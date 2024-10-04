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11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 4

Вспоминаем продвинутые кулеры, появившиеся из-за роста энергопотребления и нагрева процессоров 15-20 лет назад.
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В прошлом выпуске блога про ретро кулеры мы рассмотрели несколько массивных моделей, предназначенных для установки в сокет A или, как его еще называли, сокет 462 и охлаждения процессоров Athlon XP и Duron. И это было весьма непростой задачей, так как у этих процессоров был открытый кристалл, и от скола его защищали лишь четыре резиновые подушечки по углам. Само крепление было очень компактным, зубцы, за которые крепилась металлическая пружина, очень маленькие, а усилие ее сжатия — очень высоким. Сколько процессоров было угроблено этим неудачным креплением, неизвестно, но судя по сообщениям пользователей тех лет на форумах, немало. И моя первая попытка сэкономить, собрав игровой ПК на AMD Duron, вместо популярного тогда Celeron на ядре Tualatin, закончилась сколотым кристаллом процессора, потерей весьма весомой по меркам начала 2000-х годов суммой и возвратом к привычной платформе Intel с сокетом 370.

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А этот сокет имел аналогичное крепление, и кулеры тех времен были универсальны, подходя и к сокету А, и к сокету 370. Но процессоры от Intel для этого сокета, даже несмотря на отсутствие резиновых подушечек, скалывались гораздо реже, и это можно объяснить более прочным кристаллом, который имел форму, близкую к квадрату. А еще для них не требовались мощные системы охлаждения, ведь, к примеру, Celeron с частотой 800 МГц на ядре Coppermine потреблял всего 29 ватт, и даже Pentium III с частотой 1.33 ГГц на ядре Tualatin — всего 33.9 ватт. А процессоры на ядре Tualatin уже имели теплораспределительную крышку, и проблема скола кристалла обходила их стороной. А популярный в то время процессор Athlon XP 2500+, который отлично разгонялся, потреблял 68 ватт, то есть, более чем в два раза больше, чем похожий по производительности Pentium III.

Но сказать, что теплораспределительная крышка процессоров Tualatin решала все проблемы — нельзя. Например, один мой знакомый, довольно опытный компьютерщик, повредил материнскую плату для Pentium III из-за соскочившей с крепления кулера отвертки. Да, закреплять пружину на некоторых кулерах приходилось с помощью отвертки, так как площадки для нажатия пальцем на пружине не было, и соскочившая отвертка запросто повреждала дорожки на материнской плате. Крепления кулеров для следующего поколения процессоров AMD на сокете 754 стали гораздо удобнее и практически в неизменном виде дошли до наших дней, а вот крепление кулеров у конкурентов на сокете 478 получилось не очень удачным. 

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Крупная прямоугольная рамка была заточена под классические недорогие квадратные кулеры, а то, что она ограничивала сдвиг кулера в сторону, приводила к проблеме, которая знакома сегодня пользователям процессоров AMD с сокетом AM4. Прикипевшая засохшая термопаста склеивала подошву кулера и крышку процессора и иногда попытка снять его заканчивалась тем, что вместе с кулером вы выдергивали и процессор из сокета. Один раз такое случилось и со мной, когда я менял термопасту в ПК друга и приклеившийся к кулеру весьма не дешевый Pentium 4 2800 МГц на ядре Northwood стоил мне немало нервных клеток, но процессор выжил и после установки в плату заработал как ни в чем не бывало — ножки у них тогда были гораздо прочнее, а их число — почти в два раза меньше, чем у моделей AM4. Но сегодняшний блог я начну с кулера для процессоров Athlon XP, ведь именно высокое тепловыделение этих моделей стало причиной появления продвинутых кулеров с очень интересными инженерными решениями.

Thermaltake Volcano 7+

Если процессорам Pentium III хватало небольшого алюминиевого радиатора, то отвести тепло от горячих Athlon XP, особенно в разгоне, вначале пытались с помощью большого количества меди. И очень популярным стал цельномедный кулер Thermaltake Volcano 7+, который, правда без вентилятора, есть у меня в коллекции. И его массивный радиатор вполне сможет справится с охлаждением Ryzen 5 5600X, который работает сейчас в моем ПК, особенно учитывая то, что обороты вентилятора у этого кулера были просто чудовищными, достигая 6000 об/мин на максимуме. А с крепежом на сокет AM4 не должно возникнуть проблем, если найти подходящую пружину для похожих по форме кулеров от этого сокета. Но, при таком "колхозинге" нужна всегда учитывать степень прижима кулера к процессору, ведь можно получить или перегрев при слабом прижиме, или повреждение процессора, сокета и изгиб материнской платы при слишком сильном прижиме.

Zalman CNPS6000-Cu и CNPS3100-Plus

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Компания Zalman попробовала экспериментировать с кулерами, состоящими из пакета медных пластин, которые были не только способны эффективно отводить тепло, но были и очень технологичны в производстве. И для платформ сокет А и 370 выпустила довольно причудливый кулер CNPS3100-Plus, а затем его развитие — Zalman CNPS6000-Cu, похожие на веер. На первый взгляд, разницы между ними нет, но старшая модель имеет больший вес и более эффективные пластины другой формы, что позволило выиграть несколько градусов. И эти кулеры не сильно отставали от Thermaltake Volcano 7+ даже в тихом режиме, справляясь с Athlon XP в разгоне с энергопотреблением в 80 ватт.


