГБ всего в полтора раза больше, чем 8 ГБ. Поэтому, собирая компьютер для игр в таком разрешении, стоит отдавать предпочтение видеокартам с объемом видеопамяти в 16 ГБ — это даст запас на будущее, заметно продлив срок актуальности вашего игрового ПК.

Но для этого разрешения подойдет не всякая видеокарта с таким объемом VRAM, например, GeForce RTX 4060 Ti в версии 16 ГБ будет слишком слаба из-за всего 128-ми битной шины памяти, ограничивающей ее пропускную способность всего до 288 Гбайт/сек. А это даже меньше, чем у GeForce RTX 2060 из 2019 года, которая выдает 336 Гбайт/сек. Не подойдет для игр в таком разрешении и видеокарта AMD Radeon RX 7600 XT. Несмотря на внушительный объем видеопамяти чип у нее довольно слабый и только совсем не требовательные игры или новинки на низких настройках графики она потянет в разрешении 1440p.

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На этом нюансы сборки оптимального ПК для игр в разрешении 2560x1440 пикселей не заканчиваются. Если вы хотели сэкономить в такой сборке на процессоре, ведь основные требования игры предъявят видеокарте, то лучше этого не делать. В таком случае сборка получится не сбалансированной, и неспособной выдать высокий FPS для комфортной игры на высокогерцовом мониторе. Поэтому мы практически не встречаем сборки ПК на базе процессора Ryzen 5 5600 и видеокарты GeForce RTX 4070 SUPER, хотя для определенного набора игр со слабой процессорозависимостью такая связка имеет право на существование.

И руководствуясь этими знаниями, сегодня мы постараемся собрать оптимальный компьютер для игр в разрешении 1440p, без экономии на качестве комплектующих, с большим запасом производительности на будущее. Примеры цены комплектующих возьмем на маркетплейсе Яндекс Маркет.

Процессор

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Выбор процессора в подобную сборку будет сильно зависеть от вашего бюджета, но про популярные шестиядерники лучше забыть — они будут уже слишком слабоваты. Исключая, конечно, Core i5-14600KF, но этот процессор с натяжкой можно назвать шестиядерником, ведь он позволяет обрабатывать 20 потоков. И разумным минимумом в эту сборку станет восьмиядерник Ryzen 7 7700, который еще долго будет справляться с играми и потребляет меньше энергии, чем сопоставимые по производительности процессоры от Intel. А еще платформа AM5 в будущем позволит совершить апгрейд на модели Ryzen 9000-й серии или процессоры X3D. Но если вам нужен высокий FPS здесь и сейчас, и вы готовы доплатить за это почти 20000 рублей, то сразу берите восьмиядерник Ryzen 7 7800X3D с большим количеством кэша третьего уровня. Этого процессора хватит для самых тяжелых игр еще лет на пять, а то и больше.

Кулер процессора

Мы же остановимся в этой сборке на Ryzen 7 7700, который показывает оптимальные результаты в играх на лимите мощности, расширенном примерно до 100-120 ватт, и примерно на такое энергопотребление стоит ориентироваться при выборе кулера для него. Но даже с топовыми воздушными кулерами этот процессор будет оставаться довольно горячим, поэтому сильно переплачивать за охлаждение для него не стоит. Лучшим выбором для этого процессора станет двухсекционная модель с парой вентиляторов 120 мм и шестью тепловыми трубками — Id-cooling FROZN A620 PRO SE.

Материнская плата

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А вот на материнской плате для Ryzen 7 7700 мы экономить не будем и модели начального уровня с куцыми радиаторами на системе питания оставим для процессоров Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 8400F. Поэтому возьмем качественную плату MSI PRO B650M-A WIFI на чипсете AMD B650, которая позволит показать Ryzen 7 7700 максимум производительности без проблем. Да, чипсет у нее не самый новый, и шина PCI Express всего четвертой версии, но ее пропускная способность будет важна только на видеокартах начального и среднего уровня, где количество линий для подключения урезано до восьми, например, на GeForce RTX 5060. В нашем случае видеокарта будет иметь полноценное количество линий PCIe и не будет испытывать недостатка видеопамяти, но об этом позже.