Asetek Vapochill Micro

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Весьма интересный кулер выпустила компания Asetek в 2005 году. В Asetek Vapochill Micro использовалась довольно крупная "камера кипения" жидкость от которой поднималась вверх по трем толстым трубками. Скорее всего, это был прообраз испарительных камер, применяемых в системах охлаждения видеокарт. Подобный наклон радиатора в сторону плату встречался и на кулерах от фирмы Scythe, но, так как пользы он практически не давал, от него быстро отказались. А что касается Asetek Vapochill Micro — то этот кулер подвел очень маленький радиатор, а иначе получился бы неплохой конкурент дорогим и тяжелым моделям тех лет.

Scythe Mine

Scythe Mine из 2006 года мало чем отличается от современных небольших башен — три теплотрубки и вентилятор диаметром 100 мм. Но при таких компактных размерах компания Scythe сделала его двухсекционным, и еще добавила небольшой радиатор на основание, и в результате эта модель смогла даже обогнать цельномедный Thermaltake Mini Typhoon с шестью теплотрубками.

Thermaltake Silent Tower

В первом блоге про старые кулеры засветилась эффективная модель Thermaltake Sonic Tower, но в модельном ряду Thermaltake был кулер с очень похожим названием — Thermaltake Silent Tower. На первый взгляд — ничего необычного, компактная башенка с вентилятором диаметром 90 мм и три тепловые трубки. Но довольно массивный радиатор, полностью заключенный в короб, позволил этому малышу показать результаты почти на уровне гораздо более дорогого Zalman 9500.

Cooler Master Hyper 6 (KHC-V81-U1)

Очень похож на предыдущий кулер был Cooler Master Hyper 6 (KHC-V81-U1) из 2004 года. Причем он был гораздо компактнее, вентилятор имел размер всего 80 мм, но трем теплотрубкам помогал отводить тепло полностью медный радиатор, за счет чего эта кроха весила почти килограмм! И соответственно он обгонял Thermaltake Silent Tower по возможностям охлаждения. И самое интересное — эти кулеры ставили и на сокет А, про недостатки которого я писал в начале блога — а вешать целый килограмм меди на крошечный пластиковый крючочек — огромный риск.

Cooler Master Hyper 48 

Еще один интересный кулер от компании Cooler Master — цельномедный Cooler Master Hyper 48, тоже весил немало, целых 900 грамм, и такие массивные кулеры вызывали нарекания у обзорщиков, ведь часто они охлаждали не лучше легких собратьев с алюминиевыми радиаторами. Cooler Master Hyper 48 имел четыре теплотрубки, вентилятор диаметром 92, но вот дул он в сторону материнской платы.

GlacialTech Igloo 5700 MC и GlacialTech Igloo 7700 MC

Например, в обзорах предыдущий кулер часто сравнивали с братьями близнецами — GlacialTech Igloo 5700 MC и GlacialTech Igloo 7700 MC. Различие у них было в цвете, форме небольшого радиатора у основания и наборе креплений для систем AMD и Intel, а в остальном это была классическая конструкция из трех теплотрубок, небольшого радиатора, рассчитанного на вентилятор диаметром 92 мм. Но весили они всего около 510 грамм и показывали результаты на уровне гораздо более тяжелых медных моделей. 

Floston Cyclone (Rev 2.0)

И напоследок я оставил самый необычный по дизайну кулер, появившийся в 2007 году, когда многие компании уже закончили эксперименты и все чаще выпускали похожие друг на друга классические башенки, которыми мы пользуемся и сегодня. Floston Cyclone (Rev 2.0) был очень компактен, но не только за счет небольшого вентилятора диаметром 92 мм, но и за счет скругления ребер в верхней части радиатора. Четыре теплотрубки отдавали тепло на весьма небольшой медный радиатор, поэтому чудес в охлаждении Floston Cyclone (Rev 2.0) не показывал, зато становился украшением любого моддерского ПК тех лет, ведь прозрачные вентиляторы использовались тогда не часто.

Итоги

Как видите, в прошлые годы было много интересных решений в кулеростроении, и за некоторые модели из этой подборки, даже не самые удачные в плане охлаждения, коллекционеры винтажной электроники не пожалеют отдать огромные суммы. Мне стало интересно, какие недорогие кулеры популярны сегодня на маркетплейсе Яндекс Маркет. И отсортировав их по цене, поставив верхнюю границу в 1200 рублей, я обнаружил, что пользователи предпочитают доплатить, но взять кулер с теплотрубками, например: Jonsbo CR-1200E, Deepcool ICE EDGE Mini FS V2.0, Deepcool AG200 или ID-COOLING SE-903-SD V3 Black.

Но, выбирая кулер, который стоит около 1000 рублей, стоит задуматься, а не взять ли башню помощнее, которая уже справится с такими процессорами, как Core i5-12400F или Ryzen 5 7500F, ведь стоят они не намного дороже, а тепло отводят гораздо эффктивнее. Например, ID-Cooling SE-214-XT RING или ID-Cooling SE-214-XT.

Пишите в комментарии — какой кулер из прошлых десятилетий запомнился вам больше всего? А еще не забудьте посмотреть три моих новых блога, вышедших совсем недавно: 

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Набор полезных и бесплатных программ для Windows на все случаи жизни, актуальный в 2024 году

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Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 
   

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Теги

процессор кулер ретро ностальгия энергопотребление тепловыделение
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