Оперативная память

Выбор оперативной памяти в нашу игровую сборку будет довольно прост, ведь споры по поводу ее актуального объема остались далеко в прошлом и в ближайшие годы нам будет хватать 32 ГБ. Не стоит в системе с Ryzen 7 7700 гнаться и за высокой частотой ОЗУ, оптимальным параметром станет 6200-6400 МГц с настроенными таймингами. Ведь частота контроллера памяти, UCLK, на процессорах Ryzen платформы AM5 выбирается делителем 1:1 или 1:2 и именно первый вариант будет самым оптимальным по производительности, а высокие частоты DDR5 в таком режиме недоступны. А если вы все-таки решите взять в эту сборку Ryzen 7 7800X3D, то влияние скорости ОЗУ на процессорную производительность будет еще меньше за счет огромного кэша L3. Мы возьмем надежную ОЗУ G.skill Ripjaws S5 с частотой 6400 МГц и таймингами 32-39-39-102.

Видеокарта

Думаю, многие уже догадались, что за видеокарта будет в этой сборке. Да, это GeForce RTX 5070 Ti, видеокарта дорогая, но очень мощная и не имеющая проблем с объемом и скоростью видеопамяти. 16 ГБ видеопамяти GDDR7 на этой модели дают громадную пропускную способность в 896 Гбайт/сек, для подключения используются 16 линий PCI Express, так что эта видеокарта будет прекрасно работать и в системах с четвертой версией шины PCIe. Альтернатив в этом сегменте производительности у этой видеокарты практически нет.

Топовые Radeon RX 9070 XT от AMD конкурируют с ней только в нетрассированных играх, да и будем честны, "красные" видеокарты с такой стоимостью выберет настолько малое количество геймеров, что в статистике Steam их число едва превысит доли процента. Например, на сегодня только 0.5% геймеров выбрали Radeon RX 7900 XTX, а первые места в статистике плотно оккупировали видеокарты от Nvidia. Да и выбрав "зеленые" модели прошлого поколения, сэкономить не получится, GeForce RTX 4070 Ti SUPER с 16 ГБ видеопамяти, немного уступающая нашей видеокарте, Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro, стоит практически столько же.

SSD

Перефразируя великого русского писателя Антона Павловича Чехова, можно сказать — "В мощном игровом компьютере должно быть все прекрасно, и процессор, и видеокарта, и материнская плата, и SSD-накопитель". И правда, экономить на SSD в сборке, где одна видеокарта будет стоить почти сто тысяч рублей, будет весьма нерациональным решением. Поэтому мы возьмем один из лучших по соотношению цены, надежности и скорости SSD объемом 2 ТБ — Kingston KC3000.

Блок питания

Ну а то, что в подобном ПК не стоит экономить на блоке питания, думаю, понятно всем. Энергопотребление у GeForce RTX 5070 Ti немаленькое, 300 ватт, и блок питания для этой видеокарты рекомендуется мощностью 750 ватт. Но важна не только мощность, но и стабильность выдаваемых напряжений под максимальной нагрузкой, которую могут обеспечить только топовые модели от известных производителей. Ну а еще, как я всегда рекомендую в своих сборках, нужен запас по мощности БП, чтобы обеспечить его низкий нагрев и шум. Поэтому выберем в эту сборку блок питания Chieftec Atmos (CPX-850FC), мощностью 850 ватт, с сертификатом 80 PLUS Gold, полностью модульной конструкцией проводов и разъемом питания видеокарты 12VHPWR.

Корпус

В одной из моих прошлых сборок засветился корпус DeepCool MATREXX 50 MESH 4FS всего за четыре с небольшим тысячи рублей, и он все еще есть в продаже по такой вкусной цене. Он подойдет в нашу сборку еще и из-за возможности установки длинных видеокарт, и наша GeForce RTX 5070 Ti длиной 34 см умещается в него почти впритык.

В корпусе уже стоят четыре вентилятора, но для нашей сборки нужно поставить еще пару — на верхнюю панель, ведь суммарное количество тепла, которое нужно будет отвести из корпуса, превысит 400 ватт. Например, недорогие, но качественные ARCTIC P14 Max, диаметром 140 мм.

Итоги

Подсчитывая итоговую сумму, становится ясно, что стоит воспользоваться картой Пэй, ведь с ней экономия составит более 10000 рублей, а наш ПК будет стоить 172318 рублей. А без нее — уже 182422 рубля. Сумма весьма серьезная, я, к примеру, такой ПК позволить себе точно не смогу, но нужно учитывать, что он будет актуальным еще очень длительный срок. Жду ваших советов по поводу выбора комплектующих в ПК для игры в разрешении 2560x1440 пикселей, а еще напомню, что цены на момент выхода блога в печать могут измениться. А еще посоветую вам два моих новых блога: про то, как я организовал бэкап важных файлов на своем ПК и сборку игрового ПК на базе видеокарты GeForce RTX 5060 Ti.

